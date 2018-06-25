Повышение коммунальных тарифов: all inclusive и даже больше

Все разрекламированные усилия власти удешевить энергоресурсы, в реальности пока приводят лишь к перманентному росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На фоне "тормозящих" зарплат и постоянно дорожающих продуктов рост стоимости ЖКУ бьет по рядовому украинцу особенно больно. Показательны результаты опроса читателей сайта УНИАН-Экономика, у которых мы поинтересовались "Какие крупные приобретения Вы собираетесь сделать в 2011 году?". Так вот - более 55%, принявших участие в голосовании, выбрало вариант ответа: "Крупных приобретений не планирую - хватает только на текущие расходы". Даже со всеми погрешностями относительно репрезентативности, выборки и т.д. и т.п. тенденция очевидна - практически половине населения получаемых денег хватает в основном на еду и оплату за жилье, плюс по минимуму одеться-обуться.

Дополнительным пудом негатива является и то, что потребители постоянно дорожающих услуг так и не могут понять - за что собственно они столько платят. Поскольку ни количество, ни качество услуг не улучшается (спасибо, если не ухудшается). Плюс к этому - абсолютная непрозрачность формирования тарифов, что позволяет закладывать в стоимость многие вещи, имеющие к тарифам весьма отдаленное отношение. И при этом никто не спешит раскрывать "секреты мастерства" в тарифообразовании. Но об этом - ниже...

Спасибо, партия, за...

Впрочем, уважаемый электорат, не стоит особо возмущаться. Стратегия экономических реформ на 2010-2014 годы, презентованная 1 июня прошлого года президентом Виктором Януковичем, предусматривает приведение тарифов на коммунальные услуги для населения к экономически обоснованному уровню к концу 2012 года. Так что, идея начала воплощаться в жизнь.

Согласно решению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 января 2011 года, после соответствующего распоряжения местных властей, тарифы на тепловую энергию повысятся на 35%. С 1 апреля ожидается 50% увеличение цены на газ для населения (стоит отметить, что по слухам, цена российского газа в январе-марте текущего года составит порядка 270 долларов за тысячу кубометров, что на 5% больше, чем в октябре-декабре 2010 года. Спасибо дружественному народу и власти родной!).

Кроме того, НКРЭ 13 января на 30% подняла цену киловатт-часа для населения, использующего более 150 киловатт-часов в месяц в домах без электроплит и более 250 киловатт-часов - в домах с электроплитами и электрообогревательными приборами (т.е. если хочешь платить меньше, сиди в полной темноте!). Новый тариф заработает с 1 февраля. При этом данное повышение является стартовым по доведению стоимости киловатт-часа для населения до экономически обоснованного уровня. Согласно плану выполнения президентской программы экономических реформ на 2010-14 гг., практика перекрестного субсидирования на энергорынке должна быть полностью ликвидирована в июне 2012 г.

В целом, по подсчетам Национального форума профсоюзов Украины, в 2011 году дополнительные расходы каждого домохозяйства на коммунальные платежи - за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - вырастут в среднем на 1 тыс. 700 грн. в год.

В принципе, в Украине действует цепная реакция. Власти нужны деньги для латания бюджета. Она залезает в долги. Кредиторы - Международный валютный фонд (кстати, мы как заемщики в списке МВФ на втором месте с суммой 14,2 млрд. долл., нас опережает Румыния, а за нами следует Греция) и другие финансовые институты с удовольствием подсаживают нас на кредитную иглу, но предъявляют условия. Мы обязаны их свято выполнять. Среди них – приведение тарифов до экономически обоснованного уровня, причем хорошо, что согласились на уступку и их не в один момент свели со 100% точностью, установление максимального размера пенсий, повышение пенсионного возраста и снижение пенсионных выплат работающим пенсионерам. Не забыли деньгодаватели и про злополучный бюджет. Его нужно сделать бездефицитным, а также поднять ВВП и сократить инфляцию. Между тем, госдолг растет, экономика тормозит (на нынешний год прогнозируют рост отрицательного сальдо торгового баланса на 1 млрд. долл. - до 3,9 млрд. долл.!), зарплаты «замораживаются», соцвыплаты сокращаются. Другими словами, обещанное повышение благосостояния украинцев не состоится. Но при этом за абсолютно все платить придется больше, причем в несколько раз. Вот такая невеселая история...

Коммунальные тарифы: all inclusive и даже чуточку больше?

Но, вернемся к тарифам. В этой сфере вопросов больше, чем ответов. К примеру, ценообразование. 9 июля 2010 года был принят Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». В функции нацкомиссии входит установление тарифов на ЖКУ для населения.

Согласно документу, регулятор должен был заработать с 1 января 2011 года, а до этого времени его обязанности временно исполняет НКРЭ, что она и делает с 15 октября п.г. Ранее размер большинства коммунальных тарифов устанавливался решением местных властей с учетом выводов Государственной ценовой инспекции. Но нацкомиссия так и не заработала, ее создание пока остается только на бумаге. Возникает вопрос, как же НКРЭ рассчитывает тарифы?.. А главное, что проконтролировать и оценить корректность их установления практически невозможно…

Как отмечает директор «Института города» Александр Сергиенко, размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги являются необоснованными, а структура - абсолютно непрозрачной. «В размере тарифа на тепло и горячую воду стоимость газа составляет, по разным данным, от 53% до 65%, а предприятия теплокоммунэнерго получают его по единой для всех цене. Поэтому логично ожидать, что стоимость единицы тепловой энергии будет отличаться в разных регионах не более чем на 15% - 25%. Однако, в действительности, местная власть и НКРЭ, которая сейчас устанавливает тарифы, имеют широкое пространство для манипуляций цифрами», - подчеркнул эксперт.

По его словам, к примеру, в Киеве «фактическая себестоимость» одной гигакалории, заявленная властью как «экономически обоснованная», составляет 231,55 грн (без НДС), а в Запорожье, Белой Церкви, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове - намного меньше, а самая дешевая в Черкассах – 200,09 грн. Вместе с тем, в Симферополе, Донецке, Кировограде, Луганске, Одессе, Севастополе одна гигакалория намного дороже - от 301,13 грн. до 341,63 грн., в Ужгороде - в целом 715,40 грн!

«Расхождения стоимости в 1,5–3,5 раза не имеют рационального объяснения, - считает Сергиенко. - Единственно возможная причина таких ценовых прыжков заключается в том, что предприятия включают в тарифы затраты, которые не идут непосредственно на производство тепловой энергии, а они у всех разные».

Так же сильно отличается стоимость отопления 1 кв. м в разных городах Украины. По словам эксперта, тариф на отопление устанавливается или единый на целый год, или сезонный, когда население платит лишь в отопительный период, или двухставочный, когда в сезон оплачивается отопление, а не в сезон - обслуживание и содержание оборудования.

«Если привести все виды тарифов к единому, то выйдет, что в 19 областных центрах тариф на отопление одного квадратного метра ниже, чем в Киеве - 4,52 грн. (в пересчете на сезонный тариф), и только в Симферополе, Львове, Николаеве, Полтаве, Черновцах и Чернигове более высокий - от 4,67 грн. до 5,78 грн. Аномальный случай - Ужгород, где стоимость отопления 9,17 грн. за кв. м», - поясняет эксперт.

«Таким образом, власть рисует украинцам фантастические цифры, а проконтролировать и оценить корректность установления тарифов невозможно, поскольку они скрываются от общественности, что противоречит нормам закона «О жилищно-коммунальных услугах», который предусматривает «открытость, доступность и прозрачность структуры тарифов для потребителей и общества», - подытожил Сергиенко.

Ну, с ценообразованием более-менее все понятно (в том смысле - что ничего не понятно), а если и есть вопросы, то все равно по счетам платить придется. Между тем, как показывает практика, удорожание коммуналки приводит к снижению уровня оплаты. Вот тут-то и всплывает еще одна проблемка, которая нас затронет напрямую - возобновление пени. Очень сомнительно, что данная идея - посыл от МВФ. Скорее, желание власти себя обезопасить…

Отдельно стоит отметить, что первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак, видимо, с учетом негодования жителей столицы, которым придется теперь платить квартплату в 1,3 раза большую, заявил, что киевлянам не будут начислять пеню. Интересно, а как же закон? Или решения КГГА теперь могут подменять законы, принятые ВР?

(17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», который предусматривает с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ. 21 декабря президент его подписал).

Круг получателей субсидий субъективно-объективно ограничен

Дополнительный тревожащий момент - декларации, что от роста тарифов реально нуждающиеся защищены механизмом субсидий, не совсем соответствуют действительности. На деле - круг этих претендентов сузили капитально еще в прошлом году, причем исходя из умозрительных умозаключений о том, что "в принципе вы кое-что имеете или вы можете гипотетически продать то или это и получить доход", а значит - субсидия не для вас. Согласно прогнозным расчетам Министерства социальной политики, заложенным в бюджет 2011 года, количество получателей субсидий на оплату ЖКУ в текущем году должно удвоиться по сравнению с предыдущим годом - с 605 тыс. семей до 1 млн. 291 тыс. семей, а средний размер субсидии - с 1969,2 грн. в год до 2737,90 грн.

Как разъяснили в Минсоцполитики, количество в 1 млн. 291 тыс. семей является среднегодовым показателем. В действительности уже к концу 2010 года субсидии получали свыше 1,5 млн. семей. Но в ведомстве успокаивают - заложенных ресурсов вполне достаточно для обеспечения данных нужд.

И зачем же, спрашивается, увеличивать тарифы, чтобы потом изыскивать с учетом 52 млрд. долл. госдолгом огромные средства, дабы их смогли оплатить?..

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук заявил, что профсоюзы обратятся в суд, если власть попытается повысить коммунальные тарифы. По его словам, главной проблемой в ситуации является непрозрачность действий власти.

«Мы провели по всей Украине мероприятие: проверяли, как на сегодняшний день выплачиваются субсидии. Правительство отчиталось, что у нас упрощенная система получения субсидий. Но мы увидели практически обратную картину. В сельской местности люди не могут получать субсидии. Идет простая мотивация: у вас есть земля, участок, огород, скот, куры и поэтому вы не можете получить… Бюрократическая волокита приводит к тому, что люди отказываются от возможности ее (субсидию) получить. Отказываются от тупого хождения кабинетами», - рассказал лидер НФПУ.

Комментируя тот факт, что в соседних с Украиной странах тарифы на коммунальные услуги значительно выше, М.Якибчук подчеркнул, что увеличивать тарифы можно лишь тогда, когда повышается уровень заработной платы и доходов населения. От себя можно добавить - и когда нет задолженности по зарплате (чем Украина похвастаться не может). На сегодняшний день зарплатный долг превышает 1 млрд. грн. Может, нам пора, как в далекие 90-е, "включать счетчик" в отношении власти?

Якибчук заявил, что профсоюзы «будут вновь подавать в суд, будут апеллировать к правительству… Есть закон, который обязывает правительство дать разъяснения и обосновать принятие новых тарифов. Если правительство это не примет к сведению, будем обращаться к Президенту для того, чтобы он ветировал их принятие до тех пор, пока не будет четко прописана формула, за счет чего будет компенсироваться необеспеченным гражданам Украины поднятие тарифов, и будем ставить вопрос о повышении заработной платы для того, чтобы можно было их оплатить».

Интересно - удасться ли профсоюзам остаться до конца такими же жесткими и последовательными, как года полтора назад, когда осенью 2009 года тарифы на газ для населения так и не выросли. И тогдашняя власть, невинно глядя в глаза МВФ, сослалась на твердость и неприступность профсоюзов.

А пока, пані и панове, готовьте кошельки и выворачивайте карманы. А потом, когда вас обдерут как липку, задумайтесь, кто вы на самом деле.

Елена Быстрицкая (УНИАН)