Три женщины погибли и трое мужчин ранены в аварии в Крыму (фото)
11:37, 03 ноября 2010Крым
0 0
"Нива" врезалась в "Мерседес"
Три женщины погибли и трое мужчин получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей 2 ноября в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Автомобиль «Нива», двигавшийся в Кировском районе по дороге Симферополь-Феодосия, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz Vito.
В ДТП погибли ехавшие в «Ниве» женщины: водитель, ее мать и подруга.
Водитель и пассажир «Мерседеса», а также мужчина-пассажир «Нивы» доставлены в больницу.
Все погибшие и пострадавшие из Феодосии.
Фото крымского управления ГАИ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter