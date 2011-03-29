Футболиста осудили на 6,5 лет за смерть 3 человек в Севастополе

Суд Ленинского района Севастополя во вторник приговорил футболиста Владислава ПИСКУНА, осенью пришлого года насмерть сбившего на автомобиле женщину с двуми детьми, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Севастополя Валерий ЯСТРЕМБСКИЙ.

Суд также запретил ПИСКУНУ управлять машиной в течение 3 лет.

Государственное обвинение считает приговор слишком мягким и будет вносить апелляционную жалобу.

ПИСКУН во время своего последнего слова потребовал наказать по всей строгости бизнесмена, который вовлек его в гонку по улице Гоголя в Севастополе. Дмитрий БОНДАРЮК проходит по делу в качестве свидетеля, добавляют "Українські Новини".

Футболист, находившийся за рулем BMW, сбил насмерть двадцатишестилетнюю женщину с двумя детьми двух и пяти лет в ноябре 2010 года. Пассажирка машины получила травмы средней степени тяжести. ПИСКУН был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

На досудебном следствии ему предъявлено обвинение в совершении дорожной аварии, повлекшей гибель более двух человек. Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет, а также обязательное лишение права управления автомобилем до трех лет. Прокуратура в конце декабря направила дело против ПИСКУНА в суд и требовала лишить его свободы до 10 лет.