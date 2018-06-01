Бездворцовщина

Вначале две цитаты. Так сказать, глас народа и власти.

"Отдихала в юсуповском дворце с компанией на майские праздники... Впечатление хорошие! Отдихать там понравиться тем, кто любит окунуться в историю, поспать на старых кроватях... С лоджии очень красивый вид на море... Вкусно готовят, особенно манную кашу (до этого не любила), блинчики с черной икрой... Вообщем отдих пасивный получился, но не обычный". (Анна. Киев. Отзыв на форуме www.planetakrim.com, приводится без исправлений).

"Использование этого объекта только как памятника архитектуры и лишение его статуса государственной резиденции приведет к нарушению государственных интересов по надлежащему проведению официальных и протокольных мероприятий с участием президента Украины, других высших должностных лиц во время пребывания в АРК, обслуживания встреч и проводов глав государств и правительств зарубежных стран"1 (и.о.руководителя Госуправделами Алексей Панько. Ответ Совету министров Крыма по поводу возможности музеефикации и передачи в собственность АРК Юсуповского дворцово-паркового комплекса).

Теперь немного истории. Дворцовый комплекс в Кореизе для семьи князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, генерал-губернатора Москвы проектировал знаменитый архитектор Николай Краснов. Во время Ялтинской конференции в Юсуповском дворце была резиденция Иосифа Сталина, к приезду которого в подвалах построили настоящий бункер. Вплоть до перестройки дворец был секретным объектом и значился под названием „госдача № 4“, а затем по распоряжению Михаила Горбачева его передали народу в лице Ялтинского горсовета. В бурные для Крыма 90-е дворец был сдан в аренду частной фирме, и здесь открыли элитный отель. А в 2001 году договор аренды в судебном порядке был признан недействительным, и год спустя Ялтинский горсовет передал комплекс в госсобственность. Уже в статусе государственной резиденции он достался „собирательнице земель“ — знаменитой ДУСе — и с тех пор закрыт для посещений. Якобы.

Теме нецелевого использования Юсуповского дворца „ЗН“ посвятило несколько публикаций, первые из них датированы еще февралем 2008 года. Речь шла о скрытом использовании госрезиденции в качестве элитной гостиницы и заимки для топ-чиновников, при том, что для остального мира этот уникальный памятник культурного наследия оставался закрытым. В том числе и для тех, кто по закону должен этот памятник охранять — для сотрудников органов власти, наделенных правом и обязанностями по охране этого самого культурного наследия. В это же время дворцовая территория, включающая еще один памятник — парк, бесстыдно (по письмам-ходатайствам руководства управления санаторно-курортных учреждений ГУД) передавалась частным лицам и фирмам под застройку. Прокуратура Крыма до сих пор (!) продолжает в судах процесс по возвращению этих участков. Все последние годы Ассоциация музеев и заповедников Крыма, в том числе и при поддержке руководства автономии, пыталась достучаться до Киева с просьбой открыть Юсуповский дворец для посещений, создать там музей и даже экономическую выгоду высчитывали: объект уникальный, интерес к нему — огромный.

Ответы приходили не от президента В.Ющенко, к которому обращались, а от Госуправделами. Тексты схожи с вышеприведенным: госрезиденция нужна для госмероприятий с участием первых лиц. Хотя ни одно из них, ни на одном мероприятии государственного уровня в Юсуповском дворце за последнее десятилетие замечено не было. И не сомневайтесь: девочки Ани продолжают есть манную кашу с черной икрой в старых кроватях. Погуглите „отдых в Юсуповском дворце“ и туроператоры вам предложат и апартаменты „Юсупов“, „Сталин“ и „Молотов“ (от 700 до 1000 долл. в сутки), и номера во дворце княгини Голицыной (от 500 до 700 долл.), и домик на пляже — всего за сотню долларов. Заявку автора приняли без лишних вопросов в двух фирмах — киевской и симферопольской. Но это уже неинтересно. В Юсуповский мы уже „селились“. Три года назад.

В общем, вопросы, возникшие к прежней власти, при нынешней только заострились. Хотя бы по той причине, что ранее президента Ющенко просило „чужое“ руководство Крыма. А теперь президента Януковича о том же попросило „свое“ правительство Василия Джарты. Но не только.

Новая волна по возвращению Юсуповского дворца народу началась, по сути, с интервью Василия Джарты „ЗН“ в июне прошлого года. Отвечая на вопрос по поводу Юсуповского дворца, премьер заверил: „Я ознакомился с обращениями и аргументами Ассоциации музеев и заповедников Крыма, публикациями в СМИ и хочу сказать, что буду обращаться к президенту Украины об открытии дворца для посещений и создания там музея. Это будет очень интересный туристический объект“. Письмо СМ Крыма с просьбой рассмотреть возможность передачи Юсуповского дворцово-паркового комплекса в собственность АРК с целью его музеефикации ушло в АП в августе 2010 г. Дальнейшая переписка, ставшая достоянием ZN.UA благодаря подвижничеству источника, представляет собой отдельный интерес. В сентябре в Симферополь пошел ответ. Не от президентской администрации, а от и.о. руководителя Госуправделами А.Н.Панько. Он сообщил поразительные вещи, что и оплошностью назвать трудно— человек-то опытный, в данном ведомстве на руководящих должностях трудится с 2000 года.

Алексей Николаевич, аргументируя отказ ведомства создать в Юсуповском дворце музей, сообщает, что комплекс, как и другие госдачи и резиденции, используется „для создания надлежащих условий работы и отдыха высших должностных лиц государства Украина, глав иностранных государств и иностранных делегаций“. Это понятно. Как и то, что высшее должностное лицо в государстве Украина одно — президент В.Янукович. Но далее заместитель руководителя ГУД ставит запятую и перечисляет (в один ряд!): „а также организации отдыха работников администрации президента Украины, аппарата ВР Украины, Кабинета министров Украины, других государственных органов и отдельных должностных лиц“.

Зная, что ни президента, ни премьера, ни спикера ВР Украины в Юсуповском дворце никогда не наблюдалось, следует сделать вывод, что госрезиденция содержится за казенный счет именно для них, тружеников аппаратов и загадочных „отдельных должностных лиц“. Богатая страна! Челяди и клеркам арабских шейхов и не снилось!

Но в письме из ГУД есть намек и на компромиссный вариант. Признавая, что „в резиденции проводятся официальные и протокольные мероприятия в совокупности только три-четыре месяца на протяжении года, Главным управлением санаторно-курортных учреждений в АРК Госуправделами изучается вопрос возможности использования комплекса в другое время для проведения экскурсий организованными группами, что будет содействовать воссозданию и поддержанию объекта в надлежащем состоянии“.

Как говорится, хоть шерсти клок. И в ноябре первый вице-премьер автономии Павел Бурлаков пишет в главк санаторно-курортных учреждений ДУСи, находящийся в Ялте: Совет министров АРК просит „рассмотреть вопрос о возможности использования комплекса для проведения экскурсий организованными группами. С целью выработки согласованного решения считаем целесообразным создать рабочую группу с привлечением специалистов Министерства культуры и искусств АРК и представителей Ассоциации музеев и заповедников Крыма“.

В ответе руководителя главка Игоря Алферьева — уже окончательный отказ на всякие притязания. Оказывается, „плановые“ экскурсии“ на территории дворца в 2010 году и так проводились, и главк готов такие услуги оказывать туроператорам, а во-вторых, он не наделен полномочиями по созданию рабочих групп с участием специалистов министерства культуры и Ассоциации музеев и заповедников Крыма…

Пожалуй, достаточно документальных свидетельств, чтобы сделать некоторые выводы, хотя и в форме вопросов.

Во-первых, следует ли понимать, что президент Виктор Янукович, посредством ДУСи, ответил отказом правительству Крыма и Ассоциации музеев и заповедников на просьбу открыть Юсуповский дворец для свободного посещения, создав там музей?

Во-вторых, следует ли из всего вышесказанного, что президент Украины, который не использует Юсуповский дворцово-парковый комплекс в качестве государственной резиденции, отдал его на «кормление» чиновникам ГУД, которые, как и в предыдущие годы, предоставляют там услуги vip-отеля всем, кто в состоянии заплатить?

И в-третьих, как называется общественная формация, при которой дворцы фактически принадлежат бюрократии и челяди, а их содержание возложено на налогоплательщиков?

Хотя, конечно, есть еще один вариант: Виктор Янукович может даже не знать о существовании такой госрезиденции…

Валентина Самар

«Зеркало недели. Украина» №4, 04 февраля 2011