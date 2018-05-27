Битва за Керченский пролив. Жеваго получил победу

Судостроительный завод «Залив», подконтрольный Константину Жеваго, вернул в свою собственность акваторию Керченского пролива

Как стало известно «ДЕЛУ», в прошлом месяце Севастопольский апелляционный хозсуд по сути признал законным решение Керченского городского совета о передаче акватории «Заливу».

Решение городских властей, которое было принято еще в 2005 году, оспаривала прокуратура Керчи. Представители ведомства утверждали, что гидротехнические сооружения стоимостью 9,9 млн. грн. (набережные, канал с акваторией) отчуждены в нарушение требований закона Украины «О приватизации госимущества» и Водного кодекса, согласно которым указанные объекты не подлежат приватизации и могут предоставляться только в пользование. С соответствующим иском силовики обратились в Хозяйственный суд Крыма.

В суде истец отмечал, что согласно Водному кодексу, распоряжение водными ресурсами не входит в компетенцию городских советов. Также, по мнению представителей прокуратуры, руководство города не должно было обязывать БТИ регистрировать права собственности на морскую акваторию за «Заливом» без проведения технической инвентаризации.

В июле этого года суд поддержал прокуратуру — признал недействительным решение Керченского горсовета. Тогда представители завода сообщили «ДЕЛУ», что с решением суда они категорически не согласны и собираются его опротестовать. «По своей сути это не водные объекты, а объекты недвижимости, которые неразрывно связаны с водой. Эту позицию поддерживает и заключение технического комитета по стандартизации Министерства регионального развития и строительства Украины», — объяснял позицию предприятия председатель наблюдательного совета «Залива» Николай Кузьменко.

Топ-менеджер отмечал, что набережные завода, выводной канал и прилегающая акватория — это изначально запроектированные гидротехнические сооружения, без которых невозможен судостроительный цикл на предприятии. «Это исторический актив завода, в который «Заливом» были вложены значительные средства на модернизацию, проведен комплекс дноуглубительных и строительных работ», — пояснял Кузьменко.

Решение Хозсуда Крыма «Залив» опротестовал в Севастопольском апелляционном хозяйственном суде. И судьи апелляционной инстанции пришли к заключению: завод владеет акваторией пролива законно. По сути, служители Фемиды подтвердили слова Кузьменко: спорное имущество — канал с акваторией — является не водным пространством, а недвижимостью. Это подтверждает акт принятия в эксплуатацию объекта государственной комиссией еще в 1974 году.

Виталий Ермаков, газета «Дело»