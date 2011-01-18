Возбуждено дело по факту незаконной приватизации бун в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации в 2008 году берегоукрепительных сооружений стоимостью почти один миллион гривен в Алупке на южном берегу Крыма, сообщила УНИАН пресс-служба надзорного ведомства.

Высший административный суд Украины осенью 2010 года отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые признали право собственности на буны за купившими санаторий «Южный Урал» коммерсантами.

Надзорное ведомство, усмотрев признаки преступления, завело дело по статьям «должностной подлог» и «злоупотребление властью или служебным положением» в отношении экс-руководителей двух обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

«Им инкриминируется злоупотребление служебным положением и внесение недостоверных сведений в документы, на основании которых за ООО было зарегистрировано право собственности на берегоукрепительные сооружения, по закону не подлежащие приватизации и принадлежащие Автономной республике Крым», - говорится в пресс-релизе.

Ведется следствие.