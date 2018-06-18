Полосатое пополнение в Ялте (фото)

Тройня уссурийских тигров родилась у Зары и Бенгала в апреле в ялтинском зоопарке "Сказка". Появление на свет сразу трех детенышей - событие для зоологов. В неволе амурские тигры - занесенные в Красную книгу одни из самых малочисленных представителей семейства кошачьих, - плохо размножаются.

- Мы забрали малышей у мамы, ведь Зара - неопытная тигрица, кормим специальной смесью. Мальчик и две девочки чувствуют себя замечательно, - рассказывает сотрудница зверинца Оксана ЗУБКОВА.

Бенгал, который живет в вольере с двумя самками, гулял не только с Зарой. У уссурийской тигрицы Амуры в конце марта родился мальчик.

Тигрята останутся в зоопарке в Ялте или поедут в его филиал - сафари-парк в Белогорском районе.

Вместе с новорожденными коллекция уссурийских тигров "Сказки" насчитывает около двух десятков особей. Всего в ялтинском зверинце - первом частном зоопарке в СНГ, появившемся в 1995 году, содержатся более тысячи животных и птиц.

В дикой природе обитают 300-400 уссурийских тигров. Примерно столько же содержатся в зоопарках.

Ученые прикладывают максимум усилий для сохранения популяции "уссурийцев". Ареал проживания этих кошачих - юго-восток России, около 10% тигров обитают в Китае.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН