Футболиста, сбившего женщину с 2 детьми, начали судить в Севастополе

В Севастополе начался суд над Владиславом Пискуном, игроком футбольного клуба "Севастополь". В ноябре прошлого года он, находясь за рулем автомобиля, вылетел на тротуар и сбил молодую женщину и двоих ее детей. Это происшествие вызвало большой резонанс в обществе. Сегодня здание суда усиленно охраняли спецподразделения милиции. Служители Фемиды опасались попыток самосуда над обвиняемым.

Уже рано утром все подходы к Ленинскому райсуду в Севастополе охраняли усиленные наряды "Беркута" и "Барса". Процесс начался в 11 часов, когда в суд привезли Владислава Пискуна. Адвокат обвиняемого предлагал закончить процесс уже сегодня.

Максим Кошелев, корреспондент: "Сторона защиты надеялась провести дело по упрощенной схеме и уже сегодня получить приговор. Однако потерпевшие настояли на полном рассмотрении дела".

Упрощенное рассмотрение дела происходит в том случае, если обвиняемый сразу признает свою вину. На сегодняшнем судебном заседании Владислав Пискун именно так и поступил.

Александр Рудь, адвокат обвиняемого: "Мой подзащитный признает свою вину в полном объеме. В содеянном раскаивается. Естественно, защита хочет, чтобы срок был поменьше, а обвинение хочет, чтобы был побольше. И в данном случае наша "разница" - пять лет".

Родственники погибшей 26-летней женщины и ее детей требуют для водителя вынесения максимально сурового приговора. Они не согласились на упрощенную процедуру. Так что теперь суд будет долго и подробно допрашивать свидетелей и изучать результаты экспертиз.

Анатолий Еременко, адвокат потерпевших: "Допросим свидетелей, станет очевидной картина преступления и всего остального. Пискун ведет себя адекватно своей роли: вину признает, кается. Но нужно закреплять его позицию показаниями свидетелей".

В рамках уголовного дела потерпевшие предъявили гражданский иск о возмещении морального ущерба на 12 миллионов гривен. Следующее заседание суда состоится 9-го марта.

Максим Кошелев, Виталий Зятковский, "Подробности". Телеканал "Интер"