Украинец дошел из Владивостока в Крым, завершив 2-й этап кругосветки

Известный путешественник из Днепропетровска, доцент киевского университета туризма, экономики и права Сергей ГОРДИЕНКО, отправившийся в 2003 году в кругосветную экспедицию в одиночку из Севастополя, в понедельник вернулся в город-герой, преодолев обратный путь из Владивостока.

ГОРДИЕНКО сообщил журналистам, что таким образом он закончил второй этап своего путешествия «Солотрансглобаль».

Из Владивостока в Севастополь он вышел в 2008 году. За время похода, посвященного «людям, которые открывали окно в будущее», ГОРДИЕНКО преодолел 24 тысячи километров.

На вопрос журналистов, что было самым сложным за этот период, путешественник вспомнил нападение медведя, как проваливался под лед, дважды чуть не утонул, нападение людей - всего «около 14 случаев». ГОРДИЕНКО продемонстрировал журналистам когти побежденного медведя, которые он хранит как талисман.

«Я, наверное, побил рекорд пребывания в минусовых температурах: минус 51 градусов две с половиной недели, но я не просто отсиживался, я двигался», - добавил путешественник.

По информации ГОРДИЕНКО, 16 тыс. километров он прошел со своей собакой, черным лабрадором по кличке Пеленг-Румб. Четвероного друга пришлось отправить домой, в Днепропетровск, поскольку тот сильно пострадал после встречи с волками.

В 2012 году ГОРДИЕНКО намерен продолжить путешествие.

«Третья часть программы будет заключаться в том, что я осуществлю каботажное плавание на судне класса «морской каяк», от города Севастополя и вдоль побережья Северной Африки, затем вдоль побережья всей Европы, потом Днепр и опять возвращение в Севастополь», - сказал он.

Заключительным, четвертым этапом, будет старт из Севастополя к Северному полюсу.