Матрица власти: перезагрузка

Сюрприз… Покидая сессионный зал парламента автономии, многие депутаты не знали, в какой комиссии они теперь работают. Тем не менее за изменение структуры ВР автономии и Совета министров голосовали 82 народных избранника. Отполировать все шероховатости спикер Владимир Константинов обещает к следующей сессии. Тем временем в трансформированном правительстве одни министры уже упаковали чемоданы, другие, теперь бывшие, раздумывают, соглашаться ли им с понижением в должности.

Равнение на Азарова

Стоит ли говорить, что, как и прежде, модератором процесса выступает премьер автономии Василий Джарты, поэтому депутаты ВР Крыма попросту ждали, какой алгоритм им предложит Совмин, чтобы согласиться с любым его решением. В понедельник стало известно, что после реорганизации количество министерств в правительстве сократится, а число рескомитетов, наоборот, возрастет. Вместо 13 прежних министерств осталось только 10, зато вместо 9 комитетов теперь 10. Первый вице-премьер, как и раньше, — Павел Бурлаков, но из четырех вице-премьеров остались только три. Вдобавок ко всему все вице стали еще и министрами по разным профилям. Так, Министерство регионального развития и строительства преобразовано в Министерство регионального развития и ЖКХ во главе с первым вице-премьером. Соответственно два прежних министерства слиты воедино, а их руководители Николай Порицкий и Сергей Брайко потеряли портфели и работу.

С Брайко вообще как-то нехорошо получилось. Был человек мэром Ялты, уступил свой пост по велению партии, а теперь потерял и должность министра. Аналогичным образом соединены бывшее Минэкономики и Рескомитет по торговле в новое Министерство экономического развития и торговли под руководством вице-премьера Екатерины Юрченко. По тому же принципу Минсоцполитики досталось вице-премьеру Азизу Абдуллаеву, а Минкурортов получил вице-премьер Георгий Псарев. Два министерства — Минтранс и Минпромполитики — понижены в статусе до рескомитетов, а к уже существующим комитетам добавится новый — Рескомитет по строительству и архитектуре. Его возглавил еще один выходец из Макеевки Андрей Ляшевский, до этого с полгода трудившийся первым замом начальника ГУ капстроительства при Совмине. Преобразования не затронули только Минздрав и Минфин. К тому же одессит и акушер-гинеколог Игорь Шпак избавился от приставки и.о., став полноценным министром здравоохранения.

В общей сложности в результате преобразований лишились портфелей 7 министров и 2 председателя рескомов. Впрочем, о судьбе бывших не стоит переживать. Премьер пообещал всех их трудоустроить на прежнее место работы, правда, в статусе первых замов. Скорее всего, бывшие и с этим смирятся, а куда деваться, хоть и не в подводной лодке. Экс-вице-премьер и «шоколадный король» Валерий Кравец уже согласился с понижением, пересев в кресло министра аграрной политики и продовольствия. А вот министр Совета министров Елена Нетецкая с ликвидацией своей должности мириться не стала и уже отбыла в Киев. Ей как раз подоспела очередь стать нардепом от Партии регионов. Очень вовремя, хотя это и симптоматично, некоторые члены команды премьера Крыма начинают до срока покидать полуостров. Сам Джарты по этому поводу не очень переживает и уже определил Нетецкой роль коммуникатора между депутатами крымского парламента и нардепами. «Нам очень сложно работать и коммуницировать в ВР Украины. К сожалению, реально представлен от Крыма Борис Дейч в одном лице (Василий Киселев и Александр Черноморов для Джарты, видимо, не существуют). Для меня проблем нет, а вот проблемы будут с комиссией ВС Крыма, которая должна иметь возможность общаться с комитетами ВР Украины», — сказал по этому поводу премьер. Вместо упраздненной должности министра Совета министров вводится пост управделами крымского правительства, доставшийся харьковчанке Татьяне Акимовой, в прошлом трудившейся в должности помощника Джарты в его бытность нардепом.

Вся подоплека этих преобразований, по словам премьера автономии, в том, чтобы максимально приблизить структуру Совмина Крыма к логистике Кабинета министров Украины. Соответственно трансформации в парламенте республики привязали почему-то не к ВР Украины, а к Совмину. Вероятно, чтобы было понятнее, кто кого танцует.

Все продумано за них

После реорганизации ВР Крыма, утвержденной в эту среду, из 12 постоянных комиссий (ПК) остались только 9. Как и ожидалось, ликвидированы также все комиссии со статусом постоянных (их было 4), их функции, как и функции трех ликвидированных ПК, распределены между оставшимися комиссиями. В итоге обновленный состав президиума ВР автономии теперь выглядит следующим образом: председателем ПК по бюджетной, экономической и инвестиционной политике стал Виталий Нахлупин, ПК по земельным, аграрным вопросам, экологии и местному самоуправлению — Николай Янаки, ПК по санаторно-курортному комплексу и туризму — Рустам Темиргалиев, ПК по строительству, архитектуре и контролю за приватизацией — Константин Мальчиков, ПК по нормотворческой деятельности, организации работы ВР и связям с общественностью — Ефим Фикс, ПК по образованию, науке, делам молодежи и спорту — Валерий Косарев, ПК по культуре — Сергей Цеков, ПК по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов — Петр Запорожец, ПК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан — Ремзи Ильясов. Спикер и его заместители, также входящие в состав президиума, остались прежние. По итогам реорганизации лишились своих постов Владимир Осипенко, Владимир Клычников, Игорь Лукашев, Людмила Лубина и Николай Колисниченко.

Глубинный смысл этих трансформаций еще накануне сессии пояснил опять-таки крымский премьер. По словам Джарты, теперь каждый депутат может входить только в одну комиссию и каждое министерство также будет работать с одной комиссией. Зато ПК будут координировать работу нескольких министерств. Возражения против нововведений возникли только у депутата от «Сильной Украины» Александры Кужель, заметившей, что новая структура крымского парламента не соответствует профилю ВР Украины и той вертикали, которую выстраивает президент. «Нарушаются права депутатов, — возмутилась Александра Владимировна. — Не мы выбираем комитет, а за нас уже все расписано». Действительно, утверждая новую структуру, депутаты не только согласовали членов президиума, но и утвердили, кто в какой ПК работает. А поскольку документы на сессию готовились, как горячие пирожки, покидая сессионный зал, не все народные избранники могли твердо ответить, в какой же комиссии они теперь трудятся.

Кто-то теряет…

Что же изменится в коридорах власти от такой перестановки мест слагаемых? Пока определенно можно сказать, что под флагом админреформы состоялась только очередная смена вывесок. Бывшие министры отделались легким испугом и некоторым понижением в статусе. Премьер обещает даже не снижать клеркам зарплату, уверяя, что нагрузка на чиновников возрастет, но и оплата их труда увеличится. По идее, сокращение штата госслужащих только теперь и начнется. «У меня сейчас все спрашивают в процентном выражении — сокращение, это сколько? А мы людей на проценты не считаем. Есть министерства, в которых насчитываются и по 100 человек. С 20 числа все руководители министерств и ведомств придут ко мне со списками, пройдут через мой кабинет и каждую единицу будут защищать», — сказал крымский премьер.

Насколько сократится (если это вообще произойдет) аппарат чиновников, по словам спикера Константинова, можно будет судить не раньше конца апреля. Зато уже сейчас заметны некоторые промежуточные политические итоги затеянных преобразований. После предложенных Джарты трансформаций существенно ослабло влияние группы Александра Мельника, лишившегося не только поста министра экономики (его занимала сестра депутата Светлана Верба), но и должности председателя ПК по вопросам промполитики (это кресло потерял соратник Мельника депутат Игорь Лукашев). Еще раньше Лукашева отодвинули от бюджетно-финансовой ПК, что только подтверждает тенденцию вытеснения из власти старых кумиров и замены их новыми. И вот это уже факт.

Глеб Сергеев, газета "Первая крымская"