Крым движется в Европу

Обострение межэтнических отношений в Крыму заставило президента Украины Виктора Януковича провести на полуострове совещание с лидерами мусульманских организаций. Глава государства сказал то, что крымских татар вряд ли устроило: проведенные ими самозахваты земель узаконены не будут. Все граждане Украины, в том числе мусульмане, будут жить только в рамках закона. О ситуации на полуострове, о том, сохранится ли крымская автономия, об украинизации и о многом другом "Известиям" рассказал глава Совета министров Крыма Василий Джарты. С ним беседует Янина Соколовская.

Представляя вас политикам Крыма, Виктор Янукович дал понять, что теперь на полуострове будет все по-новому. В чем эта новизна?

Представляя меня здесь в Верховном совете, президент сказал, что хочет видеть Крым жемчужиной Украины. Мы занимаемся этим. Президент поручил разработать концепцию развития Крыма, стратегию, видение. Таких наработок было очень много и у прошлого правительства, но отсутствовала президентская воля ими заниматься. Сегодня она есть.

Мы хотим понять, каким мы увидим Крым через 5-10-20 лет. Можно говорить о сиюминутных вопросах, о закрытии пляжей, но надо понимать, к чему движется автономия. К разработке мы привлекаем не только правительство и парламент Крыма, но и ученых-стратегов из России и Европы. Они с украинскими коллегами создадут программу с учетом положительных моментов и проблем Крыма.

Мы уже определили приоритеты. Первый из них - не отдых и не туризм. Они не круглогодичны, а мы должны создать условия для постоянного обслуживания людей. Главным станет оздоровительное направление.

Большая часть территории Крыма используется под сельское хозяйство, поэтому развитием земледелия мы тоже должны заняться. Здесь сложные климатические условия, поэтому нужно подойти к задаче как в Советском Союзе - с точки зрения науки.

Чтобы достичь всех наших амбициозных целей, нужно принять закон о Крыме. Он пропишет то, что не оговорено в конституции. Должны быть определены полномочия структур, источники финансирования проектов, ответственные лица.

На объявленную Януковичем встречу с крымско-татарскими организациями не пришел лидер меджлиса Мустафа Джемилев. Он проигнорировал приглашение президента или не получил?

Президент начал открытый диалог со всеми политическими и этническими движениями. Понимая все и заранее предвидя результат, я лично за своей подписью отправил Джемилеву официальное уведомление о встрече. То же сделал глава президентской администрации Сергей Левочкин. Но Джемилев сделал глубочайшую ошибку, не придя к президенту. Глава меджлиса показал себя защитником личных интересов, и я думаю, что на курултае татарский народ выскажет ему свое неудовлетворение. Тем более что на встрече обсуждали так называемый закон Джемилева о депортированных, который президент предложил доработать.

Главный вопрос, нарушающий этнический мир в Крыму, это узаконивание самозахвата земель, произведенного татарами. Самозахваченные земли есть и под Симферополем, и по всему Крыму. На них не идет ни государственное, ни частное строительство. Кому Янукович раздаст эти земли - славянам или татарам?

Президент сказал, что все, кто незаконно захватил землю, должны отдать ее сами. В противном случае мы все равно ее заберем и вернем народу. Самозахваты узаконивать никто не будет. Чем русские и украинцы хуже татар: им что, тоже самозахватами заняться?

Земли возвратят в госсобственность, а в городах и районах смогут воплотить в жизнь генпланы развития территорий. Если по плану больница, то появится больница, если частный сектор, то - частный сектор. А сегодня из-за самозахватов мы не можем развивать города, не понимаем, куда мы движемся, и годами смотрим на татарские кибитки-самострои. Каждый начальник думает: зачем мне нужна головная боль их сносить. И ждет следующих выборов. Но теперь президент поставил точку, и над его словами всем стоит задуматься.

Нынешний глава МВД Украины Анатолий Могилев в бытность начальником крымской милиции провел операцию по сносу татарского самостроя на горе Ай-Петри. На плато поднялись бэтээры и сровняли дома с землей. Будете эту операцию повторять по всему Крыму?

Тогда Могилев был в одиночестве, его не поддерживала прошлая власть. А теперь есть президент, правительство, Верховная рада Украины, которые утверждают: все должны жить по закону. Другого варианта нет.

Первый вице-спикер Крыма и сопредседатель "Русского единства" Сергей Цеков заявил "Известиям", что Крыму лучше быть с Россией, чем с Украиной. Как вы расцениваете его слова?

Цеков, к счастью, не весь парламент. Я уверен, что многие депутаты не захотят стоять в стороне и займутся новой стратегией развития Крыма. Он по разным причинам стал автономией, но пока не получил ничего, кроме атрибутики. Ему дадут полномочия, которых сейчас нет. Крым - неотъемлемая часть Украины, которая движется в Европу. Но при этом есть Россия, которая понятна нам ментально и открыта для нас. Мы все - славяне, но Крым - не отдельное государство, а часть Украины.

Сепаратистские заявления нужны, только чтобы набрать баллы перед выборами. Что стоит за словами "мы с Россией"? Какая программа? У Партии регионов прописаны отношения с Россией, оговорены права русского языка, мы взяли на себя ответственность, и сегодня кредит доверия к нам высочайший. Мы готовы его оправдать.

Как вы будете расширять автономию Крыма?

Верховный совет Крыма получит не только представительские функции, но и право законодательной инициативы. Сейчас он не может разрабатывать законы, по которым Крым должен развиваться. Мы укрепим полномочия Совета Министров полуострова, распределим функции между всеми ветвями власти. Политиканы рассказывают, что такая самостоятельность опасна. Но когда полномочия не оговорены и заходят друг на друга, получается маленький бардачок, который тут и устраивала предыдущая власть.

Президент Чечни Кадыров заявил, что ваххабизм теперь идет не из Чечни в Крым, а в обратном направлении. Правда ли это?

Наша задача - любой ценой сохранять мир. Есть спецслужбы, которые занимаются этими вопросами, но ничего тревожного они мне не докладывали.

В октябре на Украине состоятся местные выборы. Какие результаты прогнозируете в Крыму?

На первом месте, и в этом нет сомнения, - Партия регионов. На втором - "Сильная Украина" вице-премьера Сергея Тигипко. На третьем - коммунисты. "Русский блок" в группу лидеров не входит.

Его представители говорят о тотальной украинизации Крыма. На каком языке будут учить крымских детей?

Мы должны обучать детей в тех заведениях, которые дадут возможность им развиваться дальше. Украинский или русский - дело выбора родителей. Думаю, мы придем к тому, что русский станет региональным языком Крыма. Он тут уже имел этот статус, его пора возвратить. Вопрос будет решен в ближайшее время.

Ранее российских политиков не пускали в Крым, обвиняя в антиконституционных высказываниях. Как будет теперь?

Если они не станут посягать на целостность украинского государства, мы им рады. Если станут - примем решение о недопуске на территорию Украины, чтобы не разжигать политические распри.

Основными инвесторами Крыма остаются россияне?

Не только россияне, но и Китай, и ЕС. Предложений очень много, мы выбираем крупные проекты. Крым должен стать территорией, которая привлекает инвестиции, получить особый статус зоны приоритетного развития. Иначе мы никогда не догоним Турцию, Россию и тем более европейские страны.

Будет ли реализован крупномасштабный российско-украинский проект по строительству моста из Керчи в Краснодарский край?

Я в этот проект верю. Если он состоится, то, можно сказать, жизнь прожил не зря. Есть желание российской стороны, есть намерение украинской, есть рабочая группа представителей министерств, есть и технология строительства.

История с дамбой, которую россияне строили из Краснодарского края к украинской косе Тузла, теперь не повторится?

Думаю, эта история ушла в прошлое. Такие политические проекты теперь смысла не имеют.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Василий Джарты родился в Донецкой области в 1958 году, был мэром города Макеевка, первым заместителем главы Донецкой областной государственной администрации, министром охраны окружающей среды Украины. С марта 2010-го - председатель Совета министров Крыма.