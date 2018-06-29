Мост через Керченский пролив - торжество символизма без газа

Президенты Украины и России активно занялись демонстрацией укрепления дружбы Москвы и Киева. Они вместе катаются на «Победах», шутят, произносят речи о потеплении отношений между двумя странами. Девятый раз за последние полгода, что несомненный рекорд за всю историю взаимоотношений Украины и России, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев 4 октября встретились в Геленджике. По идее, от столь частого общения можно было бы ожидать десятков взаимовыгодных договоренностей. Но реально мы пока имеем лишь пролонгации сроков базирования ЧФ РФ в Крыму, а теперь еще и проекта по строительству моста через Керченский пролив. Конечно, есть еще и скидка на газ, но, как считают эксперты, она лишь приблизила цену российского голубого топлива для Украины к его реальной стоимости. Что же касается моста, то этот проект, хотя и имеет массу слабых мест, зато в качестве символа возобновления украинско-российской дружбы просто идеален. Но символы символами, а хочется почувствовать какие-то реальные проявления дружбы со стороны северной соседки, может нам просто «забыли» о них сообщить?..

Искусство наведения мостов

По итогам встречи двух президентов в Геленджике написано и сказано уже немало, при этом основной вывод сводится к тому, что украинско-российское общение носит скорее политический, чем экономический характер. В ходе видео-моста с участием российских и украинских экспертов речь также шла о том, что КПД от встречи глав двух государств не оправдал ожиданий. Правда, российские аналитики были заметно оптимистичнее наших. Более того, они находят в результатах геленджикской встречи массу позитива для Украины, в том числе и проект моста через Керченский пролив.

Так, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что еще до своей инаугурации Янукович в одном из интервью американской газете уже использовал образ моста. «Он сказал, что хотел бы, чтобы Украина стала мостом между Востоком и Западом. Я думаю, что строительство моста между Россией и Европой объединит и саму Украину», - сказал Жарихин.

При этом он вспомнил анекдот о том, как звери собрались мост строить. «Организовали собрание, решили, кто будет строить, в какие сроки. Но тут поднял руку еж и говорит: я все понял, но у меня один вопрос, мы как будем мост строить - вдоль реки или поперек? Вот и у меня такое чувство, что долгое время со стороны Украины мост строился поперек. Я бы даже сказал, что строилась стена, отгораживающая Россию от Западной Европы. Но так как мост строился где-то вдоль Днепра, возникла проблема разделения Украины между Востоком и Западом», - отметил политолог.

Он убежден, что Украина Евросоюзу без России не нужна и не интересна. «Она стала бы для ЕС еще одной экономической и политической обузой. А вот в случае формирования большой Европы, Украина может сыграть очень важную роль объединителя, и строительство моста через Керченский пролив является одним из звеньев реализации этого глобального проекта», - считает Жарихин.

В одном из юмористических рассказов в стиле фентези описано такое явление как «сложно наведенная галлюцинация», оно использовалось для того, чтобы заставить героев произведения поверить в то, чего на самом деле не существует. Проект моста через Керченский пролив пока выглядит именно «сложно наведенным», то есть, моста как такового нет, но образ уже не плохо работает…

Вдоль или поперек

Что касается финансово-экономической составляющей проекта, то тут при наличии какой не есть конкретики существует и неопределенность. С одной стороны, уже известны приблизительные технические характеристики моста - его длина составит от 5 до 11 км, стоимость, по разным расчетам, колеблется в пределах от 1 млрд. долл. до 1,7 млрд. долл. Строительство планируется завершить к 2014 году, когда в Сочи будет проходить зимняя олимпиада.

Относительно месторасположения есть несколько вариантов, из них наиболее приемлемым эксперты считают так называемый «тузлинский». В этом случае мост планируется строить как раз в том месте, где расположена пресловутая коса (остров) Тузла. Как известно, в 2003 году губернатор Краснодарского края распорядился насыпать дамбу со стороны Таманского полуострова до украинского острова Тузла, соединив его таким образом с территорией РФ. В результате Украина могла потерять часть своей территории, а Россия - получить выход к судоходной части Керченского пролива, которая в этом месте располагается между Тузлой и Керченским полуостровом, что давало Украине право брать плату с кораблей, проходивших через пролив. Можно предположить, что строительство моста до разрешения вопроса о делимитации границы между Украиной и Россией в Керченском проливе, скорее всего, закончится решением спора вокруг Тузлы в пользу РФ. В ходе строительных работ пролив между островом Тузла и Таманью вполне может «случайно» исчезнуть…

Довольно туманная ситуация с финансированием, так как пока не ясно, кто, из каких источников и в каких долях будет оплачивать столь грандиозный проект. Есть и чисто технические проблемы, связанные с геологией и климатическими условиями. В районе Керченского пролива очень нестабильный грунт, а весной после таяния льда в Азовском море опоры моста могут быть повреждены огромными льдинами.

Стоит так же отметить, что, по данным российских СМИ, несмотря на наличие нескольких вариантов строительства моста, реально его проектирование еще не начиналось. Все технические предложения, над которыми сейчас размышляют эксперты, разрабатывались еще в конце 1990-х - начале 2000-х для ОАО «Керченский мост», которое было создано по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, но так и не приступившего к строительству. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать - Лужков как ярый сторонник «воссоединения» Крыма с Россией рассматривал мост через Керченский пролив в качестве одного из факторов, способного в дальнейшем помочь возвращению полуострова в состав РФ. Лужкова недавно отправили в отставку, но, как видим, его идеи живут. Хотя никто из российских руководителей сейчас открыто не говорит о территориальных претензиях к Украине, но даже чисто психологически мост станет серьезной поддержкой для тех, кто считает Крым российским.

Получается, что строительство моста связано для Украины с серьезными рисками как финансово-техническими, так и территориальными. Экономический эффект от него безусловно будет, но, в первую очередь, для России, так как почти на 500 км сократит дорогу из Европы на Северный Кавказ.

В то же время, вопрос увеличения грузо- и пассажиропотоков между Керчью и Таманью может быть решен значительно быстрее, а главное дешевле. Стоит только дополнить количество паромов на Керченской переправе. В ходе встречи президентов данный вопрос обсуждался, и Д.Медведев пообещал это сделать. Вот бы на достигнутом и остановиться, но несколько паромов - не президентский масштаб, мост - совсем другое дело.

Под мостом

Но вернемся к теме не оправдавшихся ожиданий. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко в ходе видео-моста отметил, что в отношении результатов встречи Медведева и Януковича в Геленджике можно строить различные версии. «Можно выдвинуть гипотезу о том, что президенты о чем-то серьезном договорились, но нам почему-то об этом не рассказывают. Это - оптимистическая гипотеза. Пессимистическая заключается в том, что и говорить особенно не о чем. Мост между Крымом и Таманью - это прекрасно. Это правильно с экономической точки зрения, так сообщение между Россией и Крымом многократно улучшится. Но если вспомнить об огромном количестве заявлений, которые были сделаны на предыдущем заседании украинско-российской экономической комиссии, то возникает ряд вопросов к результатам встречи», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил существование глубоких противоречий в российской внешней политике. «С одной стороны, - это имперский размах, желание восстановить влияние на постсоветском пространстве, а с другой стороны - жлобство и жадность. У меня складывается впечатление, что те лица, которые контролируют потоки нефти и газа, не испытывают ни малейшего энтузиазма делиться своими доходами с кем бы то ни было. Крайняя скупость сочетается с идеями строительства русского мира», - посетовал Мироненко.

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут напомнил тезис о том, что любое сотрудничество становится интересным, только когда каждая из сторон получает свою выгоду. «Пока же во взаимоотношениях между Украиной и Россией примеров такого сотрудничества немного. Основным выгодополучателем от тех решений, которые были приняты президентами Украины и России в Харькове, стал «Газпром». Та коррекция цен, которая произошла после харьковских соглашений, только приблизила стоимость газа для Украины к его стоимости для европейских стран. Тогда как реальных подвижек в пересмотре кабальных газовых соглашений, которые были подписаны предыдущим правительством в январе 2009 году, так и не произошло. При этом украинский рынок является для «Газпрома» даже более выгодным чем, к примеру, немецкий, где «Гарзпром» вынужден действовать через совместные предприятия, получая только половину прибыли. Украина ждет, когда Россия на практике продемонстрирует потепление взаимоотношений», - отметил эксперт.

По его мнению, в повестке дня встречи президентов в Геленджике несомненно были энергетические вопросы, о чем свидетельствует присутствие в делегациях двух стран министров энергетики. «Возможно, эти вопросы обсуждались в закрытом режиме», - предположил Нарбут.

В свою очередь, директор Института имени Горшенина Владимир Фесенко категорически заявил, что газовые вопросы на встрече в Геленджике обсуждались. «Накануне встречи президентов премьер-министр Украины Николай Азаров и министр топлива и энергетики Юрий Бойко летали в Москву. Просто так они в Москву перед Геленджиком не летали бы, они явно обсуждали там очень серьезные вопросы. Мы знаем, что Украина снова поднимала вопрос о пересмотре формулы цены газа», - подчеркнул политолог.

В ответ на заявления украинских коллег российские участники видео-моста полушутя предложили отвлечься от газовой темы. Они намекнули, что Украине в качестве жеста доброй воли стоило бы рассмотреть возможность снижения цены на «горилку». Одним словом, видео-мост проходил в весьма непринужденной обстановке, ну почти как общение наших президентов и не в обиду экспертам, с почти такой же эффективностью. С той только разницей, что встречи президентов обходятся в тысячи раз дороже, чем организация видео-мостов.

Антон Лосев (УНИАН)