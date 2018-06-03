"Китайская" гречка: кто заваривает кашу?

Китайская гречка уже заняла свое место на прилавках украинских магазинов. И хотя на ее пока практически нет покупателей (до ее появления в розничной сети и нашей привалило), власть не сильно расстраивается по поводу спроса на заморскую крупу. Ее, невостребованную, премьер-министр Николай Азаров обещал отправить в резерв – «будет храниться, она, кстати, прекрасного качества, нормального, и пусть лежит». Вроде бы все разрулилось, но все же крупяная эпопея еще не закончилась. Завершиться она должна ответом на вопросы, кто режиссировал «гречневый спектакль» и в чьей лапе остался мед...

Итак, для нас сыграно три действия. Первое – «почва для раскрутки». На руку сценаристу, конечно, сыграла ситуация на мировом рынке – продовольственный кризис. Он якобы не мог не затронуть и Украину. Вторым вспомогательным фактором стал сезонный рост цен на продовольствие, который коснулся и гречки. Она почти в четыре раза набрала в цене и пропала с прилавков. Как объясняли аграрии, дефицит вызван тем, что на гречку нет спроса, поэтому в прошлом году ее почти не сеяли. Но ведь и раньше ее посевы не росли, однако никто не выстраивался за ней в очередь, среди украинцев совсем иной продукт в приоритетах. В аграрном министерстве успокоили, что проблем с крупой не будет. В новом сезоне обещали высеять гречихи больше (с учетом появления такой несвойственной для Украины проблемы), а сейчас для тушения пожара завезут из-за рубежа. Там, видимо, ее вдоволь, люди тоже особо не едят, особенно, как выяснилось, в Китае.

Ценой крупы занялось правительство и Антимонопольный комитет. Бились с «вражескими происками» недолго, цены сбили… аж на две гривны. И началось второе действие – спасение «гречкозависимых». Для них день ото дня обнародовалась информация о прибытии (или задержке) в Украину партий китайского продукта (прямо фронтовые сводки). В Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) трогательно сообщали: «первое судно «MSC Beryl» с 504 тоннами гречневой крупы на борту отбыло из порта Дальян 9 марта 2011 года и, как ожидается, войдет в порт Одессы 5 апреля 2011 года». Правда, в итоге процесс затянулся почти на месяц.

В целом в рамках контракта торгового подразделения ГПЗУ – ООО «Хлеб Инвестбуд» с компаниями КНР (причем при поддержке дипломатического торгового представительства Украины) в страну будет поставлено 20 тыс. тонн китайской гречки. При этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предупредил, что закупленная крупа будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы, «но не потому, что она кормовая, а потому, что это другие сорта гречки». Не забыл министр подчеркнуть, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а для того, чтобы снизить цены на нее на отечественном рынке. Позже в МинАП заявили, что стоимость ее составит 17 грн. за кг, но тут же подкорректировали: в рознице около 14 грн. за кг. В ведомстве пояснили, что ошибочно назвали цифру 17 грн.: «Цена на эту гречку будет 14 гривен в порту на таможенной территории Украины».

В итоге получили практически 18 гривен, что в целом соответствует стоимости родной крупы из госрезерва, как сейчас стало модно уточнять в магазинах в надписях на контейнерах (правда, ранее говорили, что ее в госрезерве нет). Что касается качества, то, как заявил председатель Государственной инспекции сельского хозяйства Николай Поединок, каждый контейнер китайской гречки будет проходить инспектирование и радиологический контроль. Правда, в это верится с трудом (зная отечественные традиции)…

Между тем, оппозиция отреагировала на «гречневый маневр» власти. Депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что дефицит крупы дал повод правительству закупить ее в Китае по цене, которая в 2,5 раза превышает стандартную стоимость. При этом компания, через которую государство произвело закупку, была выбрана без тендера. В подтверждение сказанному им были предоставлены ответы на его депутатские запросы ГПЗКУ.

Но это, так сказать, разборки на высшем уровне. Я обратилась к одному из более мелких игроков рынка. По совершенно понятным причинам пожелавший остаться неназванным, он сказал, что все прошлые годы сдавал гречку на пункты закупки по цене 6 грн. за 1 кг. «Я считал это нормальной, даже высокой ценой, ведь спроса нет. Кто же знал, что под такой цирк придумают спрос и подымут так цены. А одна компания снимет с этого сливки. Но все равно сеять буду, пусть даже все станет на свои места и в этом году цена повышаться не будет, но и по 7 грн. согласен сдавать. А посевы все равно увеличу. Вдруг еще раз повторится чудо», – сказал он.

Повторится или нет, время покажет, но «затоварка», по-моему, уже налицо. Когда Азаров успокаивал народ, что, дескать, правительство знает, что будет делать с неиспользованным заморским продуктом, он подчеркнул кабминовское «безразличие» к дальнейшей судьбе крупы следующим образом: «Вы обратили внимание, что никто из членов правительства не кинулся встречать этот сухогруз (который привез гречку)». По-моему, эта фраза о многом говорит…

А теперь третье действие – «зернокомпаньон». Импортом китайской гречки занимается уже скандально известная (в частности, по истории с Kyiv Post) компания «Хлеб Инвестбуд» – структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Она получила максимальную квоту на экспорт зерновых, и это при том, что за последние годы не осуществляла экспорт в отличие от крупнейших трейдеров, которые практически лишены квоты. Да и ее деятельность вряд ли можно назвать экспортом, скорее перепродажей в порту, то есть такой себе монополист, который рулит зерновым рынком. Кроме того, через эту компанию проводятся форвардные закупки зерна в Аграрный фонд. Получается, что и бюджетные средства у компании под контролем («Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года. Компания уже завершила подписание соответствующих договоров в рамках первого транша Аграрного фонда в объеме свыше 1,55 млрд. грн.). А форвардная программа как раз и реализуется для поддержки посевной кампании.

Государственная поддержка сельского хозяйства через «Хлеб Инвестбуд» не является реальной поддержкой аграриев, считает председатель общественной организации «Крестьянский фронт», председатель совета директоров сельхозпредприятия «Агрофирма Корнацких» Аркадий Корнацкий.

Он напомнил, что государство утвердило объем финансовых интервенций на сумму 5 млрд. грн. «Но если раньше эта финансовая поддержка поступала непосредственно через органы государственного управления сельским хозяйством аграрным производителям, то в этом году есть новация – сейчас оператором по распределению этих средств выступает более чем наполовину частная компания «Хлеб Инвестбуд», – сказал Корнацкий.

По его мнению, предприятия, которые получили средства и не смогут за них рассчитаться, когда соберут урожай, вынуждены будут отдавать долг, «а валютой расчета будут только права земли, которые будут массово отчуждаться у нынешних арендаторов и передаваться или «Хлеб Инвенстбуду», или его аффилированным компаниям в разных регионах Украины».

«Очень жаль, что в очередной раз государство, декларируя свои намерения по реальной поддержке сельхозпроизводителя, на самом деле делает не только то же самое, что делалось во все предыдущие годы, но и добавляет сомнений относительно финальных целей этой кампании», – подытожил эксперт.

Когда скандал с «Хлеб Инвестбудом» докатился до Кабмина, Азаров заявил, что выяснит «откуда ноги растут», но и по сей день разъяснений на этот счет нет.

Что касается упомянутого министра аграрного развития и продовольствия, то он отрицает причастность к компании «Хлеб Инвестбуд». «Ни я, ни мои близкие не имеют никакого отношения к этой компании», – сказал Присяжнюк. При этом, отвечая на вопрос, почему именно эта компания импортировала крупу, он заявил, что данные операции являлись коммерческими, не финансировались за счет госсредств и находились вне системы государственных закупок (то есть сделка откровенно коммерческая, а не государственная). По словам Присяжнюка, МинАП даже привлекло аудиторскую компанию SGS для изучения ситуации.

А генеральный директор «Хлеб Инвестбуда» Роберт Бровди (был председателем Закарпатской областной организации «Фронта змін», 15 марта исключен из рядов партии, заметьте, после заключения соглашения на форвардные закупки «Хлеб Инвестбудом») рассказал о «социальной ответственности» компании в данном вопросе: «Несмотря на то, что себестоимость поставленного товара составляет 16,7 грн., мы отпускаем сетям на сегодняшний день эту продукцию по 16,06 грн. за кг». При этом он отметил, что потери «Хлеб Инвестбуда» на реализации китайской гречки, которая закупается за собственные оборотные средства компании, составляют на сегодня 97 долл. на тонне.

Интересно, что пообещало государство акционерам компании, которая якобы себе в убыток облагодетельствовала украинцев? При этом о структуре собственников и акционеров не говорится ни слова. Единственное, что сказал однажды Бровди, мол, инвесторы компании - с Уолл-Стрит (странно, почему эти инвесторы так боятся назвать себя). При этом совершенно коммерческую структуру (15 марта компания «Хлеб Инвестбуд» подтвердила, что доля частных инвесторов в компании составляет 51%, однако не уточнила, какие структуры вошли в состав ее акционеров) правительство называет государственным оператором и экспортером…

Напоследок хочется успокоить – с гречкой у нас в будущем будет все хорошо. Ее посевы действительно увеличены, даже поговаривают об экспорте. Но это вряд ли отразится на ценах. Как известно, у нас они «обратной дороги» не знают.

Что касается нашей истории, то в ней речь идет в первую очередь о госчиновниках и некоторых «трейдерах», которые совместными усилиями пытаются монополизировать рынок. Кстати, пока власти успешно удается «распаевывать» управление стратегическими процессами.

Елена Быстрицкая (УНИАН)