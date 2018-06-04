Крымский откат

Сотрудников генерального консульства РФ в Крыму обвинили в коррупции. Один из местных пророссийских политиков Анатолий Лось, возглавляющий Русское общество Крыма, считает, что генконсул РФ в Симферополе Владимир Андреев получает откаты при распределении денег, выделяемых Россией на поддержку русских в Крыму.

Деньги, которых нет

В конце марта Лось заявил, что сотрудники генконсульства РФ в Симферополе причастны к "коррупционным схемам" использования российской финансовой помощи. Якобы дипломаты не просто так все деньги отдают не его Русскому обществу, а злейшим конкурентам Лося из Русской общины Крыма.

Лось уверен, что Русская община, которую возглавляет депутат крымского парламента Сергей Цеков, с помощью генконсульства уже "приватизировала русскую идею" на полуострове.

Реакция консула Андреева была ожидаемой. "Эта ерунда... подтверждает мое мнение, что контакты и разговоры о сотрудничестве с такими персонажами бесперспективны", - сказал Андреев. Он пообещал налаживать отношения с ведущими организациями российских соотечественников. Русское общество Лося, действительно, не является крупной организацией - вот и на заседание Координационного совета организаций российских соотечественников в ноябре 2010 года его не пустили.

Руководитель Крымского общества русской культуры Владимир Казарин и вовсе утверждает, что генконсульство РФ в Симферополе не имеет отношения к вопросам распределения финансовой помощи, а занимаются этим правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, Россотрудничество и т.п.

Но "русские" организации Крыма, и правда, находятся в кризисе. Ту же русскую общину Крыма в прошлом году уличили в нарушениях при расходовании средств. Правда, местных. Счетная палата парламента Крыма выяснила, что 77 тысяч долларов из 130 тысяч, выделенных правительством Крыма на проведение фестиваля "Великое русское слово", были потрачены с грубыми нарушениями законодательства. Скандал замяли.

Вот только объем выделяемых Россией средств куда серьезнее, и подоплека спора крымских русских организаций становится понятнее. В 2010 году Россия выделила на поддержку соотечественников на Украине 36 миллионов рублей (более 1,2 миллиона долларов). Объем финансирования с каждым годом растет, рассказал директор департамента СНГ МИД России Виктор Сорокин: в 2008 году Москва дала 23 миллиона рублей, в 2009 - 24 миллиона.

Официально эти деньги уходят на разные социальные и культурные проекты. Сорокин на круглом столе в марте 2011 года рассказал, что в прошлом году средства были потрачены на празднование 9 мая, подписку 570 организаций на российскую периодику, более 200 школьников съездили в Россию в учебно-оздоровительные поездки, ветераны и дети съездили в санатории и пионерлагеря.

Русские остались одни

До кого конкретно доходят эти деньги, неясно. Глава Русской общины Украины Константин Шуров рассказал, что "русская община Украины их не видела и не увидит, равно как и большинство организаций соотечественников, хотя не исключено, что кто-то эти деньги на нас и списывает".

Коррупция при распределении выделяемых Россией своим соотечественникам денег является частным случаем более общей проблемы. Русская община на Украине давно чувствует себя брошенной, но заявление главы комитета Госдумы Константина Косачева о статусе русского языка там сочли последней каплей. В середине марта Косачев в интервью украинскому журналу "Профиль" вдруг сказал, что "если дать этому (русскому) языку такие же полномочия и свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для суверенитета Украины".

Раньше российские политики себе такого не позволяли. Против Косачева выступил так называемый Институт стран СНГ, возглавляемый коллегой Косачева по "Единой России" Константином Затулиным. В заявлении института Косачев сравнивается с услужливым дураком, который опаснее врага. "Видимо, нужны более крепкие нервы и более твердые принципы, чтобы бороться за интересы России на Украине", – говорится в заявлении.

Глава Русской общины Украины сказал, что заявление Косачева "рассеяло последние наши иллюзии". Шуров уверен, что председатель думского комитета озвучил официальную стратегию РФ в отношении русских граждан Украины, которая заключается в том, чтобы "максимально себя от нас дистанцировать".

Подтверждением слов Шурова стала новость о том, что Затулина лишили поста зампреда комитета Госдумы по делам СНГ. Затулину, который на Украине пользуется заслуженной славой украинофоба, при экс-президенте Викторе Ющенко был запрещен въезд в страну. Однако сняли с поста его только теперь. Другим примером отношения России к своим соотечественникам является прекращение финансирования ассоциации "Русский культурный центр" фонда "Москва-Крым".

Шуров напомнил и о принятой в 2010 году новой редакции закона "О соотечественниках", где соотечественниками теперь называются не русские, а все живущие за рубежом граждане РФ. Шуров жалуется, что русским украинцам не дали карточек соотечественника, лишив "минимального, но все же гарантированного набора прав и обязанностей". Он пригрозил бороться за права русских уже без оглядки на чиновников из России.

Разочаровались русские украинцы и в президенте Викторе Януковиче, который большую часть голосов в начале 2011 года получил именно благодаря обещанию сделать русский язык вторым государственным. Уже после избрания выяснилось, что его Партии регионов даже с союзниками из Компартии и Блока Литвина не хватает голосов для изменения конституции.

Пусть группа депутатов от "Партии регионов" и внесла в Верховную Раду проект закона "О языках Украины", который предлагает фразу "государственный и родной язык" заменить на "государственный язык, русский, другие региональные языки". Но даже эта инициатива не прошла в Верховной Раде первого чтения, законопроект отложен на неопределенное время, его раскритиковали в Совете Европы.

Курс на украинизацию был закреплен в Концепции государственной языковой политики, одобренной правительством Украины в 2008 году при Викторе Ющенко. В тенденцию превратилось пополнение библиотечных фондов книгами только на украинском языке, названия препаратов в аптеках не дублируются на русском языке, фильмы стали показывать только на украинском языке, а доля русского языка на телевидении и в радиоэфире была сведена до минимума, число русскоязычных школ сократилось в 2,5 раза, обучение в педагогических вузах осуществляется только на украинском языке.

Новый министр образования Дмитрий Табачник, которого на Украине считают ярым украинофобом, на словах активно поддерживает русский язык, но серьезных шагов не предпринимает. Но и ему премьер Украины недавно пригрозил отставкой, хоть и по другому поводу.

Илья Азар, "Лента.ру"