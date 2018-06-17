Севастополь отметил день ВМФ (фоторепортаж)

В последнее воскресенье июля на берегах Севастопольской бухты яблоку негде упасть. Россия отмечает день Военно-морского флота.

Тысячи зрителей, несколько десятков российских кораблей. Рядом - украинский. Пока один. "Гетман Сагайдачный". Но не исключено, что уже в следующем году флотский праздник в Севастополе военные моряки России и Украины будут отмечать вместе.

- Сегодня я услышал инициативу командующих Черноморского флота России и (ВМС) Украины о том, чтобы следующий праздник, следующий День ВМФ, провели силы Украины и России здесь, в Севастополе, вместе. Думаю, что это желание народов Украины и России, - сказал спикер Госдумы Борис Грызлов.

Он вместе с главкомом ВМФ Владимиром Высоцким, командующими ЧФ и ВМС Владимиром Королевым и Виктором Максимовым, крымским премьером Василием Джарты на катере осуществил обход выстроившихся в бухте кораблей.

- Наши предприятия готовы сегодня принимать заказы для создания боевых машин. У нас есть возможности для российского ЧФ, - сказал Джарты журналистам, уточнив: если будет такое желание у моряков.

Парад кораблей и водно-спортивный праздник - сценарий дня ВМФ из года в год не меняется...

Посмотреть на действо приехали в Севастополь делегации из российских регионов, в том числе - Москвы. Мэр российской столицы Юрий Лужков выразил признательность украинскому президенту Януковичу за разрешение беспрепятственно въезжать в Крым.

- Два года назад я выступил с этой трибуны, и на два года меня реакционное антироссийское правительство Виктора Ющенко объявило персоной нон-грата - но жизнь поправила этого неудачливого политика. А я бы сказал - политикана, который и тогда не получил поддержку украинского народа, а на выборах просто позорно проиграл... Любая политика, которая разводит нас, политика, которая подавляет наше самосознание и наш российский патриотизм, обречена на провал... Мы рады, что новая власть Украины проводит разумную, взвешенную политику, политику Виктора Януковича, которая формирует атмосферу благожелательности, дружбы, сотрудничества, - сказал Лужков со сцены на главной площади Севастополя.

Праздник завершил концерт "звезд" эстрады и фейерверк.

Фото Андрея Любимова, Алексея Сувирова / УНИАН