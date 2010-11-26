Крымский чиновник пенсионного фонда погорел на взятке
10:06, 26 ноября 2010Крым
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Грозит от 5 до 10 лет
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения взятки заведующим одного из секторов управления пенсионного фонда Украины в крымском городе Армянск, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Работник требовал от предпринимателя, в деятельности которого проверяющий нашел нарушения, шесть тысяч гривен взятки за непринятие мер административного характера.
Сотрудник ПФУ был задержан на прошлой неделе при получении части взятки - двух тысяч гривен.
Действия обвиняемого квалифицированы по статье «получение взятки», санкция которой - лишение свободы от 5 до 10 лет.
Ведется следствие.
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