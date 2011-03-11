Азаров поведал, что у его сына есть кусок земли в диком Крыму
13:10, 11 марта 2011Крым
0
Премьер ответил журналистам
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ни он, ни его семья не владеют землей в Крыму на территории санаториев, передает УНИАН.
«Никаких санаториев, никакой земли на территории санаториев ни мне, ни моему сыну, ни жене не принадлежит. Абсолютно», - сказал АЗАРОВ в пятницу на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
Глава Кабинета министров отметил, что его сын владеет небольшим участком земли «в диком месте» Крыма.
«Это точно не заповедник», - добавил АЗАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter