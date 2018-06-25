Лидер крымских татар: такая республика нас не устраивает

Автономная республика Крым 20 января отмечает двадцатилетие – в этот день в 1991 году жители Крымской области высказались на референдуме за восстановление автономного статуса региона. Результаты первого в истории СССР референдума были весьма убедительны: явка превысила 81%, возрождение существовавшей с 1921 по 1945 год Крымской АССР поддержали более 93% избирателей, пришедших на участки для голосования. Против референдума были настроены только крымские татары – большинство из них в то время еще не вернулось в Крым из Средней Азии после принудительного переселения 1944 года. Организованное руководством СССР переселение, которое сами крымские татары считают депортацией, было реакцией на сотрудничество некоторых татар с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

О том, почему крымские татары не участвовали в референдуме и не поддерживают автономию Крыма в ее нынешней форме, корреспонденту РИА Новости Дмитрию Жмуцкому рассказал депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев. Активнейший борец за возвращение татар в Крым, просидевший более 15 лет в советских лагерях, в начале 1990-х Джемилев был безоговорочным национальным лидером, и до сих пор остается самым влиятельным крымскотатарским политиком, сохраняя пост главы меджлиса – организации, которая не имеет официального статуса, но претендует на статус органа национального самоуправления крымских татар.

- Мустафа-ага, в годы перестройки именно крымские татары были первыми, кто заявил о необходимости восстановить автономный статус Крыма. Первые митинги, насколько мне известно, начались в 1987 году…

- Гораздо раньше. У крымскотатарского национального движения послевоенного периода было два главных требования – возвратить крымскотатарский народ на родину и вернуть Крыму статус национально-территориальной автономии, как было до 1945 года. Советская власть, преследуя нас, называла нас не только националистами и антисоветчиками, но и "автономистами". Указ "О татарах, ранее проживавших в Крыму", изданный в сентябре 1967 года – это был достаточно злобный документ, фактически оправдывавший депортацию, – гласил, что восстанавливать крымскую автономию не нужно, потому что демографическая ситуация в Крыму изменилась. Подготовка референдума об автономном статусе Крыма началась только в 1990 году, перед распадом Советского Союза, по инициативе ЦК КПСС.

- То есть инициатива референдума исходила из Москвы?

- Да, конечно. Вопрос референдума звучал так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". То есть, на случай распада Советского Союза референдум предоставлял Крыму возможность временно стать независимой русской республикой, а потом – присоединиться к России. Многие руководители СССР позднее писали в своих воспоминаниях, что рассматривался именно такой сценарий.

- Почему крымские татары не участвовали в референдуме?

- Мы тогда заняли однозначную позицию: заявили, что пока коренной народ не вернулся на родину, представители других народов не вправе определять статус этой территории. Поэтому мы бойкотировали референдум. Большинство жителей Крыма, как и ожидалось, проголосовали за автономный статус – но это не было восстановление Крымской АССР. Когда в 1991 году в Верховной раде Украины рассматривался вопрос о признании итогов референдума, одним из главных аргументов в пользу автономного статуса Крыма было то, что это один из регионов с наибольшим процентом русского населения. То есть, фактически, о восстановлении автономии речь не шла – упор делался на особенности этнического состава населения Крыма, автономный статус закреплял демографические изменения, происшедшие после депортации крымских татар.

- Распространено мнение, что автономный статус Крыма помог избежать здесь межнационального конфликта в 1990-е годы. Вы с этим согласны?

- Категорически нет! Наоборот, это обострило межнациональную напряженность, потому что крымские татары были против создания в Крыму русской автономии.

- Соответствует ли нынешняя форма автономии Крыма интересам крымских татар?

- Нет, конечно. После создания АРК тогдашний глава украинского государства Леонид Кравчук говорил: мы сначала утвердим автономную республику, потом будем наполнять ее статус содержанием – учитывая интересы всех жителей Крыма. Но ничего такого не произошло.

- Вместо этого в 1994 году Киев отменил Конституцию Крыма и ликвидировал институт президентства, значительно урезав самостоятельность автономной республики. Можно ли, на ваш взгляд, сегодня говорить о реальной, а не формальной, автономии Крыма? Обладает ли Крым полномочиями, которых нет у других областей Украины?

- Отличия от других регионов есть, но разница небольшая. А действия Киева по сокращению автономии Крыма были вполне оправданны: президент Мешков (первый и единственный президент Крыма, занимавший пост в 1994 – 1995 годах. – РИА Новости) был настроен на присоединение Крыма к России, здесь уже начали создавать свои военные ведомства. При Мешкове Крым был чуть ли не самостоятельной страной – это обострило ситуацию, и Киев принял довольно решительные меры, в том числе подогрел клановые разборки внутри республики.

- Насколько удачными, на ваш взгляд, были для Крыма 20 лет в статусе автономной республики?

- Для крымских татар в эти годы ничего удачного не было. В 1994 году, правда, была попытка ввести систему квотного представительства коренного народа в Верховной раде Крыма и других органах власти. Но это продлилось только один созыв – 4 года. С 1998 года и до сих пор крымские татары, расселенные в Крыму дисперсно, практически лишены возможности быть избранными в Верховный совет Крыма по мажоритарным округам. Сейчас уровень представительства крымских татар в органах власти примерно втрое ниже, чем процент крымских татар в населении Крыма.

- Нужна ли Крыму автономия? У соседнего региона – Севастополя – полномочий меньше, чем у любой украинской области, но никаких катастроф там не произошло.

- С нашей точки зрения, автономия нужна – но она должна быть такой, как была до депортации крымских татар. Тогда в Крыму было два официальных языка – русский и крымскотатарский, соблюдалась пропорция представительства крымских татар во всех ветвях власти. Сейчас этого нет. Крымские татары – самая дискриминированная часть населения полуострова, и такая республика нас не устраивает.