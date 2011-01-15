Прокуратура назвала самую маленькую и большую взятку 2010-го

Органы прокуратуры в 2010 году в Крыму расследовали и направили в суд с обвинительным заключением 59 уголовных дел по фактам вымогательства и получения незаконных вознаграждений - под следствием оказалось 73 человека, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

В частности, попались на взятках 11 работников органов внутренних дел, по 9 сотрудников налоговых и природоохранных органов, 5 работников МЧС, по двое сотрудников СЭС и учреждений уголовно-исполнительной системы, трое руководителей садоводческих кооперативов и двое сельских председателей. Стоимость их "услуг" в целом составила 57,8 тыс. долларов и 351,6 тыс. гривен.

"Самые большие взятки в Крыму брали за землю. "Рекордсменами" оказались глава сельсовета и председатель садоводческого общества в Ленинском районе, которые получили самую большую взятку в гривнах - 152,5 тыс. гривен за выделение пяти земельных участков; и глава садоводческого кооператива в Сакском районе, которая получила наибольшую взятку в долларах - 20 тыс. долларов и еще 79 тыс. гривен за выделение земельных участков в кооперативе и приватизацию их по упрощенной схеме. Их вина подтверждена судом", - говорится в пресс-релизе.

На самых маленьких взятках "погорели" сотрудник медицинского объединения, получивший 420 гривен за внесение недостоверных данных в медкнижку, и работник учебного заведения, - 500 гривен за погашение академической задолженности.