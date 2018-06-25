"Лукойл" попал на шельф

По предложению Министерства энергетики и угольной промышленности государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» приступило к подготовке договора о совместной деятельности с российской компанией «Лукойл» по разведке и добыче нефтегазовых запасов шельфа Черного моря. Кабинет министров издал по этому поводу распоряжение

По условиям, которые одобрил Кабмин, «Черноморнефтегаз» и «Лукойл» будут совместно работать над освоением Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений. Доля «Черноморнефтегаза» в новом предприятии должна составлять не менее 50%, а вкладом госкомпании в уставный фонд станет геолого-экономическая оценка запасов нефти и природного газа месторождений. «Лукойл», в свою очередь, инвестирует в совместное предприятие финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для успешной реализации проектов по разведке и добыче нефтегазовых ресурсов на упомянутых месторождениях. Стороны также должны провести переговоры и определить условия договора о совместной деятельности, а потом согласовать его с Кабмином.

О заинтересованности «Лукойла» в работе в украинской акватории Черного моря президент российской компании Вагит Алекперов объявил во время визита в Украину 11 ноября прошлого года. Тогда господин Алекперов посетил подконтрольное «Лукойлу» предприятие «Карпатнефтехим» в городе Калуш Ивано-Франковской области, а в своих комментариях не обошел вниманием тему разработки украинских оффшорных углеводородных месторождений. «У нас сегодня есть уверенность и желание вести свою инвестиционную деятельность, в том числе по разведке новых месторождений, особенно на шельфе Черного моря»,— сказал он. «Лукойл», по словам господина Алекперова, имеет уникальный опыт бурения скважин глубиной более 2 тыс. м и способен предложить при разработке проектов как необходимые инвестиции, так и технологии.

Также в конце прошлого года правительство Николая Азарова активизировало переговоры с компанией Vanco по урегулированию конфликта, связанного с правами на разработку Прикерченского участка Черного моря, которые были получены американской фирмой в 2007 г. и отобраны в 2009 г. по решению Кабмина Юлии Тимошенко. Как утверждает источник «і» в Кабмине, «Лукойл» тогда стремился повлиять на ситуацию с Vanco и даже рассматривался вариант партнерских отношений двух компаний при освоении ресурсов Прикерченского участка (компании уже работают вместе в Румынии на черноморском шельфе). Однако в итоге украинское правительство поддержало идею сотрудничества «Лукойла» с «Черноморнефтегазом».

«У российской компании, скорее всего, уже есть какие-то наработки и договоренности с Украиной о разработке их части шельфа. И при достаточном опыте глубоководного бурения «Лукойл» вполне может занять лидирующие позиции по добыче в этом регионе»,— такое мнение высказал «і» аналитик инвесткомпании «Профит Гарант» Сергей Дубов.

Эксперты не исключают, что в перспективе «Лукойл» станет участником торгов по разработке нефтегазовых ресурсов площади «Таврия», которая находится на территории Прикерченского нефтегазоносного месторождения в Черном море и расположена ближе к морской границе Украины и Турции. Ее территория около 5 тыс. кв. м. Как сообщали «i», 4 августа Кабмин принял постановление о возможности ее освоения на основе соглашения о разделе продукции.

Чтобы избежать осложнений в отношениях с инвесторами при разработке оффшорных месторождений, эксперты рекомендуют усовершенствовать украинское законодательство, которое регламентирует эту сферу. Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергоклуба, считает, что «едва ли не единственный правильный выход — не отдавать свои шельфы кому-то, а разрабатывать их самостоятельно при участии инвесторов». «У Казахстана и Азербайджана есть хороший опыт, как создавать совместные предприятия, не менее 51% в которых принадлежит государству. Остальные 49% — это известные мировые компании, владеющие современными технологиями и ресурсами. Мы могли бы пойти этим путем, прозрачно и цивилизованно, а не прятать чьи-то интересы за посредниками в оффшорных компаниях»,— подытожил эксперт.

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Государственная акционерная компания «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, четыре газоконденсатных и два нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу — 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату — 1231 тыс. т, по нефти — 2530 тыс. т. ОАО «Лукойл» — российская нефтяная компания, которой принадлежат шесть нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. т нефти в год.

Светлана ДОЛИНЧУК, "Экономические известия"