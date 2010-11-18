Грузовик врезался в пассажирский автобус из-за тумана в Крыму (фото)

Грузовой автомобиль в условиях тумана, мокрой дороги и плохой видимости врезался в пассажирский автобус в среду в Крыму - травмы получили два человека, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла в Нижнегорском районе.

Водитель грузовика MAN с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, машина не вписалась в поворот и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус «ЛАЗ».

«От столкновения автобус и грузовик выехали за пределы дороги и остановились прямо под забором жилого дома», - говорится в пресс-релизе.

В салоне автобуса, который двигался по маршруту «Нижнегорск - Красногвардейск», находилось два пассажира. Молодые мужчины, 22 и 26 лет, доставлены в больницу с травмами головы.

Фото ГАИ Крыма