Милиция задержала в Крыму разыскиваемого за похищение россиянки и вымогательство

Сотрудники милиции задержали 13 апреля в Феодосии (Крым) находящегося 2,5 года в межгосударственном розыске гражданина России Омара БЕКАЕВА, который обвиняется в похищении россиянки и вымогательстве у нее 1,6 млн. долларов в 2004 году, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МВД.

Россиянин помещен в изолятор временного содержания. Феодосийский городской суд в ближашее время рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде временного ареста до получения генеральной прокуратурой Украины требования генпрокуратуры РФ о выдаче обвиняемого российским правоохранительным органам для привлечения к уголовной ответственности.

По данным милиции, БЕКАЕВ в 2004 году вступил в преступный сговор с 5 сообщниками, направленный на вымогательство денег у россиянки. Женщина в июле 2004-го пришла для переговоров в «Республиканский банк» в Москве, председателем правления которого являлся БЕКАЕВ.

Россиянку удерживали в кабинете банка семь часов, избивали, угрожали убить ее и ее сына, демонстрировали пистолет и нож, требовали деньги. У женщины похитили документы, паспорт, ключи от квартиры, сотовый телефон, наличные денежные средства, ключи от машины «Мерседес».

«В результате оказанного психологического и физического воздействия, опасаясь за свою жизнь и жизнь сына, женщина подписала договоры займа и написала расписки в получении денежных средств на 1 миллион 600 тысяч долларов. После этого ее вывезли в загородный дом, где в течение двух суток удерживали под охраной, с завязанными руками, пока преступниками не были получены денежные средства», - говорится в пресс-релизе.

Мещанский районный суд Москвы в сентябре 2008 года приговорил БЕКАЕВА к 7,5 годам исправительной колонии строго режима и 500 тысячам рублей штрафа в доход государства. Обвиняемый на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.