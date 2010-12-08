Фальшивомонетчик сбывал бразильские гривны в Крыму (фото)

Сотрудники милиции задержали в Крыму жителя Херсона, который за два дня успел сбыть в Джанкойском районе 11 фальшивых купюр, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Фальшивомонетчик был задержан после звонка работника рынка в городе Белогорск, рассказавшего о его попытке расплатиться сомнительной купюрой номиналом 500 гривен.

Правоохранители нашли у 47-летнего херсонца четыре 500-гривневых фальшивки и поддельный паспорт гражданина Украины. Мужчина был трижды судим, в последний раз - в 2008 году за сбыт фальшивых евро.

"В сентябре 2009 года он освободился условно-досрочно. В Херсоне встретил знакомого, который предложил заняться сбытом поддельных купюр, привез несколько фальшивых банкнот и поддельный паспорт. Выручку от сбыта решили делить пополам", - говорится в пресс-релизе.

Фальшивомонетчик приехал в Крым пятого декабря на такси из Херсона, попал к милиционерам на следующий день.

Судя по предоставленным МВД фотографиям, мужчина сбывал под видом 500 гривен поддельные деньги, сформированные на базе изъятой из оборота настоящей бразильской банкноты с изображением композитора Эйтора Вилла-Лобоса. Национальный банк ранее предупреждал о хождении таких "денег" в Украине.