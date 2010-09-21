Вологодская область России и Крым договорились о сотрудничестве

Совет министров Крыма и правительство Вологодской области России подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве и протокол, подготовленный в рамках реализации соглашения на 2010-2012 годы, сообщила пресс-служба Совмина.

«Cтороны в рамках своих полномочий осуществляют обмен торгово-экономическими предложениями промышленных и сельскохозяйственных организаций, содействуют формированию и реализации взаимовыгодных совместных научно-технических программ, в первую очередь, в исследованиях прикладного характера и в инновационной деятельности, взаимодействуют в области охраны здоровья населения, туризма и спорта, молодежной политики», - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, регионы Украины и России договорились осуществлять обмен информацией о своих инвестиционных предложениях.