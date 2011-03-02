13 милиционеров наказаны за ошибки в расследовании убийства 2 детей

Депутат Верховной Рады, бывший начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ заявляет о привлечении 13 сотрудников милиции к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в ходе расследования резонансного уголовного дела об убийстве двух девочек в Севастополе, сообщила пресс-служба нардепа.

«На мое обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия милиции в процессе расследования преступления поступил ответ: «За допущенные нарушения законов при раскрытии и расследовании данного уголовного дела тринадцать сотрудников органов внутренних дел Севастополя, в том числе руководящего состава, привлечены к дисциплинарной ответственности», - заявил МОСКАЛЬ.

10-летняя Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина ушли со двора дома в Севастополе 4 января и пропали. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по статье «убийство». 29 января были обнаружены тела детей со следами насильственной смерти. Милиция задержала ряд лиц по подозрению в убийстве девочек, сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ на пресс-конференции в Киеве 1 марта.