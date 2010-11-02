Милиция возбудила дело из-за изъятия кассеты ЧТРК на выборах

Следственный отдел милиции Феодосии возбудил уголовное дело по статье «грабеж» из-за изъятия неизвестными у корреспондентов Черноморской телерадиокомпании видеокассеты 31 октября - в день проведения местных выборов.

«Журналисты подали заявление, его зарегистрировали и по имеющимся основаниям возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса», - сказала по телефону УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга КОНДРАШОВА.

Ранее крымский штаб партии «Батькивщина» заявил, что в Феодосии во время съемки подвоза людей на избирательные участки представители Партии регионов напали на корреспондентов «Черноморки» и забрали у них видеозапись. ПР опровергла информацию о подвозе избирателей на участки и нападении на журналистов ЧТРК.

Телерадиокомпания «Черноморская» создана в конце 1993 года. Она вещает в крымской автономии и Севастополе.