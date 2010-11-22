Автобус с почти 40 пассажирами перевернулся в Крыму (фото)
11:30, 22 ноября 2010Крым
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Госпитализированы 7-8 человек
По меньшей мере семь человек получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автобуса с 36 пассажирами в воскресенье на западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла около полудня.
Автобус БАЗ, перевозивший людей по Сакскому району, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, по предварительным данным ГАИ, из-за неисправности передней левой рессоры.
После ДТП за помощью к медикам обратились, по разной информации, 18-19 человек, из них 7-8 были госпитализированы.
Разрыв рессоры - вероятная причина аварии
Фото пресс-службы крымского управления ГАИ
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