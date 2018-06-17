"Коммуна" Черноморского флота

В воскресенье в Севастополе прошел парад, посвященный Дню Военно-морского флота. На гостевой трибуне за праздником наблюдали премьер-министр Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков. За большим противолодочным кораблем "Керчь", прямо над местом гибели линкора "Новороссийск", высокие гости могли видеть странное сооружение: не то корабль, не то платформу. Это стояло "на бочке" спасательное судно "Коммуна" - старейший корабль российского флота, которому недавно исполнилось 95 лет.

Судьба корабля и судьба человека похожи. Корабль рождается на верфи. Его жизненный путь проходит по морям и океанам. И все кончается корабельным кладбищем. К 65-летию Победы мы вспомнили всех ветеранов, многих наградили. Но про 95-летнюю "Коммуну" - участницу двух мировых войн - забыли. На флоте отношение к корабельным наградам более трепетное, чем к людским. На Андреевском флаге вышиваются все заслуги корабля. У "Коммуны" на стяге лишь водолазный шлем - знак того, что это - судно-спасатель.

Этапы большого пути

До столь почтенного возраста корабли доживают крайне редко. Даже не воюя, коррозия и море неумолимо делают свое дело. "Коммуна" всем штормам и ржавчине назло пребывает в полном здравии. Однако пустить российского журналиста на этот корабль в пресс-службе Черноморского флота наотрез отказались. Сослались на требования приказов и секретных инструкций, в конце концов на режимность объекта.

- Да и к чему шумиха вокруг старенького суденышка? - сказал одному из авторов в сердцах пресс-секретарь Черноморского флота капитан 1 ранга Андрей Крылов.

Доводы о том, что корабль - старожил и вот-вот будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, окончательно разгневали чиновника в погонах. Что делать? Мы без разрешения сами отправились в Стрелецкую бухту - место совместного базирования российских и украинских кораблей. Над КПП развевался желто-голубой флаг. Приветливо взяв под козырек, украинские контрактники без проволочек распахнули калитку...

В начале прошлого века "Волхов" считался самым совершенным судоподъемным средством в мире. Необходимость строительства такого корабля была обусловлена высокой аварийностью и малой надежностью первых подводных лодок. Уникальный катамаран строился с запасом на перспективу. Самые крупные подводные лодки времен Первой мировой не превышали водоизмещение в 600 тонн, а "Волхов" мог поднимать со дна целую тысячу. Глубина погружения подлодок того времени редко превышала 30 метров, а "Волхов" уже тогда мог работать на глубинах до ста метров. Изготовленный из особо ковкой вязкой Путиловской стали корпус и по сей день почти идеален. (Металлические конструкции современных кораблей ржавеют и превращаются в труху в течение 30 лет.) Клепаный корпус без всяких покрытий по прошествии почти ста лет остался таким же, как при спуске на воду.

Летом 1917 -го "Волхов" впервые поднял затонувшую подлодку АГ-15. Осенью того же года со дна была поднята субмарина "Единорог". Революционные события и Гражданская война не обошли спасатель стороной. В составе дивизии подводных лодок он участвует в боевых действиях на Балтике. В честь образования Союза ССР 31 декабря 1922 года "Волхов" переименовали, присвоив ему модное тогда имя "Коммуна". Судно-спасатель уже в составе Красного флота продолжило поднимать со дна субмарины, тушить пожары, выполнять аварийный ремонт кораблей прямо в море. В 1928 году спасателям удалось поднять буксир КП-7, торпедный катер, подлодку "Большевик", пограничный катер, самолет... Тогда же из морских глубин удалось вызволить и английскую субмарину L-55. К сожалению, спасти моряков в тот раз не удалось. Тела подводников были переданы в Великобританию. Манарший дом выразил советским спасателям благодарность.

Великая Отечественная война застала корабль в блокадном Ленинграде. Под непрерывным артобстрелом и налетами вражеской авиации "Коммуной" были найдены и подняты на поверхность подлодка Щ-411, буксиры "Аустра", "Иваново", плавбаза "Правда", несколько шхун и самолетов. Подводная лодка под командованием Александра Маринеско после досрочно выполненного "Коммуной" ремонта в первом же бою отправила на дно немецкий транспорт "Хелене". На Ладожской Дороге жизни водолазы из-под воды извлекли 31 автомобиль, 4 танка, два трактора, сотни ящиков неразорвавшихся снарядов. Только за один 1944 год удалось поднять 14 затонувших объектов и оказать помощь в море 34 аварийным судам. Собственные пробоины от немецких снарядов коммунары латали на ходу. Подсчитано, что за свою долгую службу "Волхов"-"Коммуна" пришел на помощь более чем ста подводным лодкам и надводным кораблям. Говорить об аварийности на флоте тогда было не принято. Окутанная завесой секретности работа спасателей-водолазов держалась в строжайшей тайне. Не баловало государство эту категорию военных и наградами. Подтверждение тому - уникальный корабль-труженик "Коммуна", так и не заслуживший за свою историю ни одной государственной награды.

В конце 60-х жизнь "Коммуны" круто изменилась. На флоте впервые заговорили о совершенно новом направлении спасательных работ - глубоководных обитаемых подводных аппаратах, предназначенных для спасения экипажей субмарин. Подъем современных подлодок ветерану был уже не под силу, а роль носителя спасательного аппарата "Коммуне" подходила как нельзя лучше. После перехода на Черное море в 1967 году и модернизации у катамарана началась новая жизнь. В 1975 году спустившийся с палубы "Коммуны" глубоководный аппарат "Поиск-2" опустился на рекордную глубину в 2026 метров. Экипаж аппарата был награжден правительственными наградами. Про "Коммуну" в очередной раз забыли. Вот так: почти век на службе Отечеству и без наград.

Иголки из "Коммуны"

С распадом СССР "Коммуна" сама чуть "не распалась". Точнее, ее чуть было не растащили по винтикам. Военный экипаж был расформирован, гражданские спасатели содержать "долгожителя" отказались.

- Тогда с корабля не вынесли разве что командирский сейф и царский подарок - рояль, да и то только потому, что те не проходили в дверь! - с горестной улыбкой вспоминает капитан "Коммуны" Анатолий Ишинов. - В канун раздела Черноморского флота, 8 апреля 1992 года, корабли бригады аварийно-спасательных судов первыми в ВМФ подняли Андреевские флаги и вышли в открытое море, тем самым единодушно выразив свою принадлежность России. Замечу, что над "Коммуной" этот флаг поднялся во второй раз!

Мы на капитанском мостике "Коммуны". Сюда ведут 112 почти отвесных ступенек. 36 метров над морем. Где-то далеко внизу почти неподвижная гладь моря. Голова с непривычки кружится. Еще в советское время сюда забрался один фотокорреспондент. Точка для съемки Севастополя удобная... Для того чтобы снять с "Коммуны" фотографа, понадобилась целая спасательная операция... А за нами следом, бодренько так, с подносом в руках, поднимался матрос. На подносе стаканы и горячий чайник. Для спасателей это привычный маршрут.

На "Коммуне" сейчас базируется суперсовременный глубоководный аппарат "Пантера". Его стоимость около 30 миллионов долларов. 14 июля, в день рождения корабля, священник еще раз освятил его и подарил экипажу икону Казанской божьей матери. Она будет установлена в молельном кубрике. Только из штаба флота на праздник никто не пришел. Почему? Ответ лежит на поверхности. На флоте грядет очередное списание кораблей. Как говорят моряки, "будут пущены на иголки" большие противолодочные корабли первого ранга "Керчь" и "Очаков", госпитальное судно "Енисей", подлодка "Святой князь Георгий"... После подписания апрельских соглашений по Черноморскому флоту Россия будет строить и направлять в Севастополь новые суда. Но следующим в печальном списке ненужных окажется и уникальное судно "Коммуна". Снять "Пантеру" и перебазировать ее на другой корабль - дело нескольких недель. Знаете, сколько стоит сейчас тонна высококачественной стали? 700 долларов. А в "Коммуне" их целых три тысячи. Совсем недавно охотники за металлом танками разорвали в клочья корабль на воздушной подушке. Неужели "Коммуну" ждет такой же финал? Отношение флотских к "Коммуне" иллюстрирует такой эпизод. Во время подготовки к параду, когда капитан пришел в штаб, чтобы просить краску для косметического ремонта, ему протянули кисточку и сообщили, что это все, чем могут помочь. Надо было 800 килограммов шаровой краски. На "шило" (так на флоте называют спирт) выменяли только 400. Так и встала "Коммуна" в парадный строй наполовину покрашенная.

"Коммуна" - это единственный корабль - участник двух мировых войн, так и не заслуживший награды. В наградном списке лишь благодарность Ее Величества Королевы Великобритании. Награждать - значит, признать заслуги. Кто же заслуженных провожает на кладбище? А между тем в городе российской морской славы нет ни одного корабля-музея. Площади "Коммуны" позволяют разместить не одну экспозицию. А может, МЧС возьмет заслуженный корабль под свое крыло и спасет от мартеновской печи? Ведь там и там работают спасатели.

P.S. Пресс-секретарь ВМФ Игорь Дыгало был искренне удивлен, узнав, что в боевом составе флота еще есть корабль - участник Великой Отечественной войны. Однако комментировать ситуацию отказался, пояснив, что на флоте юбилейными (наградными) считаются даты 10, 20, 30 лет. К сожалению, дата 95 лет в приказах никак не упоминается...

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Первый российский спасатель - двухкорпусное судно-катамаран "Волхов"(первоначальное название) - был построен по личному указу императора Николая Второго. Корабль был спущен на воду на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге в ноябре 1913 года.

- Полное водоизмещение - 3100 т;

- длина - 96 м, ширина - 18,3 м, осадка - 4,5 м;

- подъемная сила - 1000 т;

- дальность плавания - 4000 морских миль;

- скорость хода - 10 узлов;

- штатная численность экипажа: 11 офицеров, 60 матросов, 24 водолаза.

Юрий Снегирёв, Геннадий Дианов, капитан 2 ранга запаса (фото), газета "Известия"