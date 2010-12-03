Газета заявляет об избиении журналиста железными прутьями

Коллектив региональной газеты "Заря Тарханкута" заявляет об избиении своего корреспондента - депутата Черноморского поссовета Крыма от Партии регионов Сергея АНТИПЕНКО в поселке Черноморское на западе полуострова первого декабря.

"Трое неизвестных напали на выходившего из подъезда собкора газеты и начали избивать его металлическими прутьями, пытаясь сбить с ног. Пострадавшему удалось вырваться и выхватить пневматическое оружие, после чего троица отступила", - говорится в заявлении "Зари Тарханкута".

АНТИПЕНКО наложили швы на голове, у него побои по всему телу, утверждают коллеги депутата.

По данным издания, АНТИПЕНКО в своих материалах критиковал поселкового председателя и его окружение.

"Заря Тарханкута" также утверждает, что двумя неделями ранее была совершена попытка нападения на квартиру главного редактора газеты Ирины ХРОЛЬ.

Первый номер общественно-политической газеты вышел в июне 2010 года.