"Батьківщина" считает меморандум о честных выборов пиаром регионалов

Крымская организация партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» считает пиаром меморандум о честных выборах, предложенный лидером «регионалов» Крыма, председателем Совета министров автономии Василием ДЖАРТЫ, и отказывается его подписывать.

«Мы не собираемся участвовать в самопиаре ДЖАРТЫ и призываем все политические партии Крыма бойкотировать это мероприятие», - сообщила пресс-служба крымской парторганизации.

ДЖАРТЫ 22 октября предложил крымским руководителям политсил, участвующих в местных выборах, подтвердить «обоюдные обязательства власти и партий соблюдать принципы равноправия и взаимоуважения всех субъектов избирательного процесса, проводить агитационную кампанию исключительно в соответствии с требованиями Конституции Украины и избирательного законодательства».

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ 23 октября назвал позорным подписывать предложенный ДЖАРТЫ меморандум. «О какой честности и прозрачности может вести речь тот, кто поставлен во главе крымской пирамиды черных технологий, построенных исключительно на лжи, подтасовке, фальсификации?», - сказал коммунист.

Пресс-служба Совмина анонсировала подписание меморандума на 25 октября.

«Батькивщина» считает, что пока в избирательных комиссиях в Крыму не будет «нормального представительства» всех партий региона, «разговоры о честных выборах со стороны Партии регионов воспринимаются как политический фарс».

«Так, например, в Бахчисарайском районе из 1258 членов участковых избирательных комиссий, только 62 представителя партии «Батькивщина», в Джанкойском районе из 1343 - 74, в Красногвардейском из 1122 - 11, в Сакском из 1207 - 56, в Симферопольском районе из 1394 - 19. В крымских городах представительство еще хуже. Например, в участковых избирательных комиссиях, созданных Симферопольской городской избирательной комиссией, из 3318 членов только 15 представителей партии «Батькивщина», в Феодосии из 1029 - только 2, в Ялте из 1386 - 24», - говорится в пресс-релизе.