Пакетная упаковка

С недавних пор в Киеве обрела популярность концепция пакетных соглашений с Москвой. После харьковских договоренностей в украинской столице носятся с идеей нового размена. В этот раз речь идет о том, чтобы в обмен на согласие Кремля на делимитацию Керченского пролива пойти на уступки россиянам в вопросе эксплуатации объектов навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) и переоснащения базирующегося в Украине российского Черноморского флота. Ведь в этих ключевых вопросах позиции двух стран радикально противоположны. Москва не хочет признавать границу в Керченском проливе, существовавшую там с советских времен, и настаивает на таком разграничении, при котором украинский Керчь-Еникальский канал был бы подконтролен России. Не устраивают ее и предлагаемые украинской стороной гарантии свободы судоходства для российских кораблей. В свою очередь Киев, начиная еще со времен президента Леонида Кучмы, выступал против модернизации базирующегося в Крыму Черноморского флота РФ.

В соответствии с базовыми соглашениями по ЧФ России, наша страна должна давать добро на его переоснащение и модернизацию. Но, придерживаясь принципа «класс на класс, тип на тип», Украина создавала условия, благодаря которым Черноморский флот превращался во флотилию ржавых кораблей. А это не только снижало военное значение российской военно-морской базы в Севастополе, но вынуждало россиян развивать базу в Новороссийске. Фактически проводилась политика мягкого выдавливания российского ЧФ с территории Украины. Да и маяки во времена администраций Леонида Кучмы и Виктора Ющенко Киев не собирался отдавать в аренду россиянам: украинская власть долгие годы пыталась вернуть под свой контроль объекты НГО, удерживаемые российскими военными вопреки базовым украинско-российским соглашениям по флоту и международному праву. Эта позиция Украины не раз становилась поводом для всплеска конфронтации между двумя странами.

Но с победой на президентских выборах Виктора Януковича, изменилась и политика Киева в отношении российской военно-морской базы, являющейся, по уверениям россиян, важным элементом общеевропейской безопасности. Продлив пребывание российского ЧФ в Украине до 2043 года, разработчики нынешнего политического курса в отношениях с Россией решили, что после сказанного «А» следует произнести «Б» — и пойти навстречу пожеланиям Кремля создать максимально благоприятную обстановку для полноценного функционирования военно-морской базы Черноморского флота. Но не просто так, а ради принципиального для Киева вопроса, каковым в украинском МИДе считают окончательное решение договорно-правового оформления украинско-российской границы.

Очевидно, что делимитация и демаркация границы, создание пограничных и таможенных контрольно-пропускных пунктов позволит не просто четко обозначить кордон на карте и местности, определив пределы распространения государственного суверенитета. В украинском внешнеполитическом ведомстве полагают, что завершение процесса договорно-правового оформления рубежей нашей страны станет серьезным этапом на пути евроинтеграции. Сегодня урегулирование пограничного вопроса с Россией напрямую влияет на получение Украиной безвизового режима с Европейским Союзом: в Брюсселе полагают, что украинско-российская граница представляет собой решето, сквозь которое нелегальные мигранты будут проникать в страны ЕС. И до тех пор, пока украинская и российская стороны не урегулируют вопрос, Киеву не светит прогресс на переговорах с Брюсселем по безвизовому режиму для наших граждан.

Но если соглашение по демаркации сухопутного участка украинско-российской границы уже ратифицировано и для ее проведения создается совместная рабочая группа, если о делимитации Черного и Азовского морей дипломаты уже практически договорились, то разногласия сегодня вызывает судьба Керченского пролива. И хотя каждая из сторон остается при своем, не желая идти на принципиальные уступки, украинская дипломатия не теряет надежды протолкнуть компромиссный вариант, при котором морская граница будет проходить восточнее острова Коса Тузла: в мае К.Грищенко во время своей встречи с С.Лавровым передал новый проект соглашения по разграничению Керченского пролива, в котором была отображена украинская позиция. Несколько месяцев назад ради проведения границы в Керченском проливе в соответствии с украинскими пожеланиями нынешняя украинская власть была согласна пойти на создание совместной корпорации по эксплуатации Керчь-Еникальского канала. Теперь Киев готов пожертвовать «остатками» прежней позиции по Черноморскому флоту.

Украинская власть уже закинула пробный шар, соответствующим образом подготавливая общественное мнение в Украине и зондируя позицию российской стороны: в преддверии состоявшихся на прошлой неделе украинско-российских консультаций на уровне замминистров на официальном сайте Партии регионов было опубликовано заявление замглавы парламентского комитета по иностранным делам Леонида Кожары. Он призвал Россию уступить в вопросе делимитации Керченского пролива в обмен на уступки Украины по переоснащению флота, поскольку «общая атмосфера отношений сегодня значительно улучшена». Этот же вопрос украинская сторона собирается поднимать и на ближайших переговорах с россиянами. По информации «ЗН», свои предложения по подписанию нового пакета соглашений Киев запланировал обсудить 15 сентября в рамках заседания подкомитета по международному сотрудничеству, возглавляемому Константином Грищенко и Сергеем Лавровым, а также во время встречи Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в ноябре в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Да только зачем подобный обмен россиянам, которые не собираются срывать зрелый плод, полагая, что тот сам упадет им в рот? Для российских политиков это невыгодный обмен. Может быть, потому, что для россиян военно-морская база в Крыму — это уже проданный товар. В Москве перестали рассматривать вопрос пребывания Черноморского флота в Украине как раздражающий фактор в двусторонних отношениях. А раз будущее военно-морской базы в Крыму относительно безоблачно, то нет и смысла идти на подобный неравноценный обмен.

Тем более что в Москве сегодня растет уверенность: рано или поздно, но Киев и так подпишет соглашения, в которых заинтересованы россияне. А это, по информации «ЗН», документы о согласовании передвижений подразделений ЧФ РФ вне мест их дислокации; о порядке пропуска через украинскую границу военнослужащих ЧФ РФ; о льготном таможенном режиме при ввозе материально-технических средств для российского флота; о механизме замены вооружений; об инфраструктуре флота; о совместном использовании НГО; о взаиморасчетах, связанных с пребыванием ЧФ РФ с 28 мая 2017 года. И даже о порядке применения оружия военнослужащими Черноморского флота вне мест базирования! В числе тех 13 документов, которые, по словам российского замминистра иностранных дел Григория Карасина, готовят Украина и Россия, есть не только вышеупомянутые российские предложения, но и украинские — соглашения о предупреждении чрезвычайных ситуаций в местах дислокации ЧФ РФ; о действиях сторон в случае возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием ЧФ РФ; о вопросах юрисдикции и оказанию правовой помощи по уголовным делам. Их подписания украинская сторона добивается уже не один год. А ведь еще года полтора назад некоторые украинские дипломаты говорили автору этих строк, что они готовы рассматривать вопрос о перевооружении ЧФ РФ лишь при выполнении двух условий: Киев и Москва должны подписать дополнительное соглашение о базировании ЧФ и его действиях в кризисных ситуациях, а также специальное соглашение о замене вооружений.

Конечно, Москва склонна решать только выгодные ей вопросы. В среде российских дипломатов бытует мнение, что если ради подписания некоторых соглашений по функционированию Черноморского флота можно пойти на пакет, включающий украинские и российские предложения по условиям пребывания российского ЧФ, то другие документы, касающиеся деятельности военно-морской базы и жизни моряков-черноморцев, Киев примет сам. Хотя бы ради сохранения «атмосферы совместного доверия» и «нового этапа продуктивных отношений». Надо сказать, что россияне имеют основания полагать, что украинцы именно так и поступят.

Директор департамента информационной политики украинского МИД Олег Волошин уже заявил, что готовится комплексное соглашение, которое урегулирует вопросы перемещения военнослужащих ЧФ России по территории Украины: этот документ внесет изменения в соответствующие указы президента, подписанные Виктором Ющенко. Напомним, что в августе 2008 года, в разгар грузино-российского вооруженного конфликта, украинский президент своими указами отменил уведомительный порядок пересечения украинской границы военнослужащими, кораблями и самолетами ЧФ России, заменив его на разрешительный. Тогда эти нововведения вызвали у россиян раздражение. Этот режим действует и по сегодняшний день: российская сторона за 72 часа уведомляет Генштаб ВС Украины о намерении пересечь украинскую границу, после чего Киев дает разрешение на перемещение.

Пока же украинские дипломаты все острее ощущают на переговорах изменения в атмосфере двусторонних отношений. Как рассказывали наши информированные собеседники, недавние украинско-российские консультации показали, что тон разговора со стороны российских дипломатов стал более жестким, а тактика ведения переговоров — более напористой. А поскольку геополитический аппетит возрастает по мере усиления слабости партнера, то российские дипломаты на переговорах ставят вопрос не только об установлении на стене киевского Национального оперного театра мемориальной доски в память о совершенном в этом здании в 1911 году покушении на главу правительства царской России Петра Столыпина. Этот политик запомнился не только экономическими реформами, но и своими шовинистическими взглядами. Нынче российские дипломаты, поблагодарив Киев за его пересмотр политики в отношении СНГ, отбросили дипломатические околичности и прямо выражают заинтересованность в том, чтобы наша страна озвучила свою позицию по Таможенному союзу и реанимации идеи Единого экономического пространства (ЕЭП).

К сказанному добавим, что, несмотря на уверения администрации Виктора Януковича, россияне все так же не доверяют Киеву, подозревая, что политика нынешней украинской власти — только игра, и украинцы готовы в любую минуту «кинуть» Москву. Дело дошло до того, что, по информации «ЗН», российский президент даже дал поручение дипломатам, разведчикам, экспертам отслеживать, как наша страна, будучи внеблоковым государством, развивает свои отношения с НАТО. Кремль хочет убедиться в необратимости украинской политики на российском направлении. В том числе и потому, что статус внеблоковости имеет неопределенное международно-правовое содержание, а наша страна и далее выполняет Годовые национальные программы сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Напомним читателям, что статья 11-я закона «Об основах внутренней и внешней политики» констатирует, что наша страна является «европейским внеблоковым государством». Как поясняет закон, соблюдение этой политики означает «неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в усовершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора (выделено В.К.) и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес». Как видно, отношения с альянсом даже закреплены в украинском законодательстве, и власть должна соблюдать написанный ею же закон. Но для Москвы любые контакты стран из постсоветского пространства с НАТО выглядят подозрительно, а уж тем более в случае с Украиной, государством, которое еще недавно декларировало курс на вступление в эту трансатлантическую организацию. Правда, ревность в отношении сотрудничества Киева с альянсом не мешала самой Москве плодотворно развивать контакты с Организацией Североатлантического договора.

В такой обстановке «взаимного доверия» и происходит развитие отношений двух «равноправных стратегических партнеров» — Украины и России. А ведь Киев еще хочет подписать с Москвой Декларацию о стратегическом партнерстве, которая должна стать «дорожной картой взаимодействия двух стран». Впервые эта идея возникла в 2004-м. Стороны даже успели согласовать проект декларации. Но после помаранчевой революции россияне не были настроены подписывать подготовленный текст документа. Позже Киев вновь вернулся к идее принятия декларации. Но Москва отнеслась к этому предложению без энтузиазма: Кремль не хотел демонстрировать Украине Виктора Ющенко особые знаки внимания. Сегодня шансы подписать этот документ куда выше. Киев уже подготовил и передал россиянам для ознакомления свой проект документа: на Банковой хотели бы, чтобы декларация была подписана украинским и российским президентами второго ноября в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии. Правда, россияне пока не спешат подписывать очередной документ к этой дате. А может, просто ждут, когда Киев пойдет на очередные уступки. Ведь в традиции российской дипломатии — создавать проблемы, чтобы потом их решать на украинском поле. И вполне может так случиться, что в будущем уже Киев будет согласовывать с Москвой заход в Севастополь иностранных военных кораблей.

Владимир Кравченко, газета "Зеркало недели"