Автобус с почти 40 пассажирами перевернулся в Крыму (фото)

По меньшей мере семь человек получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автобуса с 36 пассажирами в воскресенье на западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла около полудня.

Автобус БАЗ, перевозивший людей по Сакскому району, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, по предварительным данным ГАИ, из-за неисправности передней левой рессоры.

После ДТП за помощью к медикам обратились, по разной информации, 18-19 человек, из них 7-8 были госпитализированы.

Фото пресс-службы крымского управления ГАИ