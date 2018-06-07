Леонид Грач: Коалиция напоминает несъедобный винегрет

Народный депутат от КПУ Леонид Грач известен своей независимой позицией по отношению к партийной линии. Когда фракция аккуратно заявляет о непонимании позиции «регионалов» по тому или иному поводу – Грач требует выхода из коалиции, когда КПУ заявляет об ответственности вице-премьера Сергея Тигипко – Грач хочет отправить в отставку все правительство.

«Главред» поговорил с Леонидом Грачом о перспективах КПУ в коалиции, отставке правительства, дискуссии с Симоненко, местных выборах и многом другом.

Леонид Иванович, находят ли ваши призывы о выходе КПУ из коалиции отклик у коллег по фракции?

Вопрос не в том, какой процент членов фракции поддерживает меня. Вопрос в том, что мы не должны действовать тактикой в ущерб стратегии. С буржуа и олигархами нам не по пути. А курс Януковича – полностью буржуазный, направленный на обслуживание интересов крупного капитала.

В чем конкретно состоят ваши претензии к курсу Януковича?

Я вижу, что Виктор Федорович на 180 градусов развернулся в отношении русского языка, признания независимости Абхазии и Южной Осетии, Единого экономического пространства, героизации Бандеры и Шухевича и т.д.

Есть и ряд других вопросов – как следует понимать повышение цен на газ для населения, в то время как Янукович заявлял после Харьковских соглашений, что теперь цены уж точно повышаться не будут?.. Янукович хочет поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет – в то время как средняя продолжительность жизни у мужчин в Украине составляет 62,5 года. И у меня как члена партии есть право высказывать свое мнение по этим вопросам – ведь я не хочу оказаться в идеологическом или политическом болоте.

Вы пытаетесь донести свои аргументы коллегам по фракции?

В партии уже идут серьезные разговоры на эти темы, и очень многие уже понимают, что к чему. Если бы я молчал, тогда я был бы подлецом по отношению к идеологии и к партии.

А ваши коллеги, в частности Петр Симоненко, каким-то образом реагируют на ваши резонансные заявления – к примеру, о необходимости выхода из коалиции?

У Петра Николаевича другая точка зрения на эти вопросы. Она состоит в том, что мы должны за счет тактики оставаться в коалиции и влиять на коалицию. Хотя большой вопрос – как мы можем влиять на Литвина и Партию регионов. По факту наше влияние по всем выше перечисленным вопросам никакое. Однако Симоненко считает, что мы за счет тактики еще должны выиграть время. Я понимаю, что не все наши первые секретари имеют большой опыт, очень глубоко знают марксистско-ленинскую философию, однако никто из них не берется доказывать, что «Регионы» - это хорошо.

Критическая масса недовольных сложившимся положением вещей в партии в целом и во фракции в частности уже накопилась?

Меня это не интересует. Я коллегам по фракции даю свои материалы, они их читают, и я даже не интересуюсь их мнением по этому поводу. Захотят – сами прозреют.

Приведет ли к радикализации настроений в КПУ отказ ваших партнеров по коалиции поддерживать вашу инициативу о моратории на повышение тарифов?

Такая ситуация повторяется уже не в первый раз. Напомню, еще на заре существования этой коалиции Симоненко внес правильное предложение - заслушать, как же выполняется закон, ратифицирующий наше вступление в ЕЭП – тогда «регионалы» провалили голосование. С мораторием они нас тоже прокатили и так далее… В репьях долго ходить нельзя, их надо или отряхнуть, или в них завязнуть. Завтра у нас возникнут другие принципиальные вопросы – они опять поступят с нами так же. Встает вопрос – зачем тогда коалиция?

Еще один вопрос – «тушки», которые приходят в коалицию, приходят из «оранжевого» лагеря. Что за винегрет получается в коалиции – он явно несъедобный. А приходят они из-за предательства, из-за того, что их купили и т.д. И получается, что я с тем же Жванией и другими голосую консолидировано – а никто из них наш проект по мораторию не поддержал…

Все же, будет ли КПУ выходить из коалиции и как скоро это может случиться?

Обсуждение этого вопроса состоится по итогам выборов в местные советы. Люди уже видят, что «Регионы» - это не овечка, это самый настоящий волк. Уже видно, как нас обманывают в формировании избирательных комиссий и так далее. Это не может не обсуждаться в партии.

То есть вариант выхода из коалиции после выборов вы не исключаете?

Я не просто его не исключаю, я априори не вижу столь длительного пребывания Компартии в коалиции. Если мы еще выждем два-три месяца, мы потеряем все, об нас все будут ноги вытирать, и закончится это еще и потерей электоральной базы.

Почему главной мишенью критики в правительстве вы выбрали Сергея Тигипко?

Я говорил, что Тигипко является связным между МВФ и Украиной, что он принял и проводит в жизнь все политические и идеологические условия Фонда. Его надо гнать из правительства. Однако мы должны понимать – что это идеология и Виктора Януковича, и Николая Азарова, и всего состава правительства. А раз так, если курс не меняется, то нужно менять весь состав правительства. Но есть ловушка – как ты его поменяешь, когда ты в коалиции, когда у тебя есть 27 голосов?.. Волей-неволей мы оказываемся сопричастными к утверждению «регионалами» тех социальных, идеологических и политических стандартов, которые мы не разделяем.

Вы будете настаивать на рассмотрении вопроса об отставке Тигипко в сессионном зале?

Петр Симоненко выступил с заявлением, что Тигипко надо отправить в отставку – ему и карты в руки. Я думаю, что если столь серьезное заявление было сделано, то и соответствующий проект постановления должен появиться. Я, в свою очередь, такое постановление буду всячески поддерживать и защищать в зале.

После появления вашего очередного резонансного заявления в СМИ Симоненко не просит вас быть «помягче» или повременить с критикой?

Симоненко несколько раз мне это высказывал, у нас идет своеобразная заочная дискуссия. Но я как марксист имею право называть вещи так, как я их вижу и понимаю.

Вы говорите о заочной дискуссии с Симоненко. А очная дискуссия с ним имеет место?

Нет, не имеет.

Почему?

Петр Николаевич не начинает такую дискуссию, но я к ней готов.

А почему он не начинает?

Я не знаю. Я на его месте поступал бы по-другому, как я всегда и делал.

Перейдем к местным выборам. Вы, как руководитель Крымской республиканской ячейки КПУ, ощущаете на себе давление со стороны «регионалов»?

Партия регионов в Крыму находится в сложной ситуации. Янукович поставил задание пройтись донецким катком по автономии Крыма. Он поставил туда своего посыльного, Джарты, который своими методами, из других нравов взятыми, административными, кадровыми, идет по трупам. В то же время соцопросы дают «регионалам» поддержку в Крыму около 20%.

Информационное пространство Крыма ПР полностью перекрыла. Никто из оппонентов, в том числе и я, не имеет возможности донести свою позицию. Против меня были инициированы информационные провокации на местном, районном уровне.

Теперь что касается формирования избиркома. Вы помните, как неистово депутат Кармазин критиковал Партию регионов. Но в Крыму ПР использовала Партию защитников отечества, возглавляемую Кармазиным, и провела в состав избиркома трех своих людей.

Я, мягко говоря, не сторонник Меджлиса, однако я понимаю, что в Крыму живут двести тысяч крымских татар, и надо думать об острейших межнациональных отношениях, которые все обостряются и обостряются. Так вот, Меджлис подал в избирком трех своих людей, так как Рух является членом блока НУНС, как и партия Кармазина – однако их завернули, указав на неправильное оформление документов.

«Регионалы» нарушают права всех – и коммунистов, и татар, и русских, которые были и есть еще в составе блока «За Януковича!»

Может быть, всем партиям и движениям, чьи права нарушают «регионалы», имеет смысл каким-то образом координировать свои действия на выборах, чтобы не допускать использования админресурса?

Я уже высказывал мнение, что при таком подходе со стороны ПР жизнь поставила перед нами задачу – в определенном смысле объединить действия своих членов избиркомов под лозунгом «За честные выборы!». А этот лозунг в сложившейся ситуации можно считать направленным против действий ПР.

Какой-то отклик на ваши слова со стороны «коллег по несчастью» был получен?

Публично никто не отрицал моих слов. Я абсолютно убежден, что они будут искать контакты между собой на уровне членов избиркомов.

Милан Лелич, «Главред»