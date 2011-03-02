Джарты: главу Фонда имущества Крыма должны назначать депутаты

Председатель Фонда имущества Крыма должен назначаться на должность и освобождаться от исполнения своих обязанностей Верховным советом республики при подаче главы крымского правительства, считает руководитель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

Кроме того, ДЖАРТЫ выступает за четкое разграничение государственной и республиканской собственности и продвижения этой инициативы главой Фонда имущества Крыма Юрием ГЕРАСИМОВЫМ на уровне правительства Украины.

«В законе Украины о собственности нет такого понятия как «республиканская собственность». В этой связи Совет министров автономии подготовил законопроект касательно определения собственности АРК, который находится в Кабинете министров Украины», - сказал ДЖАРТЫ, которого цитирует пресс-служба Совмина.

Напомним, в настоящее время председателя Фонда имущества Крыма назначает и освобождает от должности глава Совмина.