Побоище красных кланов

Леонид Грач, руководивший крымским республиканским комитетом Компартии с осени 1993-го и изгнанный из рядов политсилы в декабре 2010-го, не опускает руки. Соратники бывшего лидера крымских коммунистов в середине января созвали внеочередную партконференцию, собрав четыре тысячи подписей «автономных» партийцев – автографы более одной трети членов организации в Крыму, которая, по их данным, насчитывает свыше десяти тысяч человек и является самым большим региональным подразделением КПУ. В ходе форума в Симферополе новым руководителем рескома была избрана сторонница Грача Наталья Штепа, член центрального комитета Компартии.

Глава КПУ Петр Симоненко, не признав легитимность конференции, намекнул: ее участники поплатятся партбилетами. Мол, реском распущен, руководство парторганизацией осуществляет ЦК, а правильная конференция пройдет весной.

За словом – дело. Более восьмидесяти крымских «красных» вылетели из Компартии на этой неделе.

На конец января созван внеочередной пленум ЦК в Киеве, где, кроме прочих, будет рассматриваться вопрос «о ситуации в крымской организации Компартии, сложившейся в связи с проведением нелегитимной конференции 15 января». Опять полетят головы?..

Тем временем, в украинской парламентской газете на днях появилось объявление – просьба считать недействительными утерянную печать и регистрационные документы крымской организации КПУ. Возмущенный Грач потребовал от главного редактора издания опровержения: печать и документы находятся у Штепы, – и попросил сообщить, кто подал объявление для публикации и почему не подписался.

Мы попросили политиков и политэкспертов прокомментировать последние события в Компартии.

«Руководство партии работает в интересах правящего режима»

- Решение ЦК партии было принято с самыми грубейшими нарушениями устава, – отметила Наталья Штепа, первый секретарь крымского рескома, которую не признает руководство КПУ. – Исключены около 80 человек – цвет крымской организации! Теперь уничтожают руководителей районных и городских организаций, но настроение у коммунистов остается боевым. Мы не признаем этого решения, как не признавали решений об исключении Грача, Аксютина (второго секретаря рескома), по роспуску рескома. Мы не собираемся писать апелляции в центральную контрольную комиссию. Мы считаем коммунистами тех, кто исключен из партии. Мы продолжаем работу. Заседание бюро республиканского комитета партии, избранного 15 января, резко осудило позорное решение для партии. Оно еще раз подтверждает вывод: Симоненко Петр Николаевич как руководитель партии, уничтожая крымскую партийную организацию, вырывая из нее сердце, действует не в интересах коммунистического движения, а вопреки, пытается сделать партию такой, чтобы она повиновалась ему как авторитарному руководителю. Стоит только вспомнить его заявление о том, что Грачу больше не будет места в партии. Да кто он такой, в конце концов?! Он забыл, что по уставу основу партии составляют первичные организации… Первичные организации, возмущенные его действиями как лидера, скоро, наверное, дадут ему отворот-поворот! Партия предана сегодняшними руководителями – Симоненко и его окружением, – потому что предана идея. Руководство партии работает в интересах правящего режима, об этом говорит и голосование, которое фракция коммунистов позволяет себе в Верховной Раде Украины. В том числе, за бюджет государства, который определяет финансовую, социальную, экономическую политику, которая направлена сегодня не на интересы людей – об этом свидетельствует и повышение тарифов и все остальное.

- Неужели возможен бунт? – поинтересовались мы.

- В связи с исключением Леонида Ивановича Грача из партии, с должности первого секретаря на его сайт и в реском приходят письма со всех регионов Украины в знак поддержки. Люди негодуют из-за того, что творит Симоненко, люди требуют избавиться от него как от руководителя партии. Сейчас на крымскую организацию смотрят не только как на боевой отряд коммунистов Украины, но и как на смелых коммунистов, которые не побоялись выступить против первого секретаря партии, – говорит Штепа.

- Но в крымской КПУ есть и другое мнение?

- Да, есть у нас отщепенцы, которые поддерживают Симоненко из меркантильных интересов. Таких людей, к счастью, очень мало. Отсюда, мягко говоря, бешенство, когда не знаешь, что делать: давайте тогда исключим лучшую часть партийной организации, вдруг тогда рядовые коммунисты испугаются и сплотятся вокруг Симоненко. Так вот, пусть Симоненко на это не надеется! Если люди раньше так повально не требовали отставки Симоненко, то сегодня в открытую говорят: нам такой руководитель не нужен!

Грач думает, что он Бог

Набираем телефон Анатолия Ситкова, первого секретаря феодосийского горкома Компартии. Застаем его за подготовкой письма к Грачу.

- Я имею полное право, находясь в партии 43 года и 12 лет возглавляя феодосийскую городскую организацию, высказать свое отношение. То, что произошло, я предвидел. Такую ситуацию Леонид Иванович создал сам своим поведением, неумением самокритично оценивать свои недостатки. Критику он вообще не воспринимает! Он говорит, что у него недостатков нет. Не бывает недостатков только у Бога! Я всегда всем говорил, что Леонид Иванович, достаточно сильный и опытный политик, мог бы разобраться на своем уровне с руководством партии, приехать и как человек поговорить, а не лить грязь в СМИ, обличая своих товарищей по партии, руководство. Это не делает ему чести, он многие факты утрирует и фальсифицирует, – говорит Ситков.

- Замену Леониду Ивановичу уже нашли?

- Сейчас рано говорить о лидере. Надо подбирать и подбирать…

Я считаю, что на первую позицию надо выдвигать молодежь. Молодежь должна идти в бой, а люди, которые имеют опыт и знания, должны ей помочь встать на ноги, вырастить.

- Окружение Грача недовольно Симоненко…

- Считаю, что Симоненко и президиум ЦК на своем месте. Симоненко – действительно лидер, очень интеллектуально развитый человек. Упрекать его в какой-то аморальности… Пусть бы на себя другие посмотрели.

Там, где Партия регионов принимает решения в ущерб социально-экономического положения народа, они голосовать не будут. Так что все эти заявления (о тотальном контроле «регионалов» за коммунистами. – Авт.) – попытка бросить тень на плетень, – отметил Ситков.

Он считает, что сторонников Симоненко в Крыму не так уж мало.

- Если мы начнем работать, и крутить, и вскрывать всю правду, то люди постепенно пойдут. Увидите!

Ситков утверждает, что у многих коммунистов «центральных, восточных, западных областей» ситуация вокруг крымской организации вызывает недоумение.

- Многие партийные комитеты говорят: хватит уже об этом Крыме говорить. Надоело!

Начинается брожение в ряде партийных комитетов – это видно. Люди еще не разобрались, где же правда, а где ложь, и какую роль исполняет Леонид Иванович в этой игре. Сейчас главная мысль – добиться крымскими коммунистами понимания возникших проблем, чтобы люди оценили ситуацию: нельзя повторить «горбачевизм» не Симоненко, а именно Грачу, – подытожил лидер феодосийских коммунистов.

Андрей Никифоров, политолог:

ИДЕТ КЛАНОВАЯ БОРЬБА, И КЛАН СИМОНЕНКО СИЛЬНЕЕ

Грач имеет определенный авторитет в рядах коммунистов Крыма, он выстроил эту структуру под себя. Если исключили восемь десятков его сторонников, не значит, что их вообще не осталось. Существует вариант: исключать дальше, добиваться того, чтобы среди крымских коммунистов сторонников Грача не осталось. Вопрос: сколько тогда останется крымских коммунистов в рядах КПУ? Подобные партийные маневры вполне возможны, так как выборы на горизонте не просматриваются. С другой стороны, очень быстро залечить подобного рода раны внутри партии будет крайне сложно. Это, конечно, бьет по авторитету, по кадровому составу, причем далеко не самой последней региональной организации.

Правда, есть и такая логика событий: высшее руководство украинских коммунистов уже махнуло рукой на реальный рейтинг партии и ориентируется на тот рейтинг, который КПУ должна иметь у Партии власти. Если понравятся «регионалам», то, может быть, какой-то проходной балл коммунистам нарисуют.

Кстати, подобного рода рассуждения укладываются в канву результатов выборов в местные советы: там, где с «регионалами» коммунисты дружили, у них неожиданно приличные результаты, а вот в Крыму, где дружбы не было, результат не хуже предыдущего, но и не такой, на который можно было рассчитывать. Это тоже вменялось в вину Грачу, который очень активно вел избирательную кампанию и сумел обозлить до предела отношения с республиканским руководством, которое сплошь состоит из «регионалов». Тогда его партийная судьба и была предрешена окончательно.

КПУ, похоже, становится сателлитом, можно даже сказать, охвостьем Партии регионов. Тогда, конечно, можно хоть всех членов Компартии разогнать, оставить несколько десятков верных «симоненковцев», из них будет формироваться депутатский корпус, который позволят иметь КПУ.

По большому счету, мы видим борьбу одного оппортунистического крыла коммунистов с другим оппортунистическим крылом. Но это борьба не идейная, а клановая. В данном случае у Симоненко есть ряд преимуществ – его клан сильнее, позиции более устойчивые. Клан Грача находится в Крыму, и его сейчас, собственно, уничтожают. Причем о том, что происходит, можно говорить как об определенного рода репрессиях, связанных с тем, что люди просто возражают против проводимой кадровой политики. Крымские коммунисты предприняли обходной маневр: они не стали упорствовать, всякий раз переизбирая своим лидером Грача, нашли другую фигуру. Понятно, что Леонид Иванович удаленный доступ к ситуации имел бы и продолжал бы ее контролировать. Это не устраивает Симоненко…

Грач хотя и имеет известность в Украине, но эта известность затем транслируется в Крым, он жестко привязан именно к крымскому пространству. Его политические амбиции в основном тоже базировались в Крыму. Я не замечал, чтобы он когда-нибудь пытался позиционировать себя как общенациональный лидер украинских коммунистов. Не исключено, что у него есть сочувствующие, но этого недостаточно для того, чтобы возникла массированная оппозиция Симоненко. Я считаю, что эта локальная борьба за пределы Крыма вряд ли выйдет. По крайней мере, у нее для этого не так много шансов.

Владимир Притула, журналист:

ПРОТИВ ДОНЕЦКОГО ЛОМА НЕТ ПРИЕМА?

В этой ситуации против лома нет приема у Грача. На самом деле, оппонентами Грача является не Симоненко и ЦК, а донецкая команда. Нужно помнить, что Симоненко – бывший второй секретарь донецкого обкома Компартии, то есть выходец из Донецка. Сейчас Компартия становится не просто партнером Партии регионов, а сателлитом. Видимо, нынешнюю ситуацию нужно расценивать как зачистку, с одной стороны, оппонентов продонецкого курса Компартии Украины и, с другой стороны, зачистку одного из крымских политиков, который обладает определенным влиянием. Ослабление Куницына, Миримского, арест Гриценко и роспуск крымского рескома Компартии можно рассматривать как элементы одной цепи в усилении влияния условно донецкой группы в Крыму. Это – новые люди, которые очень жестко взялись за Крым и очень успешно строят вертикаль власти в Крыму. Это – такая «жесткая интеграция» Крыма в Украину, которую предложила команда Джарты.

Попытки поднимать народ, бороться – возможны, но закончиться это ослаблением Компартии, созданием, может быть, еще какой-то парторганизации, перерождением электората.

Попытки вряд ли обречены на успех, поскольку последнее слово будет за властью – за Министерством юстиции и его региональным отделением.

В Крыму государственная типография по письму из ЦК Компартии приостановила выпуск газеты, находящейся под контролем Леонида Грача, хотя ЦК к газете, к учредителям никакого отношения не имеет. Точно также будет действовать и Минюст.

Вера Стриж, Крым