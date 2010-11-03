Три женщины погибли и трое мужчин ранены в аварии в Крыму (фото)

Три женщины погибли и трое мужчин получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей 2 ноября в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автомобиль «Нива», двигавшийся в Кировском районе по дороге Симферополь-Феодосия, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz Vito.

В ДТП погибли ехавшие в «Ниве» женщины: водитель, ее мать и подруга.

Водитель и пассажир «Мерседеса», а также мужчина-пассажир «Нивы» доставлены в больницу.

Все погибшие и пострадавшие из Феодосии.

Фото крымского управления ГАИ