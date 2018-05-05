"Харьковское кидалово": украинские верфи не дождались российских кораблей

Спустя год после подписания «харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России в Севастополе в обмен на газовую скидку подавляющее большинство отечественных экспертов называют их полным провалом для Украины. Предоставленная РФ скидка оказалась совершеннейшей иллюзией, тогда как российский флот остается неиллюзорным фактором политического влияния в Крыму. Но не стоит забывать, что кроме «дешевого» газа россияне обещали нам еще кое-какие бонусы, в частности, речь шла о загрузке украинских судоверфей заказами на ремонт кораблей ЧФ РФ. Накануне прошлогодней встречи Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Харькове в российских СМИ об этом писалось со ссылкой на весьма авторитетные источники, в том числе и в командовании российского флота. Понятно, что на судостроительных и судоремонтных заводах Севастополя, Николаева и Херсона эти заявления были восприняты с огромным энтузиазмом. Однако год прошел, а наши судостроители так не увидели ни одного российского корабля на своих стапелях. Более того, в ходе своего визита в Украину 18-19 апреля 2011 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков даже не счел своим долгом хотя бы обнадежить украинских корабелов, вместо этого заявив об окончательном отказе России от недостроенного крейсера «Украина». Хотя ремонт российских кораблей и не оговаривался ни в одном официальном документе, но он являлся не последним фактором в формировании общественного восприятия харьковских договоренностей. Похоже, что только в этом и заключалась реальная ценность российских обещаний...

Дрейф в «конструктивном» русле

Приведем одно из заявлений, растиражированных российскими и украинскими СМИ в начале апреля 2010 года. «...Мы рассчитываем, что потепление в российско-украинских отношениях может привести к реализации ряда проектов на украинских стапелях, которые некогда работали на Черноморский флот СССР», - заявил российскому изданию GZT.RU источник в штабе ВМФ России. Предложение относительно модернизации ЧФ РФ усилиями украинских судостроителей выдвигалось российской стороной и в ходе переговоров в рамках заседания подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии, заседавшей летом прошлого года в Партените (Izvestia.ru). Но и в этом случае информационные ссылки были только на источник, близкий к переговорам. Конечно, это не добавляет веса подобным заявлениям, хотя и очень удобно, ведь с источника не спросишь, почему в ЧФ РФ передумали ремонтироваться на украинских заводах. Зато спросить можно у министра обороны Украины… Как сообщил журналистам 19 апреля уже 2011 года Михаил Ежель, в рамках визита в Украину Сердюкова данный вопрос все же обсуждался. «Это был один из фрагментов нашей встречи, мы посетили два завода - Севастопольский и завод им. 61 коммунара, ознакомились с производственными мощностями. Но пока мы говорим только о перспективе, о том, что эти заводы имеют мощности, которые позволяют ремонтировать корабли Черноморского флота РФ», - сказал глава украинского оборонного ведомства.

Его российский коллега на судостроительную тему вообще ничего не стал говорить. «Это ответный был мой визит в Украину, много интересного мы посмотрели, много вопросов было обсуждено и полагаю, что это неплохой этап работы между оборонными ведомствами Украины и России», - абстагировался Сердюков в разговоре с журналистами.

Складывается небезосновательное впечатление, что россияне просто игнорируют все украинские инициативы по корабельной тематике.

Между тем, экс-министр-обороны Украины, народный депутат Александр Кузьмук считает, что Украине нужно более настойчиво предлагать свои услуги. «Безусловно, мы заинтересованы в ремонте российских кораблей. Необходимо создать такие условия, чтобы украинские судоремонтные предприятия стали привлекательными для России», - отметил Кузьмук.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко еще более категоричен в своих оценках. «На 10 километрах севастопольских причалов стоит ржавое железо, которое не дает Севастополю ничего, кроме проблем, тогда как демилитаризованная бухта Балаклава действительно развивается и приносит доход городу как курортный центр. Все разговоры россиян о том, что ЧФ РФ экономически выгоден для города, не выдерживают никакой критики. А обещания ремонтировать свои корабли на украинских заводах - обычная пропаганда. Можно сказать, что нас в очередной раз обманули. Пребывание российского флота в Крыму не несет никаких позитивных экономических последствий ни для Крыма, ни для Украины в целом», - подчеркивает Огрызко.

Крейсер «Украина» - даже не металлолом

Но вернемся к министру обороны РФ, который в ходе своего недавнего визита продемонстрировал явное нежелание обсуждать судостроительную тему. Чем же еще объяснить категорический и совершенно неожиданный отказ Сердюкова общаться с украинскими журналистами в Николаеве. Тут, правда, могла всплыть еще одна грустная для нас история - крейсер «Украина».

Удивительно, но в Киеве Сердюков таки снизошел до ответа на вопрос об этом корабле, который вот уже 20 лет стоит в доках николаевского судостроительного завода им. 61 коммунара. «Пока Российская Федерация не заинтересована в его (крейсере «Украина») приобретении. У нас нет такой задачи и необходимости. Да и собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и денег (на крейсер - ред.) там не заложено», - сказал он. И все это после того, как на высшем уровне неоднократно заявлялось, что договоренность о достройке «Украины» для российского флота - вопрос практически решенный. В мае 2010 года по итогам встречи с Дмитрием Медведевым Виктор Янукович сообщил, что РФ примет участие в достройке крейсера. Практически тогда же член комитета Госдумы РФ по обороне Михаил Ненашев заявил о том, что "Украина" может войти в состав ВМФ РФ. Похоже, что тогда у сторон в приоритетах была необходимость поддерживать мажорную тональность в украинско-российских взаимоотношениях, теперь она осталась только у нашего руководства. 12 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров по результатам встречи с Владимиром Путиным еще раз подтвердил заинтересованность Украины в достройке крейсера. Вот только в ответ прозвучал категорический отказ, озвученный неделей позже Сердюковым.

Справедливости ради признаем, что вина за ржавеющий крейсер во многом лежит и на самой Украине. Еще в начале 1990-х любому военному эксперту было ясно, что такой огромный корабль украинскому флоту не нужен. Тогда с российской стороны поступали предложения обменять «Украину» на несколько кораблей меньшего класса, к примеру на корветы. Но из каких-то невнятных соображений некоторые из наших флотоводцев еще долго продолжали убеждать руководство страны в необходимости достройки корабля для украинских ВМС. Но что теперь делать с «Украиной»?

По мнению Кузьмука, нужно продолжать поиски покупателя для крейсера. «Нужно искать, для кого бы этот крейсер мог стать привлекательным. Одновременно стоит продолжать его достройку», - считает Кузьмук. А его покупателем он видит любую страну, которая хочет иметь мощный флот в мировом океане.

Как бы не хотелось разделить позитивизм Кузьмука, но мнение отраслевых экспертов не очень этому способствует.

Первый вице-президент Ассоциации судостроителей Украины «Укрсудпром» Виктор Лисицкий считает, что в отношении крейсера «Украина» есть только два реальных варианта. «Первый - переименовать «Украину», к примеру, в «Санкт-Петербург» и подарить россиянам, второе - вывести в Черное море и утопить на большой глубине. Достроить корабль своими силами Украина не в состоянии, так как вооружения, под которые он спроектирован, производит только Россия», - сказал он.

При этом Лисицкий отверг возможность продажи крейсера на металлолом. «Разрезать такой корабль на металлолом - это колоссальные трудозатраты, которые себя не оправдают. Крейсер находится в высокой степени готовности и его демонтаж обойдется дороже, чем само строительство», - подчеркнул эксперт.

Еще раз приходится констатировать: добившись от Украины желаемого, а именно - пролонгации соглашений по ЧФ РФ, россияне попросту забыли о своих обещаниях. Но нам забывать об этом не стоит…

От кораблестроения к судостроению

Затронув корабельную тематику, было бы неправильно обойти стороной судостроение. Для тех, кто не курсе - военные моряки называют свои плавсредства исключительно кораблями, тогда как их гражданским коллегам приходится довольствоваться скромным определением «суда» - так уж исторически сложилось. Что касается гражданского судостроения, то тут вопрос привлечения российских заказов стоит не менее остро. По мнению Лисицкого, в российском руководстве сформировалась влиятельная группа политиков, которые считают, что в судостроительной отрасли Россия вполне может обойтись без Украины и это касается не столько военных кораблей, сколько грузовых судов.

«Россияне обновляют свой танкерный и транспортный флот где угодно, но только не в Украине. Попытки изменить эту ситуацию предпринимались украинской стороной на протяжении последних 5 лет, но так ничем и не закончились. Летом 2010 года нам заявляли, что украинские верфи не получат заказы от россиян, в первую очередь потому, что их собственные верфи загружены только на 30%. Но возьмем, к примеру, новороссийскую компанию «Новошип». Она имеет свой собственный танкерный флот, средний возраст танкеров - около 6 лет. То есть, суда построены недавно. Однако если посмотреть, где они были построены, то окажется, что это Южная Корея. Суда такого же типа (300 метров длиной и по 100-150 тысяч тонн водоизмещения) вполне могли быть построены на украинских судостроительных заводах «Залив», «Океан» или Черноморском судостроительном заводе. Кроме того, «Новошип» заказывала суда водоизмещением 40 тысяч тонн в Хорватии, они могли бы строиться на Херсонском судостроительном. Вот такая ситуация - россияне просто вешают нам лапшу на уши», - отметил эксперт.

В результате, по словам Лисицкого, украинские судоверфи больших заказов от России не ждут. В то же время он признал, что для украинских судостроителей крайне важно добиться снижения налогового давления со стороны государства. «За счет этого мы надеемся достичь того, чтобы строительная стоимость судов вписалась в рыночные цены, сформировавшиеся под влиянием дальневосточных производителей, в первую очередь Южной Кореи. В Налоговом кодексе мы смогли выбить ряд льгот для судостроительных предприятий, в частности, по сокращению сроков возмещения НДС, отмене налога на прибыль и налога на землю. Если нам удастся добиться отмены импортной пошлины для судостроителей, то они получат реальные возможности, чтобы побеждать в зарубежных тендерах», - убежден первый вице-президент «Укрсудпрома».

Говоря о наиболее интересных для украинских судостроителей рынках, он отметил, что сейчас «Укрсудпром» ведет активную работу по привлечению заказчиков с Ближнего Востока. «Я был приятно удивлен тем, что встречи с судовладельцами этих стран проходили в очень конструктивной обстановке. И хотя пока ни один контракт не подписан, но наша ассоциация считает ближневосточное направление наиболее перспективным для украинского судостроения, так как там помимо заинтересованности есть и деньги», - подчеркнул Лисицкий.

По его словам, ближневосточные заказчики проявляют интерес и к постройке в Украине боевых кораблей. «Правда, я пояснил представителям заинтересованной стороны, что это весьма сложный вопрос, хотя и его решение вполне возможно. За последние месяцы у нас было несколько встреч на эту тему, но пока идет исключительно предварительная проработка», - добавил эксперт.

Он считает, что россияне делают большую ошибку, отказываясь от услуг украинских судостроительных предприятий. «Рано или поздно к нам придут заказчики. Если же Россия хочет, чтобы мы были к ним поближе, то пусть дадут работу нашим судостроителям. Совершенно не важно, в чьих руках находится предприятие, если оно загружено заказами, то именно тот, кто их дает, по сути, и контролирует предприятие», - подчеркнул Лисицкий.

Тут эксперт явно намекает на планы российской Объединенной судостроительной компании прибрать к рукам наиболее интересные украинские активы в судостроительной отрасли. За последний год в СМИ неоднократно сообщалось, что ОСК заинтересована в покупке николаевского производителя судовых турбин «Зоря-Машпроект» и феодосийского завода «Море». Понятно, что если ОСК активизирует работу в этом направлении, то нам снова начнут рассказывать о загрузке отечественного судостроения российскими заказами. В этом случае важно помнить, чего стоят такие обещания…

Петр Черных (УНИАН)