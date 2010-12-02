Автобус вылетел в кювет в Крыму - травмированы 6 человек (фото)

Шесть человек получили травмы в результате съезда пассажирского автобуса в кювет в четверг в районе Судака в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автобус Temsa, который выполнял рейс по маршруту «Севастополь-Судак», выехал на полосу встречного движения, затем - за пределы проезжей части и съехал «в откос оврага».

ГАИ называет предварительной причиной аварии техническую неисправность транспортного средства, которое принадлежит севастопольскому предприятию. В салоне в момент ДТП находились пятнадцать пассажиров, из них шесть травмированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, во второй половине ноября автобус БАЗ, перевозивший людей в Сакском районе, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся из-за неисправности рессоры - пострадали около 20 человек.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма