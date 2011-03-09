Чиновник передал вертолетную площадку под застройку в Крыму

Прокуратура Крыма предъявила бывшему заместителю начальника управления главного архитектора городского совета Ялты обвинение в незаконной передаче вертолетной площадки в южнобережном поселке Кореиз под жилищное строительство, уголовное дело против чиновника передано в суд, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

«Ему инкриминируется незаконное согласование предоставления под жилищную застройку земельного участка в Кореизе, фактически расположенного под коммунальной собственностью - вертолетной площадкой, чем территориальной громаде причинен почти один миллион гривен ущерба», - говорится в пресс-релизе.

Экс-замначальника управления главного архитектора горсовета Ялты, фамилия которого не называется, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - «злоупотребление служебным положением» и «должностная подделка».

Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению этого чиновника в незаконном согласовании проектов отвода земли на территории Мисхорского парка-памятника общегосударственного значения и Юсуповского дворцово-паркового комплекса (Большая Ялта), чем государству причинено 3,6 млн. грн. ущерба.