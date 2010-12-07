Крымчанам не советуют высовывать нос из дома в эти выходные

МЧС рекомендует жителям Крыма воздержаться в ближайшие выходные, 11 и 12 декабря, от походов в горы, выходов в море и поездок без особой необходимости, поскольку ожидается резкое ухудшение погоды из-за перемещения активного циклона по территории Украины, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Погодные условия на полуострове могут ухудшиться уже в пятницу, 10 декабря.

«Возможны осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, местами - сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Порывы ветра до 22 метров в секунду. 11 декабря возможно понижение температуры до 5-10 градусов мороза ночью и 5 мороза - 0 градусов днем, небольшой снег», - говорится в пресс-релизе ведомства.