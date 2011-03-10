В Симферополе поскользнулась маршрутка

16 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в четверг утром на льду в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Пошел ледяной дождь, на дороге образовалась корка льда. Водитель не справился с управлением - автобус развернуло, выбросило за пределы проезжей части, и он опрокинулся на правый бок», - говорится в пресс-релизе.

В момент аварии в салоне симферопольской маршрутки находились 22 пассажира, 16 обратились за помощью в больницу. Тяжело травмированных среди них нет, сообщила ГАИ.