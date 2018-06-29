Ау, аукционы!

Ситуация, когда граждане ждут не дождутся от власти определенных действий и даже борются, в надежде повлиять, а потом, когда власть одаривает вымученным решением, все падают на пятую точку и стонут: «Лучше бы она бездействовала!» в нашей стране, увы, не редкость. Эффект от утвержденного Кабмином «Порядка продажи в 2010 году земельных участков несельскохозяйственного назначения на земельных торгах», пожалуй, будет посильнее — его можно просчитать в цифрах недополученных в бюджеты всех уровней средств от проведения аукционов. Вернее, их непроведения. Потому что вступивший с 13 сентября в силу порядок — это даже не палки в колеса органам госвласти и самоуправления на местах, это их блокировка. Конечно, для тех, кто всерьез намеревался продавать право собственности или аренды земли прозрачно. Для сторонников привычных мутных схем это, несомненно, большой подарок, особенно под занавес депутатско-мэрских полномочий, когда под шумок избирательной суеты принимаются самые щедрые земельные решения — надо же успеть!

Для крымского правительства Василия Джарты постановление Кабмина Николая Азарова подобно удару в спину — от своих все-таки. В бюджете автономии запланировано 150 миллионов поступлений от продажи земли с аукционов. Крымские регионалы во главе с Джарты намерены безоговорочно победить на выборах в ВР автономии (в смысле взять 60 — 70 процентов мест в парламенте и самолично сформировать правительство). В.Джарты с первого дня своего премьерства не уставал повторять, что земельные аукционы — это первый качественный показатель успешности нынешней власти автономии. Власти регионалов и власти региона, особо опекаемого президентом. А постановлением Кабмина №805 под угрозу поставлена сама возможность проведения аукционов до конца года.

Причем, что особенно обидно, правительство Джарты не только говорило. За несколько месяцев в Крыму в плане подготовки к земельным торгам было сделано больше, чем за все предыдущие годы. Совет министров утвердил 24 участка для продажи, их объявление анонсировалось на начало октября, и к выставлению на торги готов полный пакет документов для девяти крупных лотов. Теперь — все свободны. Почему?

Общеизвестная история формирования прозрачного рынка земли в Украине печальна, особенно в части проведения аукционов. Земельный кодекс прямо требует осуществлять продажу участков государственной и коммунальной собственности именно через торги (с небольшими исключениями); статья 137 ЗК определяет, что порядок их проведения должен быть установлен законом. А его нет. Правительство Юлии Тимошенко несколько раз пыталось в различных вариациях обойти этот дефицит результативного законотворчества (проекты дальше первого чтения не двигались), утверждая постановлениями КМ временные положения. Но президент их ветировал, в том числе и с подачей представления в Конституционный суд. Вердикт КСУ подтверждал — должен быть закон. Смена власти ничего не изменила. Госкомзем продолжал нарабатывать новые редакции версии закона «О рынке земли» и одновременно — положений о проведении торгов. Действия же Кабмина Азарова были копией действий Кабмина Тимошенко, хотя президентом был уже не Ющенко. Статья 80 закона о госбюджете на 2010 год устанавливает, что до принятия закона, который урегулирует порядок продажи с аукционов земельных участков несельхозназначения либо прав на них, продажа осуществляется в порядке, утвержденном Кабмином. Закон о бюджете появился на свет в конце апреля, однако до осени упомянутый в нем порядок продажи так и не был утвержден, хотя проект соответствующего постановления КМ был вывешен для обсуждения на сайте Госкомзема еще в конце мая. Между тем органы местного самоуправления и управления Госкомзема на местах, заботясь о наполнении бюджета, тоже продолжали действовать уже по собственным временным положениям и порядкам о проведении аукционов.

По этому пути вынужден был пойти и СМ Крыма, утвердивший Временный порядок проведения земельных торгов. Впервые в бюджет автономии была заложена солидная сумма — два миллиона гривен — для подготовки к проведению торгов. Жесткими мерами местные власти вынудили в повышенном темпе проводить денежную оценку земли и переоценку там, где она была проведена по старым методикам, и главное — подать предложения по участкам за пределами населенных пунктов, которыми вправе распоряжаться правительство, чтобы создать перечень для продажи в собственность или передачи в аренду. Причем процесс отбора, непривычно для Крыма, был прозрачным: информация о всех участках и решениях — на сайте правительства, а Рескомзем уже составил электронный каталог, и он тоже в свободном доступе. Моменты, которые тоже идут вразрез с ЗК, но которые страна научилась творчески обходить, касаются обязательности лицензирования деятельности по проведению торгов для исполнителей и наличия сертификатов у лицитаторов. И то, и другое — монопольная сфера и обязанность Госкомзема. Но до сегодняшнего дня нет ни утвержденных условий лицензирования такого вида деятельности, ни практики получения таких лицензий и сертификатов лицитаторов. То есть, грубо говоря, на сегодня в стране ни один субъект хозяйствования не имеет лицензии на проведение торгов. (Хотя с 2008 года, в соответствии с законом «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности», это было возможно. Закон прямо указывает, что отсутствие условий лицензирования не является основанием для отказа в выдаче лицензии. Но кто ж ее даст?)

Поэтому для проведения земельных торгов, которые при таких условиях проводились по временным местным положениям, как правило, привлекались аукционщики с опытом и сертификатами лицитаторов по продаже объектов недвижимости. Это был большой риск, поскольку результаты любого такого аукциона можно было легко оспорить. Но — пронесло, скандалов фактически не было. А был результат для бюджета. Там, где рисковали, конечно. В Севастополе времен губернаторства Сергея Куницына только на продаже права аренды за три аукциона город заработал 28 миллионов и смог погасить многолетний долг за газ. Это десять годовых бюджетов той поры такого замечательного поселка, как Алупка, где руководство рисковало в другом направлении, раздавая землю за копейки для бюджета. Как, впрочем, и по всей автономии.

Именно острая нужда в наполнении пустой казны, как утверждают участники правительственного заседания, стала причиной того, что КМ вдруг вспомнил о том, что должен выполнить ст.80 закона о госбюджете и утвердить порядок продажи земли с аукционов в 2010 году. До конца которого осталось три месяца. И время — первое обстоятельство, по которому претворить в жизнь это постановление будет невозможно. Почему?

Постановлением КМ Госкомитету по земельным ресурсам установлено в месячный срок утвердить лицензионные условия ведения деятельности по проведению земельных торгов. Соответствующий проект приказа Госкомзема выложен на сайте ведомства 27 сентября и будет обсуждаться как регуляторный акт один месяц, то есть до 27 октября. Затем он будет утверждаться по согласованию с Госкомпредпринимательства. Потом эту лицензию субъектам хозяйствования еще нужно будет получить. Всей стране — в одном месте, в Госкомземе. Пусть случится чудо, и это произойдет за 30 рабочих дней. Уже начало декабря. Только после этого претенденты на роль исполнителя торгов смогут принять участие в тендере, который организатор — орган госвласти или самоуправления на местах — должен объявить. А это еще месяц. В случае, что чудо будет не разовым. Кроме того, упомянутый проект лицензионных условий предусматривает, что для получения лицензии на проведение торгов у субъекта хозяйствования в штате либо по соглашению должно быть не менее двух лицитаторов. Специально обученных людей, сдавших экзамен и получивших соответствующий квалификационный сертификат. Их в природе тоже нет. Первые кандидаты в лицитаторы земельных торгов поедут в Киев на учебу со следующей недели….

Второе обстоятельство, которое не только не сдвинет с места аукционный процесс, но лишит его сути как антикоррупционного механизма — это норма постановления Кабмина, определяющая, что стартовая цена лота устанавливается от экспертной денежной оценки участка. И это прямое нарушение Земельного кодекса, который четко и прямо указывает: стоимость земельного участка равняется его нормативной денежной оценке, от которой и устанавливается цена лота (ст.136, п.3,б) ЗКУ). Конечно, можно принять во внимание, что экспертная оценка может быть рыночной ценой участка, а нормативная будет ниже. Но только в нашей стране пока что было наоборот. Причем сколько оценщиков, столько и цен. «Разница между экспертными оценками участка иногда в три, а то и в пять раз, — говорит директор Крымского научно-исследовательского института землеустройства Василий Соколик. — И самое главное, что будут правы оба оценщика. Потому что методика позволяет применять разные подходы и получать разные результаты». И это вам подтвердят не только земельщики, но и адвокаты, и судьи, и особенно прокуроры, которые безуспешно пытались привлечь к ответственности чиновников за сдачу в аренду за три копейки наделов земли на основании экспертной оценки. Именно поэтому два года назад было введено правило: при передаче в аренду использовать только нормативную денежную оценку земли. Теперь вернемся к старым добрым временам?

Третье обстоятельство, которое остановит до конца действия данного постановления КМ все попытки проведения аукционов там, где они готовились и проводились по местным временным порядкам, тесно связано со вторым. На примере Крыма это будет выглядеть так. Исходя из требования о привязке стартовой цены лота к экспертной оценке, Рескомзему надо будет провести «переуценку» участков, документация на которые уже подготовлена, и на это потрачены деньги. А до этого провести тендер на исполнение землеустроительных и землеоценочных работ. Но это потом, после того как орган исполнительной власти (тут тоже вопрос — СМ Крыма в перечне Порядка не упомянут вообще) создаст комиссию по отбору земельных участков. Во главе с представителем Госкомзема и в составе, определенном порядком. И так далее.

Особо порадовало стремление правительства Н.Азарова к прозрачности проведения земельных аукционов. Отдельным пунктом указано, что во время проведения торгов в помещении, кроме участников по данному лоту, могут находиться и участники другой продажи. А также лица, приглашенные организатором, исполнителем или Госкомземом. В общем, право на ограничение доступа к информации журналистам постановление обеспечило. Добавим к этому ту «мелочь», что в документе четко не указано, в каких СМИ должно публиковаться объявление о проведении торгов, а также разрешение проводить повторный аукцион с одним участником — и мозаика из всего сказанного выше складывается просто замечательная. Вся такая антикоррупционная, реформистская и прозрачная.

Теперь о реакции официального Симферополя. Паломничество крымских топ-чиновников в Госкомзем утешений не принесло и принести не могло. Понятно, что процесс, остановленный центром в самом интересном месте ( накануне объявления первого аукциона) и в самый неподходящий момент (выборы), должен был подвигнуть правительство Джарты на поиск выхода. По некоторой информации, длительные поиски прохода «между капельками» успехом не увенчались.

«Мы проделали такую огромную работу, и все сейчас насмарку! — говорит председатель Рескомзема Крыма Александр Чабанов. — Между тем, понятно, что до конца года по новым правилам мы не подготовим и не проведем ни одного аукциона. Это остановит поступления в бюджеты всех уровней. В то же время уже затрачены значительные деньги на подготовку к торгам. Мы считаем, что в это постановление нужно срочно вносить поправки. В первую очередь привести Порядок в соответствие с Земельным кодексом относительно применения нормативной денежной оценки при установлении стартовой цены лота. Вторая проблема, конечно, это лицензирование деятельности по проведению торгов».

Соответствующее обращение в Кабинет министров уже готовится, — сообщил «ЗН» премьер Крыма Василий Джарты. — Нужно либо вносить в срочном порядке изменения в порядок проведения торгов, чтобы разблокировать процесс, либо вообще его отменить. Иначе в этом году мы не сможем получить от продажи земли ни одной копейки в бюджет. А у нас запланировано 150 миллионов. Кроме того, процесс формирования прозрачного рынка земли, что в первую очередь волнует инвесторов, теперь может быть отложен на неопределенное время. Потому что все равно стоит вопрос с принятием закона, как того требует Земельный кодекс. И необходимо подготовить и принять качественный документ.

Добавим, что у Василия Джарты есть еще один вариант в случае, если первый — обращение к Н.Азарову — останется безответным. Просить президента приостановить действие постановления Кабмина №805. На тех же основаниях, что были у В.Ющенко: оно противоречит действующему законодательству. В последнее время от спикеров ПРУ часто приходится слышать, что команда президента не боится признавать ошибки — она их исправляет. Есть повод продемонстрировать.

Валентина Самар, "Зеркало недели"