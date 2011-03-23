Десантный корабль отчалил из Крыма в Ливию за украинцами (ФОТО)

Большой десантный корабль Военно-морских сил Украины "Константин Ольшанский" отбыл в ночь на среду из Севастополя к побережью Ливии в Средиземное море для эвакуации украинских граждан из зоны вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Переход займет 3-5 дней - в зависимости от погодных условий и времени прохождения пролива Босфор.

Кроме экипажа, на борту "Константина Ольшанского" находятся медики, психологи и 28 морских пехотинцев со штатным оружием для обеспечения безопасности и охраны гражданских лиц.

Корабль обеспечен продуктами питания, питьевой водой, лекарствами, теплыми вещами и может принять на борт для эвакуации от 500 до 1000 человек.

С середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муамара КАДДАФИ, который руководит государством свыше 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

По состоянию на 14 марта с территории Ливии эвакуированы 434 гражданина Украины.

Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльных КАДДАФИ силах. Силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО с 19 марта бомбардируют позиции войск КАДДАФИ.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ 22 марта сообщил, что МИД и посольство Украины в Ливии прорабатывают вопрос эвакуации украинских граждан из Ливии, желающих оставить эту страну. По его словам, с просьбой об эвакуации в посольство обратились два десятка украинцев из около пятисот, находящихся в Ливии.

22 марта, Севастополь.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН