Польша откроет генконсульство в Севастополе в марте

Польша официально откроет свое Генеральное консульство в Севастополе в марте.

Возможные сроки открытия и организацию работы Генконсульства обсудили председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ и генконсул Польши в Севастополе Веслав МАЗУР.

«Мы договорились, что будем предлагать министру иностранных дел Польши и министру иностранных дел Украины, чтобы официальное открытие Генконсульства Польши в Севастополе происходило между 14 и 20 марта», - сказал МАЗУР журналистам .

«Консульство уже работает, в нем трудится 10 человек, однако пока нет приема документов на оформление виз. В течение двух недель и этот вопрос будет решен. В десятидневный срок будет открыт сайт Генконсульства», - добавил он.

Ранее севастопольцам для получения визы нужно было ехать в Одессу или Киев.