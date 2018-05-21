Убить Грача

Леонид Грач, который с группой коммунистов уже в середине 1992 года создал в Крыму первую легальную коммунистическую организацию на постсоветском пространстве, решением пленума центрального комитета КПУ изгнан из ЦК и отстранен от должности первого секретаря крымского республиканского комитета партии. Соратники вернули ему кресло лидера рескома. Симоненко в ответ пообещал исключить Грача из Компартии.

Отношения Петра Николаевича и Леонида Ивановича были натянутыми уже давно и заметно ухудшились за последние два года. Неприятности посыпались на Грача в феврале 2009-го - его вывели из состава президиума ЦК за заявления, которые могли спровоцировать раскол КПУ. Событие совпало по времени со смакованием в СМИ изменений в личной жизни Симоненко.

После смены власти в Крыму, состоявшейся вслед за победой на президентских выборах Виктора Януковича, Грач бросился в бой с пришедшей на полуостров макеевской командой «регионала» Василия Джарты. В скором времени коммунисты лишились двух из четырех постов в правительстве республики.

В то время, когда руководство Компартии осторожно заявляло о непонимании позиции «регионалов» по тому или иному вопросу, Грач в своих многочисленных интервью требовал от КПУ покинуть коалицию, напоминающую, по его словам, «несъедобный винегрет».

- Леонид Иванович не только переносит внутрипартийные проблемы на страницы буржуазных печатных изданий и на экраны олигархических телеканалов, а, прежде всего, активно способствует врагам партии врать на партию, то есть занимается политическим штрейбрехерством… На пленумах ЦК отмалчивается, а все красноречие и желание поговорить без разбора проявляет в «оранжевых» СМИ, - сказал Симоненко в сентябре, подчеркнув, что такие действия уже стали системой. Лидер крымских коммунистов тогда не ответил…

Во время избирательной кампании Грач сконцентрировал внимание на «регионалах» полуострова. Особо доставалось крымскому премьеру Джарты.

- Прекрасно понимаю, что на выборах вы, кроме как на админресурс, на фальсификацию, на подкуп, ни на что больше не способны… Никто не нарисует регионалам по итогам выборов, как они заявляли, 70 процентов голосов. 70 процентов, Василий Георгиевич, даже если бы фашисты здесь вдруг проводили выборы (не дай Бог представить такое!), все равно бы эти проценты с нашего народа полицаи, предатели не выбили бы. А вы думаете выбить? Не удастся, - говорил коммунист.

ПР по итогам выборов получила в парламенте Крыма 80 мест из 100, коммунисты - 5 и уголовное дело против депутата Вячеслава Захарова, которому «шьют» хулиганство. Коммунист, защищая «красных», повздорил с группой людей, которые пикетировали реском. Соратники Леонида Ивановича уверены: активисты действовали по указке «регионалов».

Грач на митинге по случаю очередной годовщины Октябрьской революции заявил, что у коммунистов украли 20% голосов в Крыму, поэтому они будут требовать пересчета голосов и намерены проводить протестные акции, в том числе, выбирая самые крайние формы - вплоть до забастовок и перекрытия дорог.

На первой же сессии новоизбранного Верховного совета Крыма 75 депутатов приняли обращение к руководителям СБУ, генпрокуратуры и КПУ с требованием дать оценку заявлениям лидера крымских коммунистов о возможных страйках и назвали клеветой его высказывания о фальсификации выборов. Реском Компартии расценил это обращение как попытку партии власти запретить критиковать ее.

Президиум ЦК 10 декабря исключил из КПУ второго секретаря крымского рескома Юрия Аксютина «за грубое нарушение устава и действия, направленные на раскол парторганизации».

Пленум в Киеве 11 декабря лишил Грача должностей с формулировкрй «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Связаться с Леонидом Ивановичем после этого решения не удалось - его мобильный не отвечал. Не комментировала ситуацию и пресс-служба политика.

Пленум крымского рескома 14 декабря с участием 68 из 84 его членов заседал в центре Симферополя около шести часов в закрытом от прессы режиме. Должность первого секретаря Грачу вернули единогласно.

- Альтернативы не было, - подчеркивает Аксютин, которого пленум снова избрал вторым секретарем рескома.

Политик утверждает, что его исключали из партии с нарушением устава, а восстановился он строго по правилам: «первичка» приняла в ряды Компартии с сохранением партийного стажа, это решение было утверждено центральным райкомом, а потом - пленумом.

- Ни Грач, ни Аксютин, ни крымский республиканский комитет никогда ни действовали во вред Коммунистической партии в целом. Мы ни на йоту не отступали от устава, от выполнения решений центрального комитета партии! Но наша позиция всегда была принципиальной, всегда была твердой. Мы, согласно уставу, имели право критиковать центральный комитет партии и его руководство за те недостатки, которые проявлялись в ходе деятельности. По-видимому, кому-то это не очень нравилось!

Что будет принимать руководство центрального комитета партии по поводу наших решений на пленуме? Поживем-увидим... Мы заявили представителям центрального комитета партии, что готовы начинать с чистого листа, давайте прекратим инсинуации, нападки на крымский комитет партии, на Грача, и все будет нормально, - говорит Аксютин.

Крымская организация КПУ, уверяют ее члены, насчитывает более 10,5 тысяч членов и является самой крупной среди региональных структур партии. Всего в Компартии состоят свыше 100 тысяч украинцев.

Петр Симоненко считает решение крымского пленума нелегитимным и обещает решить судьбу Грача уже в ближайшее время.

Лидер Компартии утверждает, что инициатива по отстранению нардепа от лидерства в рескоме принадлежала 21 первому секретарю обкомов партии.

- Эта инициатива была результатом постоянного системного невыполнения решений партии Леонидом Грачом, нарушения им дисциплины, проявления авантюризма. И вот 11 декабря был рассмотрен вопрос его поведения. Более того, этот вопрос рассматривался неоднократно и в разные годы. В 2009 году его вывели из состава центрального комитета. И мне жаль, что выводы он не сделал, - сказал лидер КПУ в интервью «Голос.ua». - Решения, которые провели на пленуме рескома, поставили Грача вне партии. Но мы не допустим нарушений дисциплины, потому что она одна для всех членов КПУ… Состоится заседание центрального комитета партии, где президиум комитета партии проанализирует ситуацию и примет решение относительно членства Грача в партии и членства во фракции в ВР.

МНЕНИЯ КРЫМСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

Андрей Никифоров: Партия регионов «заказала» Симоненко Грача

- Конфликт, на мой взгляд, многоступенчатый. Он достаточно долго тянется и связан с тем, что у Петра Николаевича всегда присутствовала определенная ревность по отношению к Леониду Ивановичу. Дело в том, что Компартия в Крыму была воссоздана несколько раньше, чем в общеукраинском масштабе, и в первые годы компартия Крыма, которая входила в состав КПУ, в общем-то, была такой автономной единицей и являлась наиболее мощным отрядом украинских коммунистов. Ну, и потом Грач достаточно публичный и яркий политик, чего не скажешь о Симоненко. Как бы Симоненко о себе не думал, но где-то в глубине души он осознает, что по целому ряду позиций, он как публичный политик, проигрывает Грачу. Есть момент личного конфликта, связанного с семейными обстоятельствами Симоненко, об этом достаточно много писалось и не будем долго на этом останавливаться.

На мой взгляд, спусковым механизмом того, что произошло, является особая позиция Грача во время последних выборов в местные органы власти. Леонид Иванович всерьез вознамерился вернуться в кресло председателя Верховного совета Крыма. Мало того, ему, судя по всему, удалось убедить определенных политических спонсоров в том, что эта задача ему по силам, хотя, в общем-то, трезвый анализ сразу давал совершенно однозначный результат: это - нереальная цель. Несмотря на это, идя к ее осуществлению, Леонид Иванович решительно действовал и противопоставил себя местным «регионалам», которые вознамерились иметь монопольный контроль над Крымом. Причем противопоставил в достаточно эпатажной, жесткой форме. На мой взгляд, на Грача был оформлен политический заказ со стороны нынешнего руководства Крыма и руководства местной организации Партии регионов, а Симоненко выступил в роли политического киллера, который должен был привести этот заказ в исполнение.

То, что крымские коммунисты, особенно ближний круг Грача, не смирятся безропотно с таким решением своих старших партийных товарищей, можно было предполагать, поскольку Грач выстроил крымскую организацию КПУ под себя. Грач не пожелал смириться с тем, что его политически убили, и попытался заявить, что, несмотря на то, что транслировал Симоненко и его ближний круг, по-прежнему политически жив и на что-то там еще способен. Совершенно понятно его желание сопротивляться.

Дальше нужно обращаться к толкователям нынешнего партийного устава: на что имеет право вышестоящие организации и на что имеют право низовые первичные организации КПУ. Вынос этого «политического трупа» может происходить неоднократно. Грача будут снимать с занимаемого поста и даже исключать из партии, а крымские коммунисты будут его восстанавливать - восстанавливать в партии, восстанавливать в должности, - а его придется снова отовсюду изгонять? Одним словом, все это может вылиться в фарс, что, конечно, на политических перспективах коммунистов в Украине, вряд ли, отразится положительно.

Хотя, в целом, такое впечатление, что они перестали заботиться о своем реальном рейтинге, поскольку, что они не делают - он падает. Сейчас гораздо важнее для них, это моя личная оценка, сотрудничать с Партией регионов и получать от нее, в том числе, виртуальный рейтинг, который Партия регионов может нарисовать не только себе, но и своим политическим сателлитам.

Помимо личной дуэли Симоненко-Грач, за всем этим стоят и подобного рода эволюции, связанные с тем, что одна из наиболее популярных в прошлом политических сил Украины превращается, по сути дела, в охвостье партии власти.

Симоненко, по крайней мере, в данный момент постарается сделать так, чтобы последнее слово осталось за ним. Поэтому, я думаю попытка исключить Грача из партии - вполне вероятна. Насколько это удастся - во-первых, надо посмотреть на партийный устав, а, во-вторых, посмотрим, чья политическая воля окажется сильнее, хотя это больше похоже на состязание политических дистрофиков: ни одна уважающая себя политическая сила никогда не вывернула бы нижнее белье на всеобщее обозрение, она бы действовала более пристойными и более аккуратными методами. Этот скандал в верхах Компартии показывает, что, видимо, в КПУ на все махнули рукой, и уже о том, чтобы выглядеть как-то достойно не очень заботятся.

Сергей Киселев: Без Грача крымской Компартии понадобится длительный период для восстановления

- Причина конфликта имеет под собой личностные отношения между двумя лидерами - и ничего более. Оппортунистическая политика руководства Компартии отбрасывает партию в маргиналы. В тени Партии регионов Коммунистическая партия не выживет, потому что очень густая и плотная тень, ее там просто будет не видно. В следующем выборном цикле за коммунистов могут не проголосовать, они не преодолеют трехпроцентный барьер, и их в парламенте не будет. Эта партия не занимается тем, чем должны заниматься коммунисты (так называемый боевой передовой отряд рабочего класса), абсолютно не защищает интересы рабочих, входит в сговор с верхушкой. Партия обуржуазилась, и перспективы в той политике, которую проводит Петр Симоненко, нет. Мы слышим только слова. Демагогией занимается и Симоненко, и Грач. Только один критикует каких-то олигархов, а второй конкретно называет фамилии и партию, которую он критикует. По большому счету деятельность этих политических лидеров - это политическая симуляция. Есть люди, на которых агрессивная риторика, которую произносит Грач, воздействует, но в Крыму коммунисты опять же, кроме информационного шума, ничего не производят. Я не знаю, и вряд ли сам Леонид Иванович назовет конкретных людей, хотя бы более десятка фамилий - которым партия оказала реальную помощь - защитила их права, участвовала в судебных процессах, помогла решить жизненные проблемы.

Все это держится по инерции, опирается на определенный возрастной слой людей, хотя я знаю среди молодежи, которая вступила в партию, есть очень активные молодые люди, но Леонид Иванович выжил вокруг себя всех возможных конкурентов, а те, что появляются с лидерскими качествами, долго в партии не задерживаются, находится масса предлогов, чтобы их убрать. То есть, режим личной власти, обычная украинская история, когда партия фюрерского типа и когда возникают проблемы с каким-то из вождей, то проблемы возникают и у всей партии. А партия не должна ориентироваться на личности, она должна ориентироваться на дело!

Грача могут исключить из партии, но многое говорит о том, что если в партии по этому поводу не возникнет дискуссий, если партия не займется своей кадровой политикой, то проблема Грача может привести к тому, что Коммунистическая партия, в том виде, в котором существует сегодня, - партия парламентская, перестанет существовать.

Проблема Грача - это проблема выживаемости Компартии. Здесь надо было бы кое-кому, я имею в виду Петра Симоненко, свои личные амбиции ограничить и все-таки попытаться найти какой-то компромисс с Грачом, попытаться удовлетворить его амбиции, потому что без Грача крымской Компартии понадобится очень длительный период для восстановления. Не примут здесь никого! А все остальное - будет просто комедия.

Владимир Джаралла: Конфликт не выгоден ни Симоненко, ни Грачу

- Решение на пленуме в Крыму однозначно свидетельствует о том, что в настоящий момент раскола в крымской организации не будет. Грач действительно постарался, он сейчас действительно контролирует организацию. Принятое решение выглядело бы относительно разумным, если бы было принято не так вызывающе. Леонид Иванович решил идти на конфликт. Симоненко брошен вызов, и теперь стоит вопрос, как он на это отреагирует - самым логичным было бы дисциплинарное взыскание и исключение Грача из партии.

Есть несколько нюансов, которые следует учитывать. Крымская организация своим решением продемонстрировала, что она не подконтрольна Коммунистической партии Украины, она подконтрольна Леониду Грачу. Здесь вопрос дисциплинарной подчиненности.

С другой стороны, сам конфликт может привести к тому, что начнется обсуждение всей ситуации в Компартии Украины - и руководства, и положения. Кто здесь выиграет? Большой вопрос. Большая часть организации, насколько можно судить, находится под контролем Симоненко. Чем обладает крымская организация Компартии? И результаты, и влияние хотя и значительны, но сократились за прошедшее время. В настоящий момент эта организация не может считаться одной из наиболее мощных среди украинских, так как результаты (выборов) не самые впечатляющие.

Таким образом, конфликт оказывается не выгоден всем. Для Грача он закончится исключением из партии, в этом случае раскол в самой организации практически неизбежен. Для Симоненко попытка игнорировать эту ситуацию также может обернуться конфликтом и обсуждением в самой парторганизации.

...«КоммерсантЪ» пишет, что Грач и «раньше вел самостоятельную игру с прицелом на создание крымской партии коммунистов с центром в Симферополе», а сейчас, мол, готовятся документы для обращения в Минюст для ее регистрации. Впрочем, эксперты в этом сомневаются.

Вера Стриж