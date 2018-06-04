Банкиров зовут на отдых

В Украине может появиться туристический банк. С его помощью в Кабмине планируют на льготных условиях кредитовать строительство гостиниц на западном побережье Крыма. Создание такого учреждения помогло бы восстановлению строительной отрасли, однако идет вразрез с требованиями МВФ, отмечают эксперты.

Кабмин инициирует создание в этом году нового государственного банка, который будет финансировать компании, занимающиеся строительством гостиниц и объектов туристической инфраструктуры, заявил вчера вице-премьер–министр инфраструктуры Борис Колесников. По его словам, банк будет создан до конца текущего года, а в следующем – он заработает. Через это учреждение Минфин сможет компенсировать проценты по кредитам компаниям, которые будут строить гостиницы. "Мы можем выделить в 2012 году 5 млрд грн на компенсацию и по 10 млрд грн – в последующие годы", – уточнил господин Колесников.

По словам вице-премьера, правительство хочет перенять опыт развития Антальи (Турция), где земельные участки на первой линии побережья были проданы на аукционах под строительство туристических объектов, а затем владельцы этих участков привлекали кредиты в туристическом банке, предлагая в залог саму землю. Реализацию такой модели на западном побережье Крыма Борис Колесников обсуждал на совещании с главой правительства Автономной республики Крым Василием Джарты.

Девелоперы заинтересованы в банке, способном поддержать строительную отрасль, которая продолжает находиться в кризисе. "Это будет стимулировать возрождение строительного рынка", – отметил гендиректор девелоперской компании ТММ Николай Толмачев. "Выгодные условия кредитования могут привлечь девелоперов, став существенным аргументом для развития", – добавил вице-президент по гостиничному бизнесу VS Energy Олег Болотов. При этом строители не верят в такую инициативу, напоминая, что в правительстве уже много лет говорят об аграрном банке, но не создали его. "Теоретически это очень хорошая идея, но вопрос – где взять деньги, которых в бюджете катастрофически не хватает", – сказал господин Толмачев.

В Нацбанке удивлены таким заявлением чиновника, не понимая, с каким уставным капиталом и на каких условиях можно создать новое кредитное учреждение. "С нами этот вопрос никто не обсуждал, и воплощение такой идеи нереально, – заявил источник Ъ в правлении НБУ. – МВФ категорически против создания любых отраслевых банков или перепрофилирования существующих в такие учреждения. Такие банки увеличивают расходы бюджета, что недопустимо в сегодняшней ситуации". По его словам, единственная возможность создания профильного банка – земельный банк. При этом такую инициативу активно поддерживает Всемирный банк, заинтересованный в создании в Украине рынка земли. "Уже подготовлен соответствующий законопроект, но еще остается много вопросов, как защитить отечественных сельхозпроизводителей, – отметил чиновник в НБУ. – Чтобы избежать массовой скупки земли, ее можно продавать только физическим лицам и установить ограничения на размер покупаемых паев либо покупать землю через госбанк".

Руслан Черный, Мария Попова, газета "КоммерсантЪ-Украина"