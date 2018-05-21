Крым прирос россиянами

Туристско-рекреационный комплекс Крыма выходит на докризисные показатели, утверждают региональные власти. По официальным данным за десять месяцев, количество отдыхающих выросло на 15% до 5,6 миллиона по сравнению с прошлым курортным сезоном, который из-за влияния мирового экономического кризиса стал для полуострова одним из самых провальных.

ЭФФЕКТ ЯНУКОВИЧА

Крымские власти еще весной 2010 года – после президентских выборов в Украине, в результате которых главный пост страны перешел от Ющенко к ориентированному на Москву Януковичу, – заговорили о возможном притоке курортников из России.

Прогноз оправдался. Приехало заметно больше россиян, рапортует минкурортов. Благоприятное отношение со стороны Кремля к команде нового президента Украины создало неплохой фон для Крыма в российских медиа.

Вячеслав Хачатурян, зампредседателя ассоциации «Туристический актив Крыма»: СМИ перестали «накручивать» россиян

– Людей раньше достаточно активно «накручивали» российские СМИ, по этой причине отношение к Крыму было очень неоднозначным. В прошлом году, когда я ездил на выставки в Москву, Санкт-Петербург, отношение российского туристического бизнеса к нам было напряженным, а люди, которые приходили на выставки просто пообщаться, смотрели на нас немного испуганно: почему мы приехали, что мы хотим?

Ситуация, слава Богу, изменилась. Президенты России и Украины начали дружить, отношения между странами стали меняться в лучшую сторону. Россияне сейчас более спокойно к нам относятся, поняли, что в Крыму они – желанные гости.

Александр Бурдонов, директор маркетинговой фирмы «Курорты Крыма»: Крыму подсобили пожары – Политическая ситуация поменялась – россиянам стало приятнее ехать в Крым. Мы давали прогноз 10-30% роста, если ничего не делать. Ничего особо и не делали с точки зрения рекламы. Пошло, но пошло слабенько!

Единственное, что подстегнуло – так это пожары в Москве и Подмосковье. Людей просто выталкивало из Москвы! Все делали ноги. Кто куда. Часть в Крым.

Ольга Володченко, журналист:

Россияне не боятся ехать на полуостров

– В этом году действительно очень много туристов, особенно из России. Это было видно невооруженным глазом по автотуристам. В России бушевали пожары, и народ ринулся сюда за глотком свежего воздуха. Хотя министерство курортов этот факт отрицает, тем не менее, он присутствовал. Правда, поступления в казну, у меня есть предварительные данные, от этого не прибавились.

Сказалось и потепление отношений. Россияне перестали бояться ехать в Крым. На выставке в Москве в 2009 году не только москвичи, но и представители других регионов говорили, что они с удовольствием поехали бы в Крым, ностальгия есть, но боятся негативного отношения «оранжевой» власти.

Лиля Катярова, менеджер крымского турагентства «ГИН Сервис»: Людей тянет в Крым

– Этот сезон был неплохим, несмотря на то, что цены выросли. Основная масса туристов – это россияне и украинцы, а Крым для них – это что-то родное. Людей тянет сюда. Плюс здесь хорошее лечение.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИЕХАЛ!

Да, в этом году приехало больше отдыхающих, но кто они? Основную массу посетивших Крым туристов, признает ряд экспертов, составили относительно бедные люди. Они экономят буквально на всем: отелям и пансионатам предпочитают частный сектор и палатки, ресторанам – дешевые кафешки или чебуреки-пирожки-пахлаву на пляже. По официальным данным, из 5,6 миллионов туристов только немногим более миллиона – так называемые организованные отдыхающие.

– Мы потеряли целое поколение россиян. Средний класс, менеджмент, который сформировался в России за эти годы. Они привыкли отдыхать там, где за не очень бешеные деньги можно достаточно комфортно отдохнуть. Они предпочитают курорты Турции, Болгарию, Канары, Таиланд. Я общалась с 27-28-летними, они ни разу не были в Крыму, не представляют, какой он, – говорит Ольга Володченко.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Минтуризма Крыма считает, что для определения эффективности курортно-туристической отрасли учета пассажиропотока недостаточно, поскольку в мировой практике анализ результатов ведется по трем показателям: количество туристов, количество ночевок и объем средств, которые оставляют отдыхающие.

– Мы же сегодня ориентируемся только на один показатель, поскольку экономический результат от курортной деятельности весьма и весьма сомнительный, – говорит глава ведомства Александр Лиев.

По его данным, около 70% поступлений курортной отрасли Крыма сейчас находятся в тени.

Помимо детенизации рынка, необходимо расширять рамки курортного сезона, развивать транспортную инфраструктуру полуострова, нужно заняться очистными сооружениями на ЮБК, решить земельные вопросы.

– Чтобы привлечь инвестиции, необходимо сделать открытым и прозрачным рынок земли. Совмин работает над проведением земельных аукционов, – отмечает крымский вице-премьер Георгий Псарев.

Не стоит забывать и о продвижении турпродукта. В этом году крымские власти потратили на рекламу полуострова меньше $400 тысяч (3,1 млн. грн.). В следующем году планируют увеличить эту сумму на 75%. Но эти деньги – копейки по сравнению с тем, сколько выделяют на рекламу соседние страны Причерноморья. К примеру, Турция в 2010-м потратила, по разным данным, от $120 до 150 миллионов.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

Европейский союз готов реализовать программы содействия развитию туризма в Крыму.

– Мы хотели бы поддерживать реформирование. Если инвестиционный климат будет улучшен, то в Крым будут приезжать частные инвесторы из европейских стран. Инвесторы будут заинтересованы во вложении денег в Крым, они увидят потенциал региона и, возможно, будут развивать отельный бизнес, сферу услуг, – говорил еще в мае глава представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

Сейчас, отмечает дипломат, соотношение «цена-качество» оставляет желать лучшего.

– Цены в Крыму даже по сравнению с европейскими курортами и туристическими мекками достаточно высокие, в то же время качество очень низкое, – отмечает Пинту Тейшейра.

НОВОГОДНЯЯ СУЕТА

Ну а пока Крым готовится к Новому году. Киевская пресса сообщила, что отдыхающих ждет холодный прием.

– Аренда жилья в Крыму на Новый год будет дороже, чем в самый высокий летний сезон. Помимо номеров, сдающихся по заоблачным тарифам, местные отельеры включают в праздничные пакеты дополнительные мероприятия, начиная с банкетов по 1–2 тыс. грн. с человека, заканчивая пикниками на побережье и экскурсиями, запланированными на 1 января. В итоге несколько дней на ЮБК обойдутся приезжим не дешевле 5 тыс. грн. на двоих. Потенциальные постояльцы, сопоставив цену и качество предложений, отказываются от встречи Нового года в Крыму, – пишет «Деловая столица».

Впрочем, Минкурортов Крыма считает, что цены не выросли, а количество туристов в период новогодних и рождественских праздников увеличится до 30 тысяч человек (в 2009 году отдохнули 24,5 тыс.).

– На неделю, если без фанатизма, то думаю, пара уложится долларов в 300-400, – отмечает Вячеслав Хачатурян. – Людей будет на уровне прошлого года. Это видно по глубине продаж. Довольно много достаточно новых предложений, я думаю, люди ими воспользуются.

Так, говорит он, в горно-лесной местности за последние несколько лет количество баз размещения «выросло в разы».

– Есть частные базы с очень хорошим уровнем комфорта, с хорошей кухней, в хороших местах. Владельцы вкладывают деньги, не боясь, что они пропадут, значит, люди охотно приезжают, охотно пользуются горно-лесной зоной. Таким образом южный берег разгружается, и больше впечатлений у народа. Можно встречать Новый год и в пещерах, и в немецком стиле, и так далее, – говорит Хачатурян.

– Продажи составляют где-то 60% на 10-11 декабря. В пиковые годы на десятое число уже Нового года не было. Туристов будет примерно столько, как в прошлом-позапрошлом году. В среднем, тысяч сорок, – прогнозирует Александр Бурдонов.

– Новый год продается достаточно неплохо. Есть объекты, которые уже практически стопроцентно забиты, есть, которые наполовину, а есть и те, которые не пользуются особым спросом. Тем не менее, люди едут.

Основный акцент на Новый год и туристы, и объекты делают на банкете и новогодней программе. Что сейчас может быть актуально? Хороший сервис, хорошее питание и бассейн.

Самые дешевые варианты на южном берегу обойдутся в 280 гривен в сутки с человека. С банкетом 1960 гривен с человека на неделю.

Средняя цена хорошего уровня на четыре дня: 10-12 тысяч гривен на двоих.

В отеле Respect Hall самый дорогой номер за трое суток стоит 55 тысяч гривен.

Есть предложения, ориентированные на людей со спортивными интересами, на молодежь. Есть туры на Чатыр-Даг, там недорогие базы отдыха, – рассказала менеджер крымской турфирмы Лиля Катярова.

Вера Стриж