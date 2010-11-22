Автобус с почти 40 пассажирами перевернулся в Крыму (фото)

11:30, 22 ноября 2010
Крым
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Госпитализированы 7-8 человек

По меньшей мере семь человек получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автобуса с 36 пассажирами в воскресенье на западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла около полудня.

Автобус БАЗ, перевозивший людей по Сакскому району, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, по предварительным данным ГАИ, из-за неисправности передней левой рессоры.

После ДТП за помощью к медикам обратились, по разной информации, 18-19 человек, из них 7-8 были госпитализированы.

Фото пресс-службы крымского управления ГАИ

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