Партия регионов получит в крымском парламенте до 80 мест из 100 - прогноз Джарты

Председатель Совета министров Крыма, лидер крымской организации Партии регионов (ПР) Василий ДЖАРТЫ прогнозирует, что его политическая сила получит в парламенте автономной республики 77-80 мест из 100.

"По нашим подсчетам, мы получили 48-49% по списку. По мажоритарной системе в Верховный совет Крыма из 50-ти у нас прошли 49 кандидатов", - сказал ДЖАРТЫ во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

Единственным, кто победил кандидата от ПР в мажоритарных округах, оказался Сергей КУНИЦЫН - бывший представитель президента Украины в Крыму, выдвинутый партией "Союз".

По подсчетам ПР, Коммунистическая партия получила на выборах в парламент Крыма 7,5% голосов, Народный рух Украины - 6,5%, "Союз" - 5,02, партия "Русское единство" - около 4%, "Сильная Украина" - 3,5%.

Партия "Батькивщина" не преодолела трехпроцентный барьер. По данным ДЖАРТЫ, политсила набрала в Крыму 2,5-2,6%.

Глава Совмина Крыма надеется сохранить за собой этот пост и предполагает, что "регионал" Владимир КОНСТАНТИНОВ снова будет избран председателем крымского парламента.

Официальных результатов голосования в регионе пока нет.

Явка на выборах 31 октября в автономии составила 47,7%.