Украинское судостроение: между банкротством и приватизацией

Осуществлению планов отечественной власти по проведению прозрачной приватизации ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» и ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море» препятствуют возбужденные в отношении обоих компаний дела о банкротстве, от исхода которых и будет зависеть ответ на вопрос об их новом собственнике.

В неизвестные руки

В конце февраля Кабинет министров Украины поручил Госагентству по управлению корпоративными правами и Минпромполитики Украины принять безотлагательные меры для стабилизации финансовой ситуации на ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара». Таким стал итог состоявшейся накануне встречи Президента Украины Виктора Януковича с председателем Николаевской ОГА Николаем Кругловым, в ходе которой стороны обсудили положение дел на судостроительных заводах области. В частности, г-н Круглов сообщил главе государства о том, что в настоящее время идет процесс оспаривания постановления николаевского областного суда о введении процедуры распоряжения имуществом завода им. 61 коммунара, а также о социальной напряженности на предприятии, возникшей из-за задолженности по заработной плате в размере 22 млн. грн.

Напомним, что это предприятие входит в число ведущих отечественного судостроения и специализируется на строительстве боевых кораблей и гражданских судов. Он размещен в центре Николаева на территории в 100 га, располагает водной акваторией общей площадью 20 га, а также тремя стапельными местами, позволяющими собирать и спускать на воду корпуса весом до 20 тыс. тонн.

Несмотря на уникальный производственный потенциал, завод уже в 2007 году был отнесен к категории хронически убыточных. А потому многие чиновники настаивали на необходимости подыскать ему более эффективного собственника, чем государство, оценивая этот актив в 200 млн. грн.

Впоследствии проблемы с привлечением заказов и финансовые трудности на заводе только нарастали. Так, в течение 2009 года чистый доход предприятия уменьшился в 2,4 раза — до 32,19 млн. грн., а чистый убыток увеличился в 12,7 раза — до 36,79 млн. грн. Что касается итогов прошлого года, то их руководство пока не обнародовало. Известно лишь, что за январь-сентябрь чистый доход предприятия составил 4,36 млн. грн, тогда как чистый убыток – 28,91 млн. грн.

В свете таких показателей хозяйственной деятельности, появление дела о банкротстве завода, возбужденное осенью 2009 года Хозсудом Николаевской области, кажется вполне естественным. Истцом выступило ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», которому предприятие задолжало 4,44 млн. грн. – сумму, почти равную разнице между его чистым доходом и чистым убытком за 2009 год, составляющую 4,6 млн. грн.

На этом фоне еще более удивительной выглядит проявленная в ноябре прошлого года инициатива Управления экономики и инвестиций Николаевского горисполкома об исключении завода им. 61 коммунара из перечня государственных предприятий, не подлежащих приватизации, с целью его последующей продажи промышленному инвестору. По этому поводу начальник управления экономики и инвестиций Николаевского горисполкома Вячеслав Ярошенко заявил, что считает грядущую приватизацию предприятия вполне вероятной, а также подчеркнул заинтересованность в этом объекте компании «Смарт-групп».

Как известно, «Смарт-групп» с 2004 года занимается формированием собственного судостроительного холдинга и уже включило в него одно из ведущих отечественных кораблестроительных предприятий – ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), а также крупнейшее украинское судостроительное предприятие – ОАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ). Что и в самом деле вводит компанию в число потенциальных претендентов на завод им. 61 коммунара.

Тем не менее, по данным некоторых СМИ, вскоре после заявления г-на Ярошенко, руководство «Смарт-групп» сообщило о том, что не намерено приобретать этот актив. Что, впрочем, еще ни о чем не говорит.

И, наконец, в этом контексте самой удивительной выглядит обнародованная уже в январе нынешнего года г-ном Кругловым информация о том, что завод им. 61 коммунара может быть включен в состав формируемого правительством государственного концерна «Укроборонпром». Напомним, что Кабмин принял решение о создании данной структуры с целью интеграции отдельных предприятий отечественного ВПК, находящихся в кризисном состоянии, для оптимизации их хозяйственной деятельности. И, согласно слухам, план о присоединении к ней завода им. 61 коммунара был вскоре осуществлен.

Тем не менее, почти в то же время – в конце января нынешнего года – в рамках дела о банкротстве Хозсуд Николаевской области принял постановление о введении процедуры распоряжения имуществом завода и назначил распорядителем арбитражного управляющего Владимира Марчука. В соответствии с ним, распорядитель обязан был к 14 марта текущего года подать реестр требований кредиторов, 15 марта назначить подготовительное заседание суда, до 5 мая организовать первое общее собрание кредиторов и не позднее 25 июля вынести определение о санации должника. То есть – или о признании его банкротом, или о закрытии дела о банкротстве.

Следует отметить, что назначенный распорядителем имущества г-н Марчук уже фигурировал в скандальном деле о банкротстве ОАО «Судостроительная верфь «Меридиан». Что исключает всякую возможность предположения о корректном проведении дела с заводом им. 61 коммунара. Впрочем, катастрофический исход может быть предотвращен путем отмены постановления Хозсуда Николаевской области в Апелляционном суде г.Одессы и возбуждения уголовного дела по факту доведения предприятия до банкротства, ходатайство о которых было подано в соответствующие сроки.

Как бы то ни было, но, по мнению представителей ассоциации «Укрсудпром», основания для возбуждения дела о банкротстве завода им. 61 коммунара были созданы искусственно, а сама процедура используется в данном случае лишь в качестве схемы «теневой» приватизации предприятия.

Действительно, тот факт, что делу был дан ход, ставит под сомнение как то, что завод уже был введен в состав госконцерна «Укроборонпром», так и то, что он может быть прозрачно продан стратегическому инвестору. Впрочем, пока все зависит от того, насколько добросовестно в Госагентстве по управлению корпоративными правами и в экс-Минпромполитики будут выполнять упомянутое поручение Кабмина по финансовому оздоровлению предприятия, а также от того, насколько успешным будет оспаривание постановления Хозсуда Николаевской области в одесском Апелляционном суде.

Замыкая круг

Незадолго до вмешательства властей в ситуацию на заводе им. 61 коммунара представители Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) сообщили о намерении в июне нынешнего года выставить на продажу 100% уставного фонда ОАО «Феодосийская судостроительная компания (ФСК) «Море»». Данные планы стали возможны в результате изданного в декабре минувшего года Указа Президента Украины об отмене запрета на приватизацию ряда стратегических предприятий, в числе которых оказалась и ФСК «Море».

Как известно, эта компания специализируется на производстве военных десантных кораблей и многоцелевых катеров с динамическими принципами поддержания (на подводных крыльях, на воздушной подушке, на каверне и глиссирующих), прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. При этом, согласно данным экс-Минпромполитики, в настоящее время предприятие не испытывает проблем с заказами и вполне нормально работает. Наряду с этим, аналитик инвестиционной группы «Сократ» Константин Меселевский отмечает: «Даже заключенный в прошлом году контракт с КНР на сумму примерно 350 млн. долларов вряд ли существенно повлияет на финансовое положение компании, которая в течение последних 11 лет является убыточной, а потому, в случае приватизации ее стоимость не превысит 180-220 млн. грн.».

Действительно, результаты хозяйственной деятельности предприятия за минувший год, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Так, по сравнению с 2009 годом его чистый доход составил 4,821 млн. грн., тогда как чистый убыток достиг 22,354 млн. грн. Что, так же, как и в случае с заводом им. 61 коммунара, придает видимую убедительность делу о банкротстве компании, возбужденному в январе 2008 года по иску ООО «Драккар», которому она задолжала 0,2 млн. грн.

Как сообщалось, в июле того же года суд принял решение о проведении процедуры санации. Впоследствии ее сроки неоднократно продлевались. В последний же раз это было сделано не далее как в декабре прошлого года. То есть, данный вердикт полностью совпал по времени с Указом главы государства, предполагающим выставление ФСК на открытые торги. При этом в отличие от планов ФГИУ объявить конкурс не позднее июня нынешнего года, решение суда предполагает завершение процедуры банкротства не ранее 2 января будущего года. И это означает, что либо дело о банкротстве будет в ближайшее время прекращено, либо приватизация ФСК не состоится.

Напомним, что официального истца – компанию «Драккар» – связывают с одесским бизнесменом Иваном Фурсиным, с 2003 года контролирующим ООО «Ильичевский судоремонтный завод». В 2007 году г-н Фурсин и российский бизнесмен Константин Григоришин получили контроль над крупнейшей украинской судоходной компанией «Укрречфлот». И хотя формально в банкротстве ФСК заинтересовано, прежде всего, ООО «Ильичевский судоремонтный завод», в свое время попытки прибрать ее к рукам предпринимала именно компания «Укрречфлот». И хотя тогда они не увенчались успехом, сейчас расчистить путь к прозрачной приватизации ФСК может только достижение некоего соглашения между властями и ее кредиторами.

Впрочем, пока о том, выработана ли уже какая-то схема решения этого вопроса, чиновники умалчивают. Вместо этого представители экс-Минпромполитики сообщают о назначенной на апрель нынешнего года встрече с руководством Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в ходе которой будет рассматриваться вопрос о продаже ФСК российскому инвестору. Под оным, естественно, подразумевается государственное ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), руководство которого с мая по октябрь минувшего года вынашивало планы по созданию российско-украинского судостроительного СП.

Как известно, ОСК, включающая 3 региональных дочерних холдинга и специализирующаяся на проектировании, сборке и сервисном обслуживании, крайне заинтересована в установлении более тесных отношений с украинскими судостроительными компаниями, которые поставляют ей комплектующие и оборудование. Кроме ФСК, в сфере ее внимания остаются все тот же завод им. 61 коммунара, принадлежащие «Смарт-групп» ХСЗ и ЧСЗ, а также «Научно-производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) «Заря-Машпроект», завод «Паллада» и предприятие «Экватор».

Тем не менее, эксперты ассоциации «Укрсудпром» считают, что вероятность продажи компании «Море» ОСК или другому российскому инвестору довольно невелика. Так, они напоминают, что в России уже есть аналогичное ФСК предприятие – завод «Алмаз» в Санкт-Перетбурге, располагающий достаточными мощностями, а также подчеркивают, что на сегодня российское государство не имеет достаточных средств для закупки новых судов. При этом они констатируют, что в настоящее время интенсивным наращиванием военно-морского флота занимаются власти Индии и Китая, откуда и поступает львиная доля экспортных заказов. Что, по их мнению, делает гораздо более обоснованной версию о возможном приходе на ФСК азиатского инвестора.

Как бы то ни было, но, как и в случае с заводом им. 61 коммунара, судьбу ФСК будет определять готовность властей повернуть дело в правовое русло и искать инвестора на открытых торгах. В противном же случае оба предприятия, оказавшиеся заложниками нынешних дел о банкротстве, найдут своих собственников гораздо раньше, чем государство успеет подготовиться к их выбору.

Елена Фельбуш (для УНИАН)