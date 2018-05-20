Джарты: у правительства Крыма нет конфликта с Лебедевым

Премьер-министр Крыма и руководитель республиканской организации Партии регионов Василий Джарты сейчас на больничном, проходит послеоперационную реабилитацию в Германии. Вернуться в Крым Джарты планирует в начале следующего года, а пока контролирует работу Совета министров дистанционно - по телефону и через Интернет. О планах развития западного и восточного побережья полуострова, борьбе с хищническим распределением земли, а также о своем взгляде на решение российского бизнесмена Александра Лебедева, который недавно заявил, что прекращает участвовать в бизнес-проектах в Крыму, глава правительства автономии рассказал корреспонденту РИА Новости Дмитрию Жмуцкому в телефонном интервью.

- Василий Георгиевич, российский предприниматель Александр Лебедев, совладелец нескольких здравниц и ресторанов в Алуште, недавно заявил, что прекращает работать в Крыму - якобы из-за ухудшения инвестиционного климата, - и направил президенту Украины жалобу на крымские органы власти. В чем, по вашему мнению, причина этого конфликта?

- Могу только догадываться о причине того, что вы называете конфликтом, хотя это неправильное слово, никакого конфликта с господином Лебедевым у правительства Крыма нет. О том, что Лебедев принял окончательное решение больше не работать в Крыму и уже переуступил партнерам свою долю в гостиничном комплексе, я узнал из СМИ. Не знаю, на какую реакцию он рассчитывал. Как мы можем повлиять на решение серьезного человека, которое касается его личных вложений? Тем более что он даже не потрудился внятно объяснить причину своего ухода.

- Он же сказал, что его предприятия терзают проверками…

- Я выяснял: действительно, в начале ноября правоохранители проводили на ряде крымских предприятий, в том числе, в Алуште, следственные действия. Изначально правоохранителей интересовала деятельность бывшего мэра Алушты - против него возбуждено уголовное дело, идет расследование. Но в ходе проверок - а проверяли, подчеркиваю, предприятия многих собственников - вскрыли ряд нарушений, в том числе, уклонения от уплаты налогов. По этим нарушениям, вероятно, будут проводиться отдельные расследования.

Проверки проводились, в том числе, и на предприятиях, совладельцем которых является Александр Лебедев. На сегодняшний день эти предприятия продолжают функционировать в нормальном режиме, принимают клиентов. Сейчас в Крыму очень тепло, отдыхающих довольно много.

Мне непонятно, почему господин Лебедев так эмоционально отреагировал. Он не первый день в бизнесе. Насколько я могу судить по сообщениям российских информагенств, как раз в те же дни российские спецслужбы провели обыски в офисах НРБ (принадлежащий Лебедеву Национальный резервный банк – РИА Новости) в Москве, но он же не уходит из российского бизнеса!

- Александр Лебедев утверждает, что на Украине обыски на его предприятиях – это просто способ клянчить взятки.

- Если у представителей Лебедева или лично у него что-то вымогали, почему он не попытался бороться? Почему не позвонил мне, не обратился в прокуратуру, в МВД, к прессе? Мы готовы опекать и защищать бизнес, в том числе и от взяточников, но для этого бизнес должен и сам хотеть себя защитить. Ни со мной, ни с моими заместителями никто не связывался. Даже журналистам ничего не было сказано о конкретных случаях вымогательства, только общие слова. Это заставляет задуматься, имели ли вообще место такие факты.

- Разрыв сотрудничества окончательный, или ситуацию еще можно урегулировать?

- Правительство Крыма заинтересовано в сотрудничестве со всеми инвесторами, в том числе и с Александром Лебедевым. Если он решит продолжить свои бизнес-проекты в Алуште, будем помогать. Но соблюдать законы Украины должны все.

- В марте, возглавив крымское правительство, вы обещали навести порядок с распределением дорогой приморской земли. Как продвигается этот процесс?

- Совет министров Крыма создал межведомственную комиссию, в которую были привлечены правоохранительные органы, она сейчас проверяет все "земельные" решения, которые в последние годы принимали районные администрации, местные советы, Совет министров Крыма. Если решение незаконное, оно отменяется, документы передаются в прокуратуру, подается судебный иск. Уже отменены десятки решений, по которым были розданы около 1000 гектаров земли. За последние девять месяцев к ответственности за преступления в земельной сфере были привлечены десятки людей, крупных руководителей. Процесс достаточно долгий, но мы движемся вперед и обязательно наведем порядок.

Чтобы земельная вакханалия была невозможна, нужно менять законодательство. По нынешним нормам местные советы имеют право самостоятельно распоряжаться землями на своей территории. В принципе, это правильно и демократично, но на практике руководители поссоветов на Южном берегу Крыма распоряжались землей, как своей собственностью, в личных целях. В Крыму все об этом прекрасно знают. Я очень рад, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон об упорядочении земельных отношений в АРК. Мы участвовали в разработке этого документа. В нем, в частности, обозначено, что местные советы могут распоряжаться землями отдельных категорий: заповедными, лесохозяйственными, рекреационными - только по согласованию с Советом министров Крыма.

- Кабинет министров Украины предлагал активнее развивать туризм на западном и восточном побережье Крыма, продавать землю в этом регионе под крупные инвестиционные проекты. Вы поддерживаете эту идею?

- Совет министров Крыма уже работает над созданием курортных зон на Керченском полуострове и в Западном Крыму: в Сакском, Черноморском, Раздольненском районах. Там есть огромные неосвоенные участки побережья. Мы планируем привлечь туда инвесторов, чтобы строили по примеру турецкой Анталии крупные рекреационные центры с полным списком услуг и развлечений для туристов. Чтобы все, что нужно для полноценного отдыха, было на территории отеля: медицинская инфраструктура, рестораны, бассейны, водные аттракционы, развлечения для детей. Практика показывает, что наша основная целевая аудитория - жители стран СНГ - сегодня хочет отдыхать именно так: заранее оплатить полный пакет услуг и потом выходить из ворот отеля только на экскурсии. Строить такие комплексы на Южном берегу сложно: нет достаточно крупных свободных участков земли. А на восточном или западном побережье - пожалуйста. Есть все условия: отличные песчаные пляжи, хороший климат - в Сакском районе солнечных дней больше, чем на ЮБК - и люди, которым нужна работа.

Сейчас мы готовим проекты по объявлению прибрежной полосы Сакского района и Керченского полуострова курортами государственного значения, продолжаем работу по созданию рекреационной зоны в Черноморском и Раздольненском районах. Завершить все формальности и перейти непосредственно к продаже площадок под инвестиционные проекты мы сможем в следующем году.

- Сколько это будет стоить?

- Мы будем работать постепенно, точечно, поэтому о космических суммах речь не идет. Механизм такой. Сначала мы проводим полную подготовку площадки под инвестпроект: строим хорошую дорогу, подводим воду, газ, канализацию. Потом устраиваем открытый аукцион, но продаем не голую землю, а конкретное инвестиционное предложение с рядом условий, которые инвестор обязуется соблюдать: построить отель или здравницу определенной этажности, на определенное количество номеров, с определенными дополнительными услугами, создать столько-то рабочих мест. Большая часть суммы, вырученной на аукционе, будет потрачена на подготовку следующей инвестиционной площадки, и так далее. Мы рассчитываем, что продажа таких инвестиционных площадок будет полностью окупать затраты на предпродажную подготовку. Больше того, надеюсь, что у нас будет возможность тратить часть вырученных денег на нужды местных громад, скажем, на ремонт школы в соседнем поселке, а еще часть направлять в бюджет Крыма.

Схема давно отработана, мы готовы были провести первый аукцион еще пару месяцев назад. К торгам были подготовлены 38 инвестиционных площадок, но Кабинет министров Украины ввел новые правила проведения земельных аукционов, и нам, чтобы соблюсти все формальности, пришлось готовить их заново. Первые аукционы состоятся в начале следующего года.

- Когда планируете вернуться к работе?

- После прохождения всего комплекса лечебных процедур. Сейчас в Крыму работают мои заместители, профессиональная команда, способная в полном объеме управлять автономией в мое отсутствие. Я контролирую работу Совета министров по телефону, при помощи интернета. Обстановка нормальная, проблем нет, так что я могу себе позволить пройти полный восстановительный курс и соблюдать все требования врачей.

- Ходят слухи, что вам предлагали или могут предложить должность министра транспорта Украины.

- Решение принимает президент, но, я надеюсь, что после выздоровления продолжу работу в Крыму. За те девять месяцев, которые я работаю на должности председателя Совета министров, вложено очень много сил и здоровья для того, чтобы впервые за 20 лет начать процессы кардинального преобразования Крыма.

Мы вместе с учеными разработали целый ряд программ и планов модернизации экономики Крыма, впервые разрабатывается стратегия экономического развития до 2020 года. В этом процессе участвуют не только украинские научные учреждения, но и большая группа российских экономистов, в том числе из Российской Академии Наук. Удалось создать уникальную возможность для преобразований, заложить фундамент комплексных социально-экономических изменений. Теперь я хочу довести дело до конца, увидеть результаты нашего труда. Уверен, что смогу и дальше быть полезен Крыму. Надеюсь, что так же думает и президент.