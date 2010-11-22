Налоговая описала две нелегальные гостиницы на юге Крыма
11:52, 22 ноября 2010Крым
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Сотрудники налоговой описали имущество двух гостиниц в городе Алупка и поселке Симеиз на южном берегу Крыма, которые размещали отдыхающих, не имея документов разрешительного характера, сообщила пресс-группа управления налоговой милиции автономии.
В Алупке работала двухэтажная гостиница на 13 номеров, общей площадью 350 квадратных метров, в Симеизе - шестиэтажный отель на 24 номера, общей площадью 850 квадратных метров.
Сутки проживания в алупкинской мини-гостинице стоили 250 гривен, в симеизской - 250-500 гривен.
Налоговая передаст материалы дел в суд.
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