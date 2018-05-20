Реклама портит обличье Крыма

Из насчитывающихся в Крыму 5 тыс. наружных носителей порядка 1 тыс. могут быть демонтированы уже в ближайшее время. Щиты попали под горячую руку защитников культурного наследия, решивших, что реклама вблизи памятников, старинных зданий и заповедников загораживает привлекательные для туристов южные виды. Учитывая, что полуостров является, по сути, музеем под открытым небом, а реестр местных достопримечательностей включает свыше 4 тыс. объектов, перечень территорий, доступных для наружников, существенно сократится. В агентствах уже подсчитали, что будут терять как минимум 1 млн грн. ежемесячно.

Чиновники установят границы

Власти Крыма решили изгнать наружку из местных достопримечательностей. Глава республиканского комитета охраны культурного наследия АРК сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение правительства будет вынесена концепция, предусматривающая ограничение размещения рекламы на объектах культурного наследия (возле памятников, природных заповедников, мест археологических раскопок и пр.). Фактически речь идет о запретительных мерах. Щиты, которые все же разрешат оставить, все равно придется полностью изменить по дизайну, формату и т. д. Причем очень сомнительно, что предложенные чиновниками дизайнерские идеи окажутся по карману рекламистам. Ведь, как показывает практика, власти обычно не сдерживают своих фантазий, поэтому изготовление придуманных ими конструкций обходится в два-три раза дороже стандартных.

Пойти на столь радикальные меры местных чиновников заставили результаты недавних проверок, проведенных в Симферополе и Бахчисарае. Контролеры выявили, что стены многих старинных зданий увешаны брэндмауэрами, а на некоторых улицах щитов настолько много, что они загораживают интересные для туристов виды. К примеру, в Симферополе выявили 30 «проблемных зон». При этом с местным управлением по охране культурного наследия была предварительно согласована установка только одной конструкции. В соответствии с Типовыми правилами размещения наружной рекламы управление должно в обязательном порядке визировать разрешительные документы на носители, устанавливаемые вблизи объектов, имеющих культурную ценность, а также выявлять и наказывать нарушителей. Лояльность местных чиновников к рекламистам настолько разозлила недавно назначенного главу профильного республиканского комитета, что он пригрозил вынести на ближайшее заседание Совмина вопрос о лишении симферопольского управления полномочий.

Скандал в крымской столице имеет и воспитательную функцию. Несмотря на многочисленные предписания властей, в большинстве населенных пунктов АРК до сих пор не определены границы исторических ареалов. На сегодняшний день таковые установлены только в Коктебеле и Ялте. В других городах практически нет красной линии, за которую не имеют права переступать рекламисты. А поскольку все, что не запрещено, автоматически разрешено, то наружники без особых проблем оформляли разрешения на установку конструкций в непосредственной близости от исторических объектов. Причина, по которой чиновники не спешат устанавливать границы, лежит на поверхности и связана не столько с рекламой, сколько с более денежным строительством.

Как только появится документация об утверждении исторических ареалов, строительные работы на этой территории будут регулироваться законом об охране памятников архитектуры (запрет на выделение участков под застройку в непосредственной близости от объектов, необходимость многочисленных согласований и пр.). А это невыгодно ни подрядчикам, ни распродающим драгоценные крымские земли местным чиновникам.

Доходная история

На сегодняшний день в Крыму насчитывается свыше 4 тыс. объектов, внесенных в реестр культурного наследия (среди наиболее крупных — Судакская крепость, Керченский историко-культурный заповедник, Неаполь Скифский, Херсонес, Никитский ботанический сад, Воронцовский дворец и пр.). По сути, полуостров является музеем под открытым небом — найти в центральной части любого известного курорта территорию, которой при желании нельзя было бы присвоить статус «культурного наследия», крайне сложно. Даже если памятников и старинных зданий вблизи нет, всегда есть вероятность, что участок может заинтересовать археологов.

Из 5 тыс. крымских рекламных носителей порядка 2,5 тыс. расположены на основных курортах. На исторически ценных объектах или в непосредственной близости от них, по самым скромным оценкам, размещается не менее 1 тыс. плоскостей. Учитывая, что средняя стоимость щита составляет порядка 1 тыс. грн., наружники рискуют недополучать как минимум 1 млн грн. ежемесячно. «Дело в том, что для рекламодателей интересна преимущественно центральная часть курортов, где сосредоточена большая часть целевой аудитории. Именно в центре находятся и многие историко-архитектурные объекты. А поскольку населенные пункты в Крыму небольшие, соседство рекламы и памятников практически неизбежно», — поясняет представитель местного агентства «Южный проект» Лидия Авдонина. По ее словам, больнее всего по рекламистам ударит возможный запрет наружки в центре Симферополя, Севастополя и Ялты. «Ведь именно в этих городах реклама работает круглогодично, тогда как на трассах или более мелких курортах — только в сезон», — поясняет эксперт.

В Симферополе, где размещаются почти 1,4 тыс. носителей, помимо билбордов, массово сосредоточенных на центральной площади Ленина, находятся несколько наиболее крупных в Крыму брэндмауэров. Причем один из них — прямо на стене местного театра, имеющего архитектурную ценность. В Севастополе наружка более упорядочена: щиты 3х6 м и сити-лайты установлены вдоль тротуаров и практически не загораживают виды. Правда, существуют еще и растяжки, к которым у местных властей давно накопились претензии. В центре Ялты нет ни билбордов, ни растяжек, остались одни сити-лайты, поэтому рекламисты беспокоятся, что если уберут и их, то предложить клиентам будет фактически нечего.

Впрочем, согласно Типовым правилам размещения наружной рекламы, если разрешения выданы, чиновники обязаны либо ждать истечения срока их действия, либо предоставить взамен другие места, что в Крыму весьма проблематично. Поэтому при желании рекламисты смогут оспорить действия властей в судебном порядке.

Людмила Ксенз, "Деловая столица"